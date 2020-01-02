Yeni otomobil üzerine yerli – yersiz tartışmalar 

Geçtiğimiz hafta yerli otomobilin tanıtımı ilimizde gerçekleşti. Görkemli bir törenle ilk defa kamuoyunun beğenisine sunulan otomobiller, genel anlamda beğeni topladı.

Günümüzün en pahalı otomobillerinde bile olmayan birçok özelliği bünyesinde barındıran bu otomobiller, 2022 yılının sonuna doğru yollarda olacak.

Otomobil beğenildi beğenilmesine ama tartışmaları devam ediyor. Bu otomobilin ne kadar yerli ve ne kadar milli olduğu sorgulanıyor.

Otomobilin estetik yapısı, teknik özellikleri, ekonomik yakıt tüketimi ile ilgili yorum yapan kimse yok.

Tek konuşulan yerli mi? Milli mi?

Aklıma çocukluğum geliyor. Hani kuş serisini üreten TOFAŞ…

Şahin’i, Doğan’ı namı diğer Hacı Murat lakaplı Murat 124’ü…

Bunlar ne kadar yerliydi?

Otomobil firmaları Türkiye’yi genelde montaj istasyonu olarak kullanır. Parçalar yurt dışından Türkiye’ye gelir ve montaj burada yapılır. Binlerce parça bir araya getirilerek otomobil oluşturulur. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, Avrupa’ya en yakın ucuz işçilik Türkiye’dedir, ikincisi ise Türk işçiliği kalitelidir.

Bu durum Türkiye’ye otomobil sektöründe level atlatmıştır. Otomotiv endüstrisinin gelişmesini sağlamıştır. Koltuk, cam, metal aksamlar, plastik, borular derken Türkiye’de pek çok otomobil parçası üretilmeye başladı.

İşin özü, biz kendi arabamızı yapacak duruma çoktan gelmiştik. Eksik olan tek şey ekonomik güç ve hayal gücüydü. Bu yeni projeyle de, o eksikliklerin giderildiğine inanıyorum.

“İlim Çin’de de olsa ilmi öğreniniz, çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır” hadisinden yola çıkarsak, otomotiv sanayisi için farklı ülkelerden destek alıyor olmak çokta eğreti bir durum değil.

Dünyanın en pahalı ABD’li telefon markasının bile uzak doğu ülkelerinde imal ediliyor olması ne kadar doğalsa, yeni bir sektöre giriyor olan Türkiye’nin de, işinin ehli ülkelerde ilim öğrenmesi o kadar doğal.

Bundan sonraki hedefimiz, otomobil projeyi elimize yüzümüze bulaştırmadan hayata geçirir ve verilen tarihte o araçları trafiğe çıkartmak olmalı.

Enerji sektöründen sonra dünyanın en prestijli sektörü olan otomobil, artık yüzde yüz yerli olarak üretilmeli.

Yıllan önce Güney Kore’ye gitmiştim. Burada dikkatimi çeken şey, caddelerdeki otomobillerdi. Daha önce hiç görmediğin tipte ve modelde araçlar vardı. Alman ve ABD menşeli araç yok denecek kadar azdı. Polis otoları, ticari taksiler, özel otomobiller, otobüs, kamyon, kısacası 4 tekerlekli ne varsa, tümü yerliydi.

Umarım bir gün biz de Güney Kore örneğini kendi ülkemizde yaşatabiliriz.

Müteahhitler 3 ay daha kazandı ama…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik dün resmi gazetede yayımlandı. Normal vatandaşı gram ilgilendirmiyor gibi görünün bu yönetmelikte, “müteahhitler yaptıkları daire kadar otopark yapmak zorundalar” kuralı 3 ay daha ertelendi. Bu ne anlama geliyor. “Her apartmanın giriş katları, rutubetli zemin daire olarak yapılmaya devam edilecek. Ayrıca, otomobilini oturduğun dairenin otoparkına değil, caddedeki ücretli otoparklara bırakacaksın.

Anladık, müteahhitlere destek verilmek istenmiş ancak günümüzde bile büyük sorun olan otopark konusuyla ilgili böyle bir tavizin veriliyor olması, bu ve benzeri tavizlerin süreceği anlamına gelir. Otopark konusu yerel yönetimlerin, çevre ve şehircilik bakanlığının kırmızıçizgisi olmalı. Bugün insanlar araçlarını evlerinin önüne bile park edemiyor. Bu durum birkaç yıl sonra daha da vahim bir hal alacak.

KTO Vizyon yeni sayısını çıkarttı

Körfez Ticaret Odası tarafından her üç ayda bir yayınlanan KTO Vizyon bülteninin son sayısı yayınlandı. Oda ve çalışmalarıyla ilgili bilgilerin ve güncel üyelerin tanıtımlarının yapıldığı e-bültenin linki tüm üyelerle paylaşıldı.

Paşa’yı memnun eden çalışma

Selvi sokağın her yağmurda tahribat gören, devamlı olarak bozulan parke yolun taşları kaldırılarak, yerine beton yol yapıldı. Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz Paşa’da. “Yılların çilesi son buluyor” diyerek çektiği fotoğrafın altına, “İzmit Belediyesi başkanımız ile birlikte yerinde bakıp tespit ettiğimiz yol için bizlere söz vermişti, Sözünde durup mahallemizin büyük bir sıkıntısını gideren İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet e teşekkür ederiz” notunu iliştirmiş.