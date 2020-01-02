İyi Parti’de en çok konuşulan konu

Geçenlerde genel merkeze çok yakın olan bir arkadaşım anlattı.

Genel merkezde bazı konuşulanlara kulak kabartmış, herkes aynı konuyu konuşuyormuş, hep aynı isimler geçiyormuş.

“Lütfü Türkkan” adı geçiyormuş…

“Ukrayna” adı geçiyormuş…

“Fabrika” adı geçiyormuş…

“Meral Akşener” adı geçiyormuş…

“Erdoğan” adı geçiyormuş…

“Sorun çözüldü” diyorlarmış…

“Diyet ödendi” diyorlarmış…

Dikkatini toplayarak dinlemiş, ama bir türlü “konuşulan konuyu” çözememiş.

Bana sordu, “Bu sözcükler neyi anlatıyor, biliyor musun?” diye.

İlişki kurmaya çalıştım, sanki çözdüm de, ama yazamam, yazarım da kanıtlayamam.

Yakında kokusu çıkar.

“Faruk Ertunç” adına güzel bir eser

Geçenlerde Kemal Kaya, Ali Fuat Altın ve Aydın Beyaz ziyaretime geldiler.

Kemal Kaya, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı.

Ali Bey ve Aydın Bey de yönetimde.

Ellerinde bir kitap, üzerinde “FARUK ERTUNÇ-Ömür Dediğin” yazılı…

Büyük boyut, sert kapak, belli ki Faruk Ertunç adına hazırlanmış bir albüm.

Hal hatır sormadan önce kitaba sarıldım, sayfalarını çevirdim, mükemmel!

İlk sayfalarda; Kemal Kaya’nın, eşi Füsun Ertunç’un, oğulları Özgür ve Barış’ın, fotoğraf sanatçılarının Faruk Ertunç’la ilgili yazıları var.

Sonra Faruk Ertunç’un konulara ayrılmış fotoğrafları…

Faruk Ertunç, sadece kentimizde değil, sadece ülkemizde değil, dünyada tanınan İzmitli bir fotoğraf sanatçımız.

Yurtiçinden ve yurtdışından pek çok ödülü var.

Bir süredir sağlığı iyi değil.

“Ağır hasta” da denebilir.

Sağlığında adına böyle bir fotoğraf kitabının çıkarılması bence çok anlamlı!

Kitaba emek verenleri kutlarım.

Faruk Ertunç’a Allah’tan şifa diliyorum.

Bu sözlerin altına imza atmayacak bir kişi var mı?

Parti kurma hazırlığında sona gelen Ali Babacan’ın yeni yıl mesajını okudunuz mu?

Ben okudum, okuyan herkesin hiç çekinmeden altına imza atacağı şeyler yazmış.

Okuyup da, “Ben bu sözlerin altına imza atmam” diyen bir kişi çıkacağını sanmıyorum.

Buyurun bir kez de beraber okuyalım:

*2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

*2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır.

*Artık hukukun ve adaletin hâkim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum.

*Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum.

*Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum.

*Kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği, kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele veren bir Türkiye istiyorum.

*En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum.

*Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum.

*Kendi içinde ve dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sadece güvenlik araçlarını değil, siyasi ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve kamu diplomasisini de güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum.

*2020'li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.

*Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. “Önce insan!” demeye devam edeceğiz.

*Cesaretle, özgüvenle, azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun yardımcısıdır.

3 görüş

*”Her fırtına biter, her yağmur durur. Asla umudumuzu yitirmeyin!”

*”Kitaplar, dostlar gibi az sayıda ve iyi seçilmiş olanlardır. Daima, yeniden onlara dönmeliyiz. Çünkü gerçek dostlar gibi onlar da bizi yalnız bırakmazlar, hiçbir zaman öğretmekten vazgeçmezler ve asla bıktırmazlar.” Charles LAMB

*”Keşke tanımasaydım dediğim hiç kimsem olmadı benim, keşke beni tanımalarına izin vermeseydim dediklerim oldu.” GabrielGarcia MARQUEZ