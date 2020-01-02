Baturman’ın röportajından seçmeler…

Yiğit Ali’nin Kocaelispor’a verilmemesi konusunda, Antalya’daki kampta hayli tantanalar yaşandı…

Telefonla tehditler…

Kavgalar…

Neyse…

Bunlara girmeyelim…

Bugün sokakta kim gezerse gezsin, Bülent Baturman dendi mi akıllara Kocaelispor gelir…

Nitekim o da Yiğit Ali’yi kendisi vermek istemiyormuş gibi gösterilip Kocaelispor camiasının önüne atılmasına içerlemiş… Baturman ‘Yiğit Ali’yi kulübemize alırız’ sözlerine içerlemiş Baturman ve hakkını vermiş…

O kadar…

Ağabeyi Abdullah Baturman (merhum) ağabey de koyu bir Kocaelisporluydu… Kozluklu Baturman’ı da o yetiştirdi…

Gerçekten de Baturman’ın Kocaelisporluluğunu kimsenin tartışmaya hakkı yoktur…

Onlar efsanedir…

Böylesi bir olayda Derince yönetiminin basiretsiz davrandığını söylemem yanlış olmaz…

Burada Baturman’ı daha fala düşünmeli ve hassas davranmalıydılar…

Baturman’ın Kocaelispor’a futbolcu vermiyorum deme lüksü yoktur…

‘Ben Kocaelispor dışında kimseye futbolcu vermem’ deyip de dansöz gibi kıçı başı oynayan canlı bomba lakaplı yavşaklara hiç benzemez…

Kayhan Alyürük adı yaşatılmalı…

Kayhan Alyürük, öyle ahım şahım süper liglerde oynamadı. Babası merhum Rıdvan Alyürük izin vermedi. Oynamış olsaydı, ben şahidim, bir Rıdvan, bir Metin Tekin kadar oynadı. Eskileri bilenler beni daha iyi anlar…

Tam bir kraldı…

Ama oynasaymış Metin Tekin kadar ünlü olabilecek bir isimdi…

Şimdi onun adını yaşatma sırası Kocaelispor’da…

Gecikmeye giriyoruz lütfen hassas olalım…

TFF nasıl onu hemen hatırladı, biz hadi hadi hatırlamalıyız…

Başkan Üzülmez göreve başına…

Ama desenize bizim hâlâ bir Rafet Kırgız, Muammer Hazer statlarımız bile yok ki !..

İzmit Belediye yemeği sessiz kaldı…

Geçen haftanın en önemli olaylarından biri, bizim de katıldığımız İzmit Belediyesi’nin İzmitli spor kulüplerine yönelik yemeğiydi. Yenildi, içildi tamam. Ama oradaki istekler ve başkanın konuşması kamuoyuna tam yansıyamadı gibi geliyor bana… Keşke söyle güzel bir servis yapsaydı da kadıncağızın açıklamalarına herkes ulaşsaydı… Neyse bir dahaki sefere…