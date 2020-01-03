Gazetemizde geçenlerde lavanta konusunda bir haber yayınlandı. Özü şöyle: “İzmit Kadın Kooperatifi için İzmit Belediyesinin önderliğinde 23 bin lavanta fidanı toprakla buluştu”. Alkışlamamak mümkün mü? İşin içinde kadınlar var, kooperatifleşme var ve bir bitki var.

Ama insanlarımız bilimsellikten o kadar uzak, o kadar keyfi uygulamalar görüyor ki birçok dostum beni arayıp şunu sordu.

Necdet bey… Lavanta buralarda yetişir mi?

Bunu sorarlarken dertlerinin lavanta yetiştirmek olmadığı anlaşılıyordu. Onların sadece lavantanın İzmit’te yetiştirilmesi konusunda şüpheleri vardı.

Böyle düşünmekte çok haklıydılar; çünkü bu bitki İzmit yöresinde doğal olarak bulunmuyor. Yani bu yöre için yabancı tür. O Akdeniz bölgesine has bir bitki.

İyi ama. .. Durhasan ve Karaabdülbaki köylerindeki o arazilerde lavanta dikimini öneren ben değilim ki… Yörede yabancı olmayan bir bitkiyi bile “canının istediği yere dikmek mümkün olamayacağına göre” belediyenin ilgili birimi o iki arazide herhalde bir ön çalışma yapmıştır değil mi? Önceden lavantanın toprak ve iklim istekleri ve bakımı konusunda bilimsel yayınlardan bilgi edinmiştir.

Merakımı yenemediğimden lavanta için özellikle İtalya ve Fransa’da yapılan bilimsel yayınları inceledim.

Bu bağlamda hiç unutulmaması gerekiyor ki bir bitki için yer seçiminin isabetle seçimi kadar dikim veya ekim sonrası yapılan uygulamalar da çok önemlidir. Çünkü bunlarda yapılacak yanlışlar o yerin bitkiye uyumunu tamamen değersiz kılabilir. İncelediğim yayınlarda özellikle sulama ve budama konularına çok önem verildiğini gördüm.

Yaptığım literatür taramasına göre lavanta için toprak ve iklimle ilgili incelemeler dışında özellikle; dikim veya ekim yapılacak yerin bakısı, yüksek ve düşük sıcaklıklar, rüzgar durumu, hava rutubeti de dikkatle irdelenmelidir. Bu konulardan birinde bile yeterli düzeyde uyum yoksa lavantanın orada beklenen neticeyi vermesi mümkün değildir.

Eğer Belediyenin ilgili birimi lavanta için bunları belirleme gereği duymadıysa Yemen’den hemen kahve tohumu getirip, İzmit’in çevresinde yine törenle ekimini yapmalıdır. Çünkü bunları belirlemeyip çevrede doğal olarak bulunmayan bir bitki türünü rastgele bir yere dikmek ile İzmit’te kahve yetiştirmeye yeltenme arasında fark olmayacaktır.

Bir taraftan düşünüyorum; yeterli ön çalışma yapmadan insanları tarlalarda toplayıp, törenlerle, nutuklarla lavanta dikimi yapılması mümkün olabilir mi?

Amma da kötümser olmuşum.!.. Lavanta kokusunun kötümserliğe de iyi geldiğini söylediler. Nisan ayında o iki tarlaya gidip lavanta çiçeklerini koklayacağım.

Kaynak:

1) Maurice Gontard. La culture de la lavande en france

2) Société Nationale d'Horticulture de France..2015. Quelle différence entre la lavande et le

lavandin ?

3) GreenMe. 2014.Lavanda: come coltivarla in vaso e nell’orto