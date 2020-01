2019 sıkıntılı bir yıldı

Evet, 2019 yılı geride kaldı.

Ama unutamayacağımız birçok sıkıntı yaşadık.

Birçok sıkıntıları bu yıla devrederek yolumuza devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz coğrafya problemlerle dolu İğneli coğrafyadır.

Ortadoğu’ya demokrasi getirme vaadi ile Arap Baharı birçok ülkedeki rejimleri ile birlikte yöneticilerini de yok etti.

Mısır seçilmiş yönetimi darbe ile devrildi.

Irak üçe bölünmüş hali ile her gün bombalar patlıyor, insanlar pisipisine yok oluyor.

Ne olacağını kimse bilemiyor.

Suriye de ilgisi olmayan ülkeler vekâlet savaşı ile ortalığı toz duman hale getirdiler.

Dört milyon adını tam koyamadığımız sığınmacı mı, mülteci mi veya misafir kardeşlerimiz mi ne ise bütün yükü ile omuzlarımızdalar.

Hiç bir devletin kaldıramayacağı yükü taşıyoruz.

Bu durum yarın altından kalkamayacağımız problemlere gebedir.

Astana da yapılan üçlü mutabakat vs. Kesin çözüm getirememektedir.

Amerika da, Rusya da destekledikleri terör örgütleri ile kol kala yürümekteler.

Al birini vur ötekine hepsi aynı.

Bölgesel güç birliği yapan İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi Akdeniz de petrol arama projesi işbirliği sonucunda elimizi, kolumuzu bağlama amacında oldular.

Bu durum karşısında Libya ile anlaşma yapmamız onları hayal kırıklığına uğrattı.

Masadaki başarıyı sahada destekleme amacı ile Libya ya asker gönderme kararını Meclis onayladı. Ne gibi gelişmeler olacağı ilerleyen zaman içinde net görmek mümkün olacaktır.

Yakın dost ve din kardeşi kabul ettiğimiz Sudi Arabistan petrol paraları ile coşup her konuda şaşırıyor.

İstanbul da ki Başkonsolosluklarında Amerikan vatandaşı gazeteci Kaşıkçıyı hunharca cinayete kurban ettiler. Cinayetin planlayıcısını zenginlik kamufle etti.

Küresel problemler ve yaşattığı sıkıntılar ülke içinde her alanda ve her konuda kendisini hissettirdiği hepimizin malumudur.

Bu ekonomik ağırlıklı sıkıntılar yeni yılda da artarak kendisini hissettireceğini görebiliyoruz.

Ekonomik sıkıntılar sosyal problemleri de beraberinde getiriyor.

Boşanmalar çoğalmaktadır. Her boşanma parçalanmış aile konumunda olduğu için çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini çevremizdeki örneklerden yakinen biliyoruz.

Hırsızlıkların artışı, gasp ve kaçakçılık hepsinin temelinde ekonomik sıkıntılar yatmaktadır.

Borç ile yaşama rutin hale geldi.

Borcunu ödeyemeyen ve bu yüzden icralık olan kişilerin sayısı korkutucu boyutta olduğu bilinmektedir. Bu yüzden intiharların çoğaldığı bir gerçektir.

İnsanlar kırmızı görmüş boğa gibi burnundan solumaktalar.

Evet, yazılanlara birçok olumsuzlukları ekleyebilirsiniz.

Evet, Ortadoğu barut fıçısı gibidir.

Amacımız yeni yılda karamsar bir tablo çizmek değildir.

Ama gerçekler bizim yakamızı bırakmıyor. Halının altına süpürmek çözüm olmuyor.

Ne diyelim 2020 yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum.

Nitekim sabaha karşı makalemi yazarken televizyonlar flaş bir haber olarak İran Devrim Muhafaza Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından füze saldırısı ile Bağdat Havaalanında vurulduğu haberini verdi.

İşler karıştı hem de çok kötü karıştı. İran bu efsane komutanın intikamını almadan ayakta duramaz. Bu coğrafya çok şeylere gebedir.