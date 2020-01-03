En zengin şehir Kocaeli, en fakir şehir Ağrı mı?

Kişi başı milli gelir açıklandı.

Kocaeli, kişi başı 79 bin 254 lira ile listenin başında.

İkinci sırada 76 bin 769 lira ile İstanbul var.

Son üç sırada bulunan iller ise şöyle:

*URFA: 16 bin 194 lira.

*VAN: 16 bin 68 lira.

*AĞRI: 15 bin 121 lira.

Şimdi rakamlar böyle söylüyor da, acaba bu rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?

Kocaeli’nde yaşayanlar, ortalama olarak gerçekten Türkiye’nin en zengin insanları mı?

Bence, rakam yanıltıcı…

Tamam, kentimizde bir zenginlik var, ama bu zenginlik doğrudan insanlara yansımıyor.

Bu zenginlik, insanlarımızın zenginliği değil.

Bu zenginlik, sonuçta sanayi kuruluşlarının yarattığı bir zenginlik!

Üretiyorlar, yurtiçi ve yurtdışına satışlar yapıyorlar, vergi veriyorlar…

Madem girdik, konuyu biraz daha açayım.

Ekonomik bir deyim olan “gayrisafi yurtiçi hasıla” ne demek, bilirsiniz.

Bu deyim, “ekonomik büyüklük” ölçütlerinden biridir.

Tam karşılığı şudur:

“Bir ülke sınırları içinde, belli bir zaman diliminde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin, para birimi cinsinden değeri…”

Peki, “kişi başı milli gelir” nasıl hesaplanır?

Bir ülkenin “gayri safi milli hasılası”nı, o ülkenin nüfusuna bölerseniz, “kişi başı milli geliri” bulursunuz.

Şimdi konumuz Kocaeli olduğuna göre, yukarıdaki açıklamadaki “ülke” sözcüğünü çıkarıp yerine “şehir” kelimesini koyun.

“Gayrisafi yurtiçi hasıla” demeyelim de, “gayrisafi kentiçi hasıla” diyelim…

Ve tarifi şöyle yapalım:

“Kocaeli sınırları içinde, belli bir zaman diliminde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeri…”

Yani şehrimizdeki tüm sanayi ve ticari kuruluşların bir yıl içinde ürettikleri mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri…

İşte bu toplam tutar, Kocaeli nüfusuna bölününce, şehrimizde yaşayan her kişinin, yıllık ortalama 79 bin 254 lira geliri olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

Rakamı okuyan da ister istemez “Vay canına!” çekiyor.

Yıllık 79 bin 254 lira gelir demek, ayda şehrimizde yaşayan her bir kişinin cebine ortalama 6 bin 600 lira para giriyor demek.

Yok böyle bir şey!

Yanıltıcı bir hesaplama!

Kocaeli’nin 79 bin 254 lirası yanıltıcı olduğu gibi, Ağrı’nın 15 bin 121 lirası da yanıltıcı!

Tamam, iki kentte yaşayanların ekonomik durumları elbette eşit veya birbirine yakın değil, ama aralarında bu kadar da uçurum yok.

Yıllardır yanlış bir hesaplama yöntemiyle yaratılan “Kocaeli, en zengin şehir” algısını düzeltmek istedim.

2019’un veda konuları

Dikkat ettiniz mi, 2019 veda ederken Türkiye 4 konuyu konuşuyordu.

*Kanal İstanbul.

*Yerli ve milli otomobil.

*Libya’ya asker gönderilmesi.

*Adaletsiz yargı.

Bakalım bu 4 konunun ömrü ne kadar olacak?

2020’nin sonu geldiğinde hangileri hâlâ konuşuluyor olacak, hangileri gündemden düşecek?

Doğru nefes

Evet, doğru nefes ağızdan mı alınır, burundan mı?

Geçenlerde okudum, doğru nefes, ağızdan değil burundan alınan nefesmiş.

Ağızdan alınan nefesin yüzde 40’ı, burundan alınan nefesin ise yüzde 80’i kana karışırmış.

Ben dikkat ediyorum, size de öneririm.

2020’ye girerken…

*Türkiye, 30 OECD ülkesi arasında “okul öncesi okullaşmada”, Avrupa sonuncusuydu.

*700 bin öğretmen atama bekliyordu.

*Türkiye’de 54 bin 732 resmi, 13 bin 679 özel okul vardı. Özel okulların 214’ü mali kriz içindeydi.

2 görüş

*”Aptallara söylenecek sözü aptallara söyleyin, tüm halka değil.”

*”Türkiye’de kendilerini çağdaş dünyanın parçası sanan sözde aydınların ve okumuşların, bir kültürel şok tedavisine gereksinimi var. Biz modern sanayinin müşterisiyiz, ama düşünce yapımız Ortaçağ’dan öteye geçmiş değil.” Prof. Dr. Doğan KUBAN