Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden GRİPLE ilgili çok önemli bilgiler!

Sağlık, çok önemlidir…

Sağlıklı olmadıktan sonra, milyarların olsa neye yarar…

Bu yıl kış geç geldi…

Yağmur yağmadı, kar yağmadı…

Kış, birden bastırdı…

Durum böyle olunca, vücut bocalamaya başladı…

Vücut bocalamaya başlayınca, hastalık da kol geziyor…

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Son zamanlarda grip vakaları…

Uyuz vakaları görünmeye başlandı…

Hastaneler, gribe yakalananlarla dolu…

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Grip vakalarının çok olduğu bu günlerde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı… Çok önemli bilgiler verdi…

Bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum…

MEVSİMSEL GRİP HASTALIĞI (GRİP) NEDİR?

Mevsimsel Grip Hastalığı (Grip), influenza virüsünün neden olduğu, genellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen, oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkilemektedir. Grip virüsleri tüm dünyada zaman zaman fazla sayıda insanda hastalık etmeni olabildiğinden korunma yöntemleri oldukça önem kazanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2005 yılından beri grip hastalığını izlemek, salgın riskini ve grip virüsünün yaygınlığını, tiplerini tespit etmek için Aktif Sürveyans İzleme Değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Belli merkezlerde hastalardan sürekli numuneler alınmakta, sonuçlar anlık elektronik olarak takip edilmekte, Sağlık Bakanlığı ile de paylaşılmaktadır. İlimizde de halihazırda anormal bir durum olmayıp yukarıda bahsedilen grip vakaları (domuz gribi dahil) normal mevsimsel sürecinde seyretmektedir. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan www.grip.gov.tr web adresini ziyaret edebilirler.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Bazı hayvanlar da grip hastalığına yakalanabilmektedir.

Hayvanlardaki grip virüsleri normalde insanlara bulaşmaz ama bazen yapılarını değiştirerek insanlara bulaşabilme özelliği kazanmaktadır. Domuz gribi denilen hastalık ilk defa 2009 yılında Meksika’da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Daha sonraki yıllarda domuz gribi virüsleri de mutad mevsimsel grip virüsleri arasında yerlerini almışlardır.

Domuz gribinin klinik seyri ve tedavisi diğerlerinden bir farklılık göstermemektedir. Yukarda bahsedilen mevsimlerde insanlarda diğer grip virüslerinin yanı sıra domuz gribi vakalarının da görülmesi bir salgın anlamına gelmemektedir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Ateş (en az 38 °C) yükselir ve titreme görülür, baş ve karın ağrısı eşlik edebilir.

Bunların dışında kuru öksürük, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de görülebilir.

Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal, küçük çocuklarda huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku hali olabilir. Belirtiler hastaların günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir.

Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebilir.

Şikâyetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir.

GRİP NASIL BULAŞIR?

Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır.

Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu etrafa influenza (grip) virüsü içeren milyonlarca damlacık dağıldığı, bu damlacıkların enfekte bireylerin 100 - 180 cm (1-2 metre) uzağına kadar yayılabildiği gösterilmiştir. Bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi, tokalaşma, öpüşme ile bulaşabilme olabilmektedir.

Virusler kapı kolu, masa, bardak, vb. yüzeylerde 2-8 saat canlı kalmaktadır. Bulaştırıcılık belirtilerin ortaya çıkmasından bir gün önce başlamakta, 5-7 gün sürmektedir.

TEDAVİ

Grip belirtileri ortaya çıkınca önce aile hekimine başvurulması, verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması, bol sıcak su içilmesi, istirahat ve damlacık izolasyonu tedbirlerinin uygulanması, rastgele antibiyotik kullanılmaması çok önemlidir.

Çünkü antibiyotikler sadece belli bakterilere karşı etkilidir, virüslere karşı ise hiçbir etkileri yoktur. Yine grip hastalığı sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda tekrar aile hekimine başvurulması, gerekiyorsa yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

KORUNMA

Risk grubunda yer alanların (65 yaş üstü, kanser tedavisi görenler, kronik akciğer, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kronik kalp hastaları, bağışıklığı baskılanmış veya baskılayıcı tedavi alanlar, bunların yakınları, sağlık çalışanları gibi) hekim kontrolünde grip aşısı yaptırmaları önerilmektedir.

Grip hastalığında karantina tedbirleri (Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulması ve buraya giriş çıkışların engellenmesi) alınmasına gerek yoktur. Ancak izolasyon (Bulaşıcı bir hastalığı olan hastaların belli bir süre diğer insanlarla temasını azaltılması veya engellenmesi) tedbirlerinin uygulanması toplumda yayılımın önlenmesi açısından oldukça yararlıdır.

İlk 5 (beş) gün evde istirahat edilerek mümkün olduğunca aile bireyleri ile yakın temastan kaçınılması, maske vb. damlacık izolasyon tedbirleri alınması çok yararlı olmaktadır. Sık sık el yıkamak, el antiseptiği ve kağıt havlu kullanmak bulaşma riskini önemli oranda azaltmaktadır. Ev ve işyerlerinde sık temas edilen yüzeylerin, kapı kollarının sık sık temizlenmesi, antiseptik malzemelerle silinmesi yine etkili korunma yöntemlerindendir. Kamuoyuna duyurulur. “

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Kocaeli İl sağlık Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler bunlar…

Yukarıdaki bilgi ve önerileri dikkatle okuyup, hayatımıza bu şekilde devam etmeliyiz.

SAĞLIKLA İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

-Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. ( Kanuni Sultan Süleyman

-Az yemek yiyen çok yaşar. (Drnurdan Akay)

-Açlıktan daha etkili ve daha zararsız, masrafsız tedavi şekli yoktur. (Draidin Salih)

-Araştırmalar duygusal gözyaşlarının stresle yükselen bazı kimyasalları dışarı atmamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. (Dr. Yasemin Fatih Amato)

-“az ye, az uyu, az iç,” İbrâhim Hakkı Hazretleri

-20 kirazda 12- 25 miligram arası antosiyanın maddesi bulunuyor ve bu maddenin ağrı kesici etkisi aspirin’den on kat daha fazla. (Dr Mustafa Şahin)