Selahaddin Dinçel doğruları yapıyor

Kocaelispor’da son yılların en önemli tarihi başarılarından birini elde eden ve art arda galibiyetlerle rekor kıran Selahaddin Dinçel, taraftarın ‘İmparator’ lakabıyla övüldü, ama hiç de öyle ayağı yerden kesilecek bir adam tipine benzemiyor…

Gerçekçi…

İleriyi gören…

Geçmişten ders alan…

Ayağını yere sağlam basan bir teknik adam…

Ümit Metin Yıldız…

Ergun Ortakcı…

Galip Gündoğdu’nun imkânlarından çok daha fazlasına sahip…

Transfer yasağı yok mesela…

Ama, yine de varlıklar içerisindeki bir takımı yönetmek de cesaret ve tecrübe ister…

Selahaddin Dinçel bunları yerine getirdi…

Getiriyor…

Takımı tıkır tıktır oynatıyor…

Herkesin zevk aldığı yenilenin bile alkışladığı bir takım ortaya çıkardı…

90’larda Güvenç Kurtar’ın 2.Lig’den rekorlar kırarak 1.Lig’e çıkardığı (Şimdiki süper lig) takımın nüvelerini oluşturuyor. Yapılan transferlerin de gelecek yıla yönelik, yani 2.Lig’e çıkılmasına yönelik bir kadro olduğu orada ve bu da bana göre büyük bir avantaj sağlayacak gibi gözüküyor…

Karabükspor’da Yücel İldiz’in yaptığını, 15 yıl sonra bizim yapıyor olmamız, güzel bir gelişme…

Bu anlamda Selahaddin Dinçel hocayı ve yönetimi kutluyorum…

Şimdi herkesin mantıklı davranıp, duygularıyla değil beyniyle hareket ederek. Bu oluşuma destek vermesi lazım…

Sezonun ilk yarısındaki hataları kabul edip de, basın toplantısıyla bunu herkese açıklayan ve özür dileyen başkan Hüseyin Üzülmez de bence mantıklı davranarak, camiayı birleştirmiştir…

Sorumluluk da bunu gerektirir zaten…

Kavganın kimseye yararı olmaz…

Bu böyle biline…

Her koyun kendi bacağından asılır !..

Kartepe’de büyük bir marka: Kartepe Motosiklet Kulübü

Kartepe Motosiklet Kulübü’yle ilgili olarak dünkü manşetimizi okumuşsunuzdur. Kulübün ilk kuruluşu yıllarında sık sık haber yapmış biri olarak, şimdi de yazabiliyorum !.. Pist yapılırken de, çalışmalar sürerken de sık sık haber yapmıştık… Dünkü gazetemizde de manşete çektik. Çünkü hak ettiler gerçekten de... Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun düzenlediği 2019 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda, Kartepe Motosiklet Kulübü bir kez daha gururumuz oldu. Sezon boyunca devam eden 4 ayrı yarışta mücadele eden kulüp, en fazla başarılı sporcu ile en yüksek puanı elde etti ve zorlu bir sezonu daha başarıyla geride bıraktı. Kulüp sporcularından Nurdoğan Kuzu, EU şampiyonu olurken, GP (Genel Klasman) de ise 3. olarak sezonu tamamladı. Sinan Ordu, EV (E Veteran) klasmanını şampiyon olarak tamamladı. Bahadır Çaktı ise en iyilerin yarıştığı EP (E Prestij) klasmanında büyük bir başarıya imza atarak sezonu üçüncülükle bitirdi. Buradan kendilerini bir kez daha alkışlıyor ve tüm imkansızlıklara rağmen elde ettikleri başarıya şapka çıkarıyorum…