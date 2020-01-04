YAPRAĞINI DÖKEN MANOLYA

Saygıdeğer Okuyucularım;

Yazıma başlamadan önce herkesin yeni yılını kutlar; sağlık ve mutluluklar dilerim!

Yaprağını döken manolya, park ve bahçelerin kıymetli bir ağacıdır. İlkbahar’da yapraklanmadan önce bolca çiçek açmakta ve daha sonra yaprakları çıkmaktadır. Diğer bitkilerin yeni yeni yeşermeye başladığı dönemde manolyanın bol bir şekilde çiçek açarak kendini göstermesi, bahçemize dikmemiz için önemli sebeplerden biridir. Yaprağını döken manolyanın değişik renkte çiçek açan çeşitleri bulunmaktadır.

Manolya Çeşitleri

Beyaz çiçekli yaprağını döken (Magnolia Yulan): Nisan Ayında gösterişli ve beyaz çiçek açar.

Pembemsi beyaz çiçekli, yağrağını döken (Magnolia Soulan Geana): Nisan Ayında çiçek açar. Rengi, beyaz üzerinde pembemsi çizgileri vardır.

Mor çiçekli, yaprağını döken (Magnolia Pudurea): Dıştan erguvani, içten beyaz, büyük çiçekli bir manolya çeşididir. Nisan Ayında çiçek açar.

Bahçemizde yaprağını döken manolya dikeceğimiz zaman bahçenin fazla rüzgar almayan ve iyi güneş gören bölümlerini seçmeliyiz. Ayrıca manolya dikeceğimiz yerde toprak fazla killi olup su tutmamalıdır. Bu durum, manolya köklerinin sudan etkilenip zarar görmesine sebep olabilir.

Manolyanın Üretilmesi

Yaprağını döken manolyayı en kolay şekilde daldırma yaparak üretebiliriz. Bahçemizde dikili olarak manolya ağacı varsa bunun uygun olan dallarını Mart veya Nisan Aylarında yere yatırarak toprağa gömüp köklendirebiliriz. Burada köklenen dalları, gelecek Kasım Ayının on beşinden sonra sökerek istenilen uygun yerlere dikebiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe