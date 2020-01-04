Meğer biz de, aldatılmışız !

Hani o 1999 depremi sonrası,
İstanbul’un nüfusunu azaltacak,
Sekiz milyon nüfusu ,
Altınova sınırları içine taşıyacak,
İstanbul Belediyesinde 600 mimar ve mühendisin ,
Projeler üzerinde çalışmalar yaptığını söylediklerinde,
Heyecanlanmış,
Onlara inanmıştık.
Bu projeden pek çok kimsenin haberi yoktu.
AKP’nin önemli mühendisleri bunu sır gibi saklıyor,
Konu açıldığında ;
“-Proje tamamlandı,Tayyip Bey bazı değişiklikler istemiş,
0 değişikler yapıldıktan sonra ,İstanbul’dan 6 hatta 8 milyon kişi Altınova tarafında iskan edilecek! “
Diyorlardı…
Aradan aylar,yıllar geçti…
Ülkede FETO olayı patlak verdi !
Feto’ya methiye düzenler Feto’ya karşı,
Feto’ya karşı olanlar,Feto’cu sayıldı.
Gerçek Feto’cular;
“KANDIRILDIK ! “
Dediler,dışarıda kaldılar,
Feto’ya karşı olanlar HAPSİ boyladılar !
Bu “ KANDILDIK “ kelimesi öyle bi tuttu ki,
Ülkede başına bi iş gelen “KANDILDIK “,dediğinde ,
Suçlu da olsa olaydan kurtulur oldu !
Şimdi;
Asrın depreminden sonra hani 17 Ağustos 1999 dan sonra
İstanbul’un nüfusunu azaltmak,yükünü hafifletmek için,
İstanbul Belediyesinde ,600 mimar ve mühendisin proje çalışması yaptıklarını söyleyenler,
Meğer bizi de aldatmışlar !
Baksanıza İstanbul’un nüfusunun bir bölümünü Altınova tarafına “TAŞIYACAK” PROJE meğerse,
KANAL İSTANBUL projesiymiş !
Ne memleket yahu,
Aldatan aldatana !
İstanbul’a kanal yapılacak,
İstanbul!un deprem riski azaltılacak teraneleri ile insanlar aldatılacak,
Kanal yapılacak alanda RANT olmayacak denilecek,
Kanal kenarında arsa satılmadı denecek,
Katar Emiri’nin oğlunun anası gelip oradan arsa kapatacak !
Şimdi;
HADİ BİZ, İstanbul’un nüfusu Altınova’ya kaydırılacak diye
İstanbul Belediyesinde PROJE yapılıyor diyenler tarafından KANDIRILDIK.
OLUR YA,
İstanbul’a kanal yapılmazsa,
KATAR EMİRİNİN oğlunun,ANASI,
O arsaları ne yapacak ?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz