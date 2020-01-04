Meğer biz de, aldatılmışız !

Hani o 1999 depremi sonrası,

İstanbul’un nüfusunu azaltacak,

Sekiz milyon nüfusu ,

Altınova sınırları içine taşıyacak,

İstanbul Belediyesinde 600 mimar ve mühendisin ,

Projeler üzerinde çalışmalar yaptığını söylediklerinde,

Heyecanlanmış,

Onlara inanmıştık.

Bu projeden pek çok kimsenin haberi yoktu.

AKP’nin önemli mühendisleri bunu sır gibi saklıyor,

Konu açıldığında ;

“-Proje tamamlandı,Tayyip Bey bazı değişiklikler istemiş,

0 değişikler yapıldıktan sonra ,İstanbul’dan 6 hatta 8 milyon kişi Altınova tarafında iskan edilecek! “

Diyorlardı…

Aradan aylar,yıllar geçti…

Ülkede FETO olayı patlak verdi !

Feto’ya methiye düzenler Feto’ya karşı,

Feto’ya karşı olanlar,Feto’cu sayıldı.

Gerçek Feto’cular;

“KANDIRILDIK ! “

Dediler,dışarıda kaldılar,

Feto’ya karşı olanlar HAPSİ boyladılar !

Bu “ KANDILDIK “ kelimesi öyle bi tuttu ki,

Ülkede başına bi iş gelen “KANDILDIK “,dediğinde ,

Suçlu da olsa olaydan kurtulur oldu !

Şimdi;

Asrın depreminden sonra hani 17 Ağustos 1999 dan sonra

İstanbul’un nüfusunu azaltmak,yükünü hafifletmek için,

İstanbul Belediyesinde ,600 mimar ve mühendisin proje çalışması yaptıklarını söyleyenler,

Meğer bizi de aldatmışlar !

Baksanıza İstanbul’un nüfusunun bir bölümünü Altınova tarafına “TAŞIYACAK” PROJE meğerse,

KANAL İSTANBUL projesiymiş !

Ne memleket yahu,

Aldatan aldatana !

İstanbul’a kanal yapılacak,

İstanbul!un deprem riski azaltılacak teraneleri ile insanlar aldatılacak,

Kanal yapılacak alanda RANT olmayacak denilecek,

Kanal kenarında arsa satılmadı denecek,

Katar Emiri’nin oğlunun anası gelip oradan arsa kapatacak !

Şimdi;

HADİ BİZ, İstanbul’un nüfusu Altınova’ya kaydırılacak diye

İstanbul Belediyesinde PROJE yapılıyor diyenler tarafından KANDIRILDIK.

OLUR YA,

İstanbul’a kanal yapılmazsa,

KATAR EMİRİNİN oğlunun,ANASI,

O arsaları ne yapacak ?