Almanya’da Yaşam Maliyetleri (1. Bölüm)

Sevgili Okurlar;

Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde herkesin yeni yılını içtenlikle kutlarım. “Yeni yıl, ülkeye barış getirsin” gibi klişe cümle söylemek istemiyorum. Ülke’de bir şeylerin değişmesini istiyorsak, değişime önce insanın kendisinden başlaması gerektiğine inanıyorum. Bunun için daha çok okumamız, bilinçlenmemiz, üretmemiz ve çok çalışmamız gerekmektedir. Eğitimin yeniden yeşerdiği, ilimle ve bilimle dolu, üniversite mezunu kardeşlerimin iş bulduğu, adaletin olduğu bir yıl olsun ülkem için. 2020’ye girdik; ama ülkemde değişen bir şey yok ve sorunlar hala daha devam ediyor. Haliyle birçok kişinin gelecekleri için yurtdışına çıkmak istemesi azalmış değil; aksine her geçen gün, katlanarak artmakta. Türkiye’de yaşayıp da yurtdışına göç etmek isteyen kişilerin aklındaki en büyük sorudur, yaşam maliyetleri. Bu ayki yazımda da sizlere Almanya’daki yaşam maliyetlerinden bahsetmek istiyorum.

Almanya, ülkemize göre çok daha iyi yaşam şartlarına sahiptir. Bu yüzdendir ki; Türkiye başta olmak üzere birçok ülkelerden Almanya’ya göç yaşanmaktadır. Asgari ücret 1.557 Euro’dur; bu da Türkiye’de güncel kur üzerinden 10.376,89 Türk lirasına denk gelse de Almanya’daki yaşam masraflarını Türk lirasına çevirmeden Türk lirasını 1 birim, Euro’yu da 1 birim olarak düşünmeniz gerekmektedir. Günümüz Türkiye’sinde asgari ücretle geçinen bir insan temel gıdalardan eti, sütü, tavuğu, yumurtayı, soğanı bile artık kolaylıkla alamazken; Almanya’da asgari ücretle geçinen birisi temel gıdalarını rahatlıkla alabilmektedir.

Almanya, sosyal bir devlet olduğu için sosyal yardımlar da fazladır. Almanya’da yaşayan bir vatandaş, asgari ücrete ek olarak devletten sosyal yardım da alabilmektedir. Çocuğu olan ailelere çocuk parası verilmektedir. Bunun haricinde yalnız başına kalanlar veya yalnız başına çocuk yetiştirenlere ise 424 Euro maddi destek verilirken; reşit ve evli olanlara kişi başı, 382 Euro verilmektedir. Reşit olan ve ailesi ile kalmakta olanlara, 25. Yaşlarını doldurana kadar 339 Euro verilmekte. 14. yaşından 18. yaşını doldurana kadar, her bir genç için 322 Euro verilirken, 7. yaşından 14. yaşını dolduran her bir çocuk için 302 Euro maddi destek verilmekte. 6. Yaşını doldurana kadar, her bir çocuk için 245 Euro verilmekte.

Bu tabloya bakıldığı zaman, iki çocuklu (4 ve 12 yaş) bir aileye 1.311 Euro maddi destek verilmektedir. Buna ek olarak ev masrafı olarak - kira parası, su, sıcak su ve ısınma parası - ayrıyeten 644 Euro verilmektedir. Yani, bu örnek olarak verdiğimiz aile için toplamda 1.955 Euro sosyal yardım parası verilmektedir. Çocuk parası haricinde işi olmayan vatandaşlar da işsizlik parası almaktadır. Bunu alabilmek için 65 yaşını doldurmamış olmak, en az 2 yıl çalışmış olmanız ve İş Arama Kurumu’na (Arbeitsagentur) kayıt yaptırmanız gerekmektedir. İşsizlik parasının miktarı, işsizlikten önceki son on iki ayda elde edilen ücrete bağlı olarak hesaplanır. Buna göre işsizlik parası, son on iki ayda elde edilmiş ortalama net gelirin %60’ı ile 67’si arasında bir meblağ olarak belirlenir. Çocuklu bir işsizin işsizlik parası ise son on iki ayın net gelirinin %67’si olarak hesaplanır.

TEMEL GIDA FİYATLARI

Almanya’nın her şehrinde market alışverişinizi yapabileceğiniz birden fazla seçenek var, tek bir yere bağlı kalmanıza gerek yok ve her bütçeye hitap eden yerler rahatlıkla bulabilirsiniz. Lidl, Rewe, Hit, Aldi Süd, Penny gibi marketler aklıma ilk aklıma gelen marketlerdir. Frankfurt’ta bu marketlerin yanı sıra Türk marketlerini de bulabilmeniz mümkün; Bizim Market, Alim Market, Inter Market Food and Handels GmbH, Sinem Süpermarket gibi isimler başlıcalarıdır.

Bu marketlerin yanı sıra doğal ürünler satan marketler de bulunmaktadır; Basic BioSuperMarkt, Alnatura Super Natur Markt Franfkurt’taki bio marketlerdir. Şehrin belirli noktalarında şubeleri bulunmaktadır. Kimyasal ve gıda boyası içermeyen ürünleri bu iki markette bulabileceğiniz gibi Aldi Süd, Rewe gibi marketlerde de doğal ürünler satılmaktadır. Ekolojik ve doğa dostu temizlik maddelerine de uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz mümkün. Her marketin yaptığı indirimler belirli periyotlarla değişmekle birlikte temel gıda fiyatlarını aşağıda sizlere listeleyeceğim. Hatta aşağıdaki fiyatlar, bu indirimlerle daha da düşebiliyor. Ayrıca şehirden şehire bile bu fiyatlar değişmektedir.

Ekmek (300 gr): 0.69 Euro

Dana eti biftek (1 kg): 13.31 Euro

Dana eti kıyma (1 kg): 4.99 Euro

Dana eti pirzola (1 kg): 15.41 Euro

Tavuk budu (1 kg): 1.99 Euro

Tavuk fileto (1 kg): 5.99 Euro

Hindi eti kuşbaşı (1 kg): 4.98 Euro

Çipura balığı (1 kg): 6.99 Euro

Levrek balığı (1 kg): 6.99 Euro

Somon balığı (1 kg): 8.99 Euro

Ezine peyniri (1 kg): 12.90 Euro (Peynir manyağı birisi olarak Türkiye’deki ezine peynirine en yakın lezzeti, Bizim Market isimli Türk marketinde buldum. Bu fiyatı da oradan aldım.)

Minik mozeralla peynir (1 kutu): 0.89 Euro

Balkan peyniri (1 kalıp): 1.11 Euro

Gazi marka taze kaşar peyniri (400 gr): 3.49 Euro

Gazi marka beyaz peynir (800 gr): 4.99 Euro

Ege’den Saklıköy Gemlik sele siyah zeytin (1300 gr): 3.99 Euro

Yoğurdu ben, evde mayalıyorum. Marketlerden yoğurt almasam da bunların fiyatlarını yine de size belirtmek isterim.

Ömür marka yoğurt (1 kg): 1.49 Euro

Gazi marka yoğurt (1 kg): 1.99 Euro

Bio günlük süt (1 lt): 0.99 Euro

Pastorize süt (1 lt): 0.65 Euro

Bio yumurta (10’lu paket): 1.59 Euro

Yumurta (10’lu paket): 1.19 Euro

Öncü marka domates, biber salçası (700 gr): 3.49 Euro

Marmara marka kırmızı mercimek (1 kg): 1.99 Euro

Marmara marka kuru nohut (1 kg): 2.99 Euro

Marmara marka kuru fasülye (1 kg): 2.99 Euro

Tosya pirinci (1 kg): 2.99 Euro

Bio makarna (1 kg): 0.79 Euro

Makarna (1 kg): 0.45 Euro

Bulgur (1 kg): 1.49 Euro

Çaykur Rize turist çayı (1 kg): 6.99 Euro

Tomurcuk çay (125 gr): 2.49 Euro

Bio buğday unu. (1 kg): 0.85 Euro

Buğday unu (1 kg): 0.39 Euro

Tuz (1 kg): 0.38 Euro

Şeker (1 kg): 0.75 Euro

Bio ayçiçek yağı (1 lt): 2.90 Euro

Ayçiçek yağı (1 lt): 0.99 Euro

Bio Zeytinyağı (1 lt): 4.59 Euro

Zeytinyağı (1 lt): 3.59 Euro

Domates (1 kg): 2.49 Euro

Patates (1 kg): 0.39 Euro

Soğan (1 kg): 0.59 Euro

Sarımsak (1 kg): 4.5 Euro

Çiçek balı (500 gr): 2.39 Euro

Bio Limon (1 kg): 1.98 Euro

Limon (1 kg): 1.38 Euro

Mandalina (1 kg): 1.59 Euro

Portakal (1 kg): 0.99 Euro

Muz (1 kg): 0.88 Euro

Temel gıda fiyatları haricinde tuvalet kağıdını da yazmadan edemeyeceğim. 16’lı kaliteli tuvalet kağıdının fiyatı 2.95 Euro’dur. Bu fiyatlara bakıldığı zaman 50 Euro’ya rahatlıkla market alışverişinizi yapabilirsiniz.

Bir sonraki ay, bu yazının ikinci bölümü olarak sizlere ulaşım fiyatlarından, eğitim ve ev kiralarından bahsedeceğim. Yeni yazımda tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın...