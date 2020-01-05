Almanya’da Yaşam Maliyetleri (1. Bölüm)

Sevgili Okurlar;
Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde herkesin yeni yılını içtenlikle kutlarım. “Yeni yıl, ülkeye barış getirsin” gibi klişe cümle söylemek istemiyorum. Ülke’de bir şeylerin değişmesini istiyorsak, değişime önce insanın kendisinden başlaması gerektiğine inanıyorum. Bunun için daha çok okumamız, bilinçlenmemiz, üretmemiz ve çok çalışmamız gerekmektedir. Eğitimin yeniden yeşerdiği, ilimle ve bilimle dolu, üniversite mezunu kardeşlerimin iş bulduğu, adaletin olduğu bir yıl olsun ülkem için. 2020’ye girdik; ama ülkemde değişen bir şey yok ve sorunlar hala daha devam ediyor. Haliyle birçok kişinin gelecekleri için yurtdışına çıkmak istemesi azalmış değil; aksine her geçen gün, katlanarak artmakta. Türkiye’de yaşayıp da yurtdışına göç etmek isteyen kişilerin aklındaki en büyük sorudur, yaşam maliyetleri. Bu ayki yazımda da sizlere Almanya’daki yaşam maliyetlerinden bahsetmek istiyorum.
Almanya, ülkemize göre çok daha iyi yaşam şartlarına sahiptir. Bu yüzdendir ki; Türkiye başta olmak üzere birçok ülkelerden Almanya’ya göç yaşanmaktadır. Asgari ücret 1.557 Euro’dur; bu da Türkiye’de güncel kur üzerinden 10.376,89 Türk lirasına denk gelse de Almanya’daki yaşam masraflarını Türk lirasına çevirmeden Türk lirasını 1 birim, Euro’yu da 1 birim olarak düşünmeniz gerekmektedir. Günümüz Türkiye’sinde asgari ücretle geçinen bir insan temel gıdalardan eti, sütü, tavuğu, yumurtayı, soğanı bile artık kolaylıkla alamazken; Almanya’da asgari ücretle geçinen birisi temel gıdalarını rahatlıkla alabilmektedir.
Almanya, sosyal bir devlet olduğu için sosyal yardımlar da fazladır. Almanya’da yaşayan bir vatandaş, asgari ücrete ek olarak devletten sosyal yardım da alabilmektedir. Çocuğu olan ailelere çocuk parası verilmektedir. Bunun haricinde yalnız başına kalanlar veya yalnız başına çocuk yetiştirenlere ise 424 Euro maddi destek verilirken; reşit ve evli olanlara kişi başı, 382 Euro verilmektedir. Reşit olan ve ailesi ile kalmakta olanlara, 25. Yaşlarını doldurana kadar 339 Euro verilmekte. 14. yaşından 18. yaşını doldurana kadar, her bir genç için 322 Euro verilirken, 7. yaşından 14. yaşını dolduran her bir çocuk için 302 Euro maddi destek verilmekte. 6. Yaşını doldurana kadar, her bir çocuk için 245 Euro verilmekte.
Bu tabloya bakıldığı zaman, iki çocuklu (4 ve 12 yaş) bir aileye 1.311 Euro maddi destek verilmektedir. Buna ek olarak ev masrafı olarak - kira parası, su, sıcak su ve ısınma parası - ayrıyeten 644 Euro verilmektedir. Yani, bu örnek olarak verdiğimiz aile için toplamda 1.955 Euro sosyal yardım parası verilmektedir. Çocuk parası haricinde işi olmayan vatandaşlar da işsizlik parası almaktadır. Bunu alabilmek için 65 yaşını doldurmamış olmak, en az 2 yıl çalışmış olmanız ve İş Arama Kurumu’na (Arbeitsagentur) kayıt yaptırmanız gerekmektedir. İşsizlik parasının miktarı, işsizlikten önceki son on iki ayda elde edilen ücrete bağlı olarak hesaplanır. Buna göre işsizlik parası, son on iki ayda elde edilmiş ortalama net gelirin %60’ı ile 67’si arasında bir meblağ olarak belirlenir. Çocuklu bir işsizin işsizlik parası ise son on iki ayın net gelirinin %67’si olarak hesaplanır.
TEMEL GIDA FİYATLARI
Almanya’nın her şehrinde market alışverişinizi yapabileceğiniz birden fazla seçenek var, tek bir yere bağlı kalmanıza gerek yok ve her bütçeye hitap eden yerler rahatlıkla bulabilirsiniz. Lidl, Rewe, Hit, Aldi Süd, Penny gibi marketler aklıma ilk aklıma gelen marketlerdir. Frankfurt’ta bu marketlerin yanı sıra Türk marketlerini de bulabilmeniz mümkün; Bizim Market, Alim Market, Inter Market Food and Handels GmbH, Sinem Süpermarket gibi isimler başlıcalarıdır.
Bu marketlerin yanı sıra doğal ürünler satan marketler de bulunmaktadır; Basic BioSuperMarkt, Alnatura Super Natur Markt Franfkurt’taki bio marketlerdir. Şehrin belirli noktalarında şubeleri bulunmaktadır. Kimyasal ve gıda boyası içermeyen ürünleri bu iki markette bulabileceğiniz gibi Aldi Süd, Rewe gibi marketlerde de doğal ürünler satılmaktadır. Ekolojik ve doğa dostu temizlik maddelerine de uygun fiyatlarla ulaşabilmeniz mümkün. Her marketin yaptığı indirimler belirli periyotlarla değişmekle birlikte temel gıda fiyatlarını aşağıda sizlere listeleyeceğim. Hatta aşağıdaki fiyatlar, bu indirimlerle daha da düşebiliyor. Ayrıca şehirden şehire bile bu fiyatlar değişmektedir.
Ekmek (300 gr): 0.69 Euro
Dana eti biftek (1 kg): 13.31 Euro
Dana eti kıyma (1 kg): 4.99 Euro
Dana eti pirzola (1 kg): 15.41 Euro
Tavuk budu (1 kg): 1.99 Euro
Tavuk fileto (1 kg): 5.99 Euro
Hindi eti kuşbaşı (1 kg): 4.98 Euro
Çipura balığı (1 kg): 6.99 Euro
Levrek balığı (1 kg): 6.99 Euro
Somon balığı (1 kg): 8.99 Euro
Ezine peyniri (1 kg): 12.90 Euro (Peynir manyağı birisi olarak Türkiye’deki ezine peynirine en yakın lezzeti, Bizim Market isimli Türk marketinde buldum. Bu fiyatı da oradan aldım.)
Minik mozeralla peynir (1 kutu): 0.89 Euro
Balkan peyniri (1 kalıp): 1.11 Euro
Gazi marka taze kaşar peyniri (400 gr): 3.49 Euro
Gazi marka beyaz peynir (800 gr): 4.99 Euro
Ege’den Saklıköy Gemlik sele siyah zeytin (1300 gr): 3.99 Euro
Yoğurdu ben, evde mayalıyorum. Marketlerden yoğurt almasam da bunların fiyatlarını yine de size belirtmek isterim.
Ömür marka yoğurt (1 kg): 1.49 Euro
Gazi marka yoğurt (1 kg): 1.99 Euro
Bio günlük süt (1 lt): 0.99 Euro
Pastorize süt (1 lt): 0.65 Euro
Bio yumurta (10’lu paket): 1.59 Euro
Yumurta (10’lu paket): 1.19 Euro
Öncü marka domates, biber salçası (700 gr): 3.49 Euro
Marmara marka kırmızı mercimek (1 kg): 1.99 Euro
Marmara marka kuru nohut (1 kg): 2.99 Euro
Marmara marka kuru fasülye (1 kg): 2.99 Euro
Tosya pirinci (1 kg): 2.99 Euro
Bio makarna (1 kg): 0.79 Euro
Makarna (1 kg): 0.45 Euro
Bulgur (1 kg): 1.49 Euro
Çaykur Rize turist çayı (1 kg): 6.99 Euro
Tomurcuk çay (125 gr): 2.49 Euro
Bio buğday unu. (1 kg): 0.85 Euro
Buğday unu (1 kg): 0.39 Euro
Tuz (1 kg): 0.38 Euro
Şeker (1 kg): 0.75 Euro
Bio ayçiçek yağı (1 lt): 2.90 Euro
Ayçiçek yağı (1 lt): 0.99 Euro
Bio Zeytinyağı (1 lt): 4.59 Euro
Zeytinyağı (1 lt): 3.59 Euro
Domates (1 kg): 2.49 Euro
Patates (1 kg): 0.39 Euro
Soğan (1 kg): 0.59 Euro
Sarımsak (1 kg): 4.5 Euro
Çiçek balı (500 gr): 2.39 Euro
Bio Limon (1 kg): 1.98 Euro
Limon (1 kg): 1.38 Euro
Mandalina (1 kg): 1.59 Euro
Portakal (1 kg): 0.99 Euro
Muz (1 kg): 0.88 Euro
Temel gıda fiyatları haricinde tuvalet kağıdını da yazmadan edemeyeceğim. 16’lı kaliteli tuvalet kağıdının fiyatı 2.95 Euro’dur. Bu fiyatlara bakıldığı zaman 50 Euro’ya rahatlıkla market alışverişinizi yapabilirsiniz.
Bir sonraki ay, bu yazının ikinci bölümü olarak sizlere ulaşım fiyatlarından, eğitim ve ev kiralarından bahsedeceğim. Yeni yazımda tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz