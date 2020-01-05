Suriyelilerin canı can da, GSS borcu olan Türklerin canı patlıcan mı?

Siyasal İslamcıların yere göğe sığdıramadıkları Necip Fazıl Kısakürek, “Sakarya Türküsü”nde ne diyor:

“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya”

Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki 5 milyon Türk vatandaşının durumu, son günlerde tam bu dizelere uyuyor.

Öz yurtlarında garipler…

Öz vatanlarında paryalar…

“Garip” sözcüğü bilinir de, “parya” pek yaygın kullanılmaz.

Parya, “ayaktakımı” demek, “dışlanmış” demek.

Pirim borçları olduğu için 5 milyon Türk, 1 Ocak 2020’den buyana hastane kapılarından içeri giremiyor.

Devlet, 5 milyon Türk’e “Borcunu ödemezsen seni hastaneden içeri sokmam” diyor.

“Borcun varsa, ölebilirsin” demeye getiriyor.

İyi de Suriyelilere tedavi de ilaç da bedava

İşte olayın kahreden tarafı bu!

Suriyeli gidiyor hastaneye, bedava muayene oluyor, bedava tedavi oluyor, gerekiyorsa bedava ameliyat oluyor, ilaç bedava…

Bizim Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşımız gidiyor hastaneye, “Senin prim borcun var, sana bakamayız” diyorlar.

Bunun adı, Türklerin “kendi yurdunda garip, kendi vatanında parya” durumuna düşmesi değil de nedir?

Bunun akıl ve mantıkla bağdaşır bir tarafı var mı?

Sen Suriyeli isen hastane kapıları ardına kadar açık, Türk isen hastaneden kapı dışarı!

Bu arada şunu belirteyim, ben hep “Suriyeli… Suriyeli…” diyorum da, sadece Suriyeliler değil, “mülteci” kapsamındaki herkes, ister Suriyeli olsun, ister Iraklı, ister Pakistanlı, ister Afganistanlı, ister Libyalı, “bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma” kapsamında.

Doktor bedava…

Hastane bedava…

Muayene bedava…

Ameliyat bedava…

Tıbbi tetkikler bedava…

İlaçlar bedava…

Hatta “tüp bebek” mi düşünüyorsun, o da bedava…

Dünyada, “yardımsever” demeyeceğim, böylesine “saf” bir devlet olur mu?

Kendi vatandaşından esirgiyor, vatanını bırakıp kaçıp gelen mültecilere kat kat fazlasını veriyor.

Mültecilere sağlık hizmeti bedava, bu ülkenin öz evlatlarına “Paran yoksa öl” muamelesi!

İnsanın ağırına giden bu!

Ne yani, prim borcu olan Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki 5 milyon kişinin suçu “Türk” olmak mı?

Sonuçta…

Suriyeliye iş var…

Türk’e iş yok.

Suriyeliye hastane kapıları açık…

Türk’e hastane kapıları kapalı.

Bu uygulama, vicdanları sızlatıyor.

Yardımsever olmak, el uzatmak… Tamam, bunların hepsi tamam…

Ama önce kendi vatandaşım.

Kendi vatandaşım işsizken, kendi vatandaşım açken, kendi vatandaşım çaresizken; milyonlarca mülteciye yıllarca bakmanın, mültecilere 40 milyar dolar harcamanın anlamı ne?

GSS kapsamındaki 5 milyon vatandaşımızın bu durumu, sosyal bir yara.

Herhangi bir işte çalışmayıp da GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamında bulunanlar, benim bildiğim, 1 Ocak’tan buyana sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

İnşallah bugünlerde bu soruna bir çözüm bulunur.

Elin vatandaşına “şefkat eli” uzatıp, kendi vatandaşımızdan “şefkat elini” esirgemek, bize yakışmaz.

Neyimiz varsa, önce kendimize…

Suriyelilerin canı cansa, benim vatandaşımın canı da can!

Madem zarar ediyor…

Sayıştay’ın 28 KİT’le ilgili 2018 yılı raporu açıklandı.

11 milyar lira zarar…

Zarar eden KİT’ler arasında TCDD var, BOTAŞ var, Türk Şeker var, ÇAYKUR var, TEDAŞ var…

İşin garibi, KİT’lerin zararı bir önceki yıla göre yüzde 91 oranında artmış.

2017’de zarar 5.7 milyar lira imiş, bir yıl sonra bu zarar 11 milyar liraya çıkmış.

Haberi okurken, ne yalan söyleyeyim, düşünmeden edemedim.

Acaba KİT’lere “satışlarına gerekçe olsun” diye mi zarar ettiriliyor.

Öyle ya, bir işletmeyi adam gibi yönetirsen, işin başına “uygun kişiler” getirirsen, koskoca şirketler neden zarar etsin ki?

Devlet gücü arkasında olan bir şirket, zarar eder mi?

Zarar ediyorsan, ya kaçak var, ya da gereğinden fazla personel çalıştırıyorsun, demektir.

Bekleyip göreceğiz…

Bakalım bu “zarar yazmalar”dan sonra neler yaşanacak?