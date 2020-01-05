Köy okulları yeniden açılsın

Çocukluğumda gittiğim köylerde köy okulları vardı.

İki sınıflı okullar.

Öğretmenler için yapılmış küçücük bir lojman.

Bu okullarda bazen tek bir öğretmen, bazen de iki öğretmen olurdu.

Eğer iki öğretmen varsa birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri bir sınıfta, dört ve beşinci sınıf öğrencileri bir sınıfta eğitim görürlerdi.

Tek öğretmen varsa tek sınıfta tüm sınıflar eğitim görürlerdi.

Her türlü olanaktan yoksun bu köy okullarında çok başarılı öğrenciler yetişirdi.

Ne yaptık. Bu köy okullarını kapatıp, köylerden öğretmenleri çektik.

Köylüyü sadece imamlarla baş başa bıraktık.

Çünkü her köyde bir cami, bir de imam var.

Köylünün kanaat önderi olan öğretmeni çekip, onun yerine imamı koyduk.

Oysa Cumhuriyetin aydınlanma projesi neyi amaçlıyordu?

Ne kadar küçük olursa olsun, tüm maliyeti göğüsleyecek her köye okul yapıp öğretmen göndererek köy çocuklarını eğitmek ve köylüyü aydınlatmaktı.

Aynı zamanda cumhuriyetin, aklın, bilimin ışığını köylüye yaymaktı.

“Köylü milletin efendisidir.” Diye Atatürk boşuna söylememişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi on yedi yıllık iktidarı döneminde on altı bin köy okulunu kapattı.

Artık o köylerde milli bayramlar kutlanmıyor, İstiklal marşı söylenmiyor, andımız okutulmuyor.

Oysa bugün itibariyle beş yüz bine yakın atanamayan öğretmen var.

Peki! Siz atanamayan imam duydunuz mu?

Bugün yüz otuz bin cami var.

Bir o kadar da imam var.

Öğretmenler ücretli çalıştırılıyor.

Her ay on beş gün sigortalı gösteriliyor.

Çalışmadığı gün ücret alamıyor.

Kuran’ı Kerim de bile “Okuyun” diye yazıyor.

Okumak için de okul gerekli, öğretmen gerekli.

Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü boşuna söylememiş.

İlime ulaşmak için eğitime önem vermeliyiz.

O kerpiçten yapılmış yıkık dökük köy okullarını özlüyorum.

Hangi köye gitsem daha önce okul olarak hizmet veren o okulları viraneye dönmüş bir şekilde gördüğümde yüreğim sızlıyor.

İçimden kim bilir bu okulda hangi öğretmen görev yapmış, kaç öğrenci buradan mezun olmuştur diye düşünürüm.