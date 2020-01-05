Yerli otomobil fikrini ilk gündeme getiren kişi kimdir?

Şu sıralar, bütün gündemi unuttuk…

Yerli otomobille yatıp, yerli otomobille kalkıyoruz…

Fabrika, Bursa Gemlik’te kurulacak…

Fabrikanın kendisi yok, sadece yapılacak yer belli…

Fabrikası olmayan yerli otomobilin tanıtımı da geçtiğimiz günlerde Gebze Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı…

Yani 3 yıl sonra piyasaya çıkması beklenen otomobilin tanıtımı, şimdiden yapıldı…

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Konuyla ilgili siyasi parti temsilcileri, il başkanları görüşlerini artardı…

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu da yerli otomobille ilgili önceki gün basın açıklaması yaptı…

Mutlu, yaptığı konuşmayı gazetemize mail gönderdi…

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SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun yerli otomobille ilgili açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum…

“Değerli basın mensupları, Öncelikle hemen şunu ifade edelim ki, Yerli otomobile karşı değiliz, olamayız. Ülkemizde 1956 yılında ilk yerli ve milli motoru ‘Gümüş Motor’ adıyla Avrupa ayarında üreten Necmettin Erbakan hocamızdır. Yerli otomobil fikrini geliştirip Türkiye’nin gündemine taşıyan kişi de Necmettin Erbakan’dır. Bu sebeple yerli ve milli otomobil bizim en büyük hedeflerimizdendir. Yeter mi tabi ki yetmez, bizim hedeflerimizde yerli uçak, yerli tarım makineleri ve hatta yerli uzay araçları da vardır.

İTALYA’DAN SİPARİŞ

Bize göre asıl olan bir otomobilin prototipini yaparak övünmek değil aslını meydana getirmek ve seri üretimini yapmaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtımı yapılan otomobil bir prototiptir. Bu otomobil İtalya’ya siparişle verilen gemiyle ülkemize gönderilen bir prototiptir. Bir otomobil üretilecekse önce kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılır. Fabrika nereye kurulmalıdır, nereye yakın olmalıdır, hangi limana yakın olmalıdır, ne kadarlık bir yatırım öngörülmelidir, kaç yıllık ve ne kadarlık bir bütçeyle bu otomobil üretilecektir, bu otomobili kaça satacağız, Türkiye dışında hangi ülkelere satacağız, kimlerle rekabet edeceğiz, ülkeye ne kadar bir katma değer getirecek, bütün bunların detaylı açıklamasının yapılmasını beklerdik..

Bizim otomobilin fabrika yeri otomobil tanıtımında belli oluyor. TOGG ( Türkiye Otomobil Girişim Grubu ) tarafından 13 yıllık yatırım maliyeti 22 milyar TL olarak öngörüldüğü açıklanıyor. Oysaki Alman devi Volkswagen’in elektrikli araç üretimine geçiş süresi için 2024 yılına kadar ayırdığı bütçe 60 milyar euro'dur. Yine volkswagen bugüne kadar sadece elektrikli aracın akü gelişimine 20 milyar Euro harcamıştır.

ANCAK BU BİZE YETMEZ

Türkiye’ de yerli oto üretimi ile ilgili amaç “Psikolojik sınırı aşmak” ise evet bu şekilde aşılabilir. Birileri bu kadarla mutlu oluyorlarsa eyvallah, ancak bu bize yetmez. Bizim isteğimiz ‘Tamamen bizim temelini attığımız fabrikada milli mühendislerimizin modelini çizdiği kendi işçi kardeşlerimizin alın teriyle ellerinden çıkan yerli otomobildir’ Hatta hedefimizi bir kademe daha büyüterek; “Tüm Türk halkının sermayeder olduğu bir fabrika, taksici kardeşlerimizin, asgari ücretle çalışan emekçi kardeşlerimizin de birikimleriyle sermayesine ortak olabileceği yerli fabrikadır bizim hedefimiz”.

Yeter mi yetmez tabi ki aynı mantıkla açacağımız cep telefonu, bilgisayar, uçak, tren, traktör fabrikalarıdır bizim hedefimiz.. Bu hükümet yerli ve milli otomobil fikrini ilk kez 2011 yılında dillendirmiş ve daha birçok kerelerde bizleri umutlandırmış fakat sonuca ulaştıramamıştır.

GAZETE BAŞLIKLARI

Şöyle bir geçmişi hatırlayalım;

DÜNYA GAZETESİ ( 27 ARALIK 2012 ) “Müsiad başkanı Nail OLPAK Başbakan test etti diyerek duyurduğu ilk elektrikli yerli otomobilin ayrıntılarını ortaya çıktı, otomobil şubat ayında vitrinde”

SABAH GAZETESİ ( 16 MART 2012 ) ‘Türkiye 2 – 3 yıl içerisinde yerli markalı bir otomobil üreteceğini söyledi’,

SABAH GAZETESİ ( 16 ARALIK 2015 ) ‘Bakan Fikri IŞIK Bey 2016 yılı sonunda 30 – 40 yerli otomobil üretileceğini belirterek 2018 yılında yollara çıkacak’ dedi,

SABAH GAZETESİ ( 2 ŞUBAT 2017) ‘Bakan Faruk Özlü Bey 2019 mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz’ dedi,

İnşallah bu projenin sonu da 2016 yılı başında 47 milyon Euro’ya İsveçli SAAB firmasından alınan platformun ve prototip araçların akıbeti gibi olmaz, sonunda rafa kalkmaz.

Yerli otonun lansmanında % 100 yerli ve milliliğe atıf yapılırken, dün gazetelerde cumhurbaşkanı yardımcısı SN. FUAT OKTAY beyin otomobille ilgili olarak min. % 50 - % 51 yerlilikle başlıyor açıklaması da ayrıca kafaları karıştırmıştır. Yerliliğin içerisinde aracın ana can damarını oluşturan ekipmanların yer almasını istiyoruz.

Son olarak şunu ifadelim başta da söylediğimiz gibi biz yerli otomobili yüzde yüz destekliyoruz. Biz burada çekincelerimizi ifade ediyoruz. Yerli otomobil hedefimizin ve hayalimizin, Ak partinin düşen oylarının yeniden yükselmesi çabasına kurban edilmesini istemiyoruz.”

YERLİ OTOMOBİL KONUSU

SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun açıklaması böyle…

Mutlu, Yerli otomobil fikrini geliştirip Türkiye’nin gündemine taşıyan kişi de Necmettin Erbakan’dır diyor…

Yerli otomobil, konusunda geç kaldığımız bir gerçek…

Bari bundan sonra bu yerli otomobil olayını elimize yüzümüze bulaştırmayalım…

47 MİLYON EURO’LUK SOYGUN

Bilindiği gibi dönemin Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, yerli otomobil olayını eline yüzüne bulaştırmıştı…

Yerli otomobille ilgili 47 milyon Euro’nun ne olduğunu kimse bilmiyor…

Kimse de araştırmıyor…

Gazetemiz Işık’a birçok kez “47 milyon Euro’ya ne oldu diye sordu…

Çık yok…

Ses çıkmadığına göre insanın aklına başka şeyler geliyor…

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Kadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler

Kadın-erkek nüfus dengesi pek çok ülkede genelde birbirine çok yakın yüzdelere sahiptir. Fakat kimi ülkelerde kadın nüfusu diğerlerine oranla daha fazladır. İşte dünyada kadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler.

1-Estonya %54.10

2-Litvanya %54.00

3-Curaçao %53.90

4-Ukrayna %53.70

5-Ermenistan %53.60

6-Rusya %53.50

7-Belarus %53.50

8-Estonya %53.20

9-Hong Kong %53.10

10-Portekiz %52.70