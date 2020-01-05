Geleceğin kadrosu kuruluyor... Bu mantıklı... Tebrikler Dinçel...

Taşıma suyla değirmen döner mi?.. Transfere karşıyım… Hâlâ da karşıtlığımı sürdürüyorum. Mantıklı bile olsa, öz be öz kendi çocuklarımızla çıkmadıkça, Süper Lig’e çıkmanın bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Peşin peşin bunu yazayım. Ama madem transfer tahtası açıldı. Yasak kaldırıldı, o zaman mantıklı transferler yapılsın. İleriye dönük taktik uygulansın diyen de benim. Ve şimdi işte bu yapılıyor…

Yaklaşık yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptığım Selahaddin Dinçel hocama, 90’lı yıllarda referanslarımı verdim. Kocaelispor’un nasıl şampiyon olacakken kandırıldığını, Bülent Uygun yüzünden nasıl mağdur olduğunu bir bir anlattım. Çünkü şampiyonluğa oynanan ortamda basın, yönetim, futbolcu, teknik heyet, taraftar ilişkisi son derece önemlidir. Ben burada basın kısmındaki sorumluluğumu aktardım hocama ve görevimi yaptım, arzu ederse yapmaya da devam edeceğim. Sinerjimi ve ona olan inancımı aktardım. Naçizane bir kaç da yaşanmış olayı ve bu noktadaki hatalarımızla kulübün hatalarını açıkça söyledim. Önermek ve akıl vermek ne haddimize. Adam okumuş, hoca olmuş. Ahkâm kesip kendimizi güldürecek halimiz yok elbette. Ama ‘Nasıl şampiyon olunur?’ konulu bir konferans verseler, 34 yıllık tecrübemle 8 saat konuşabilirim…

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Kocaelispor’da güzel gelişmeler var. Transfer yapıyoruz diye kimse bol keseden atmadı. Tabii ki bunun baş mimarı teknik direktör Selahaddin Dinçel’di. Kendisiyle özel bir görüşmemde bazı tüyolar almıştım kendisinden ve ben de kendisine geçmişte yaşadıklarımız, yaptığımız tarihi yanlışlar ve bugüne gelişimizi anlatmıştım. Sanıyorum bazı şeyler dikkate alınmış, benim için ne güzel bir şey bu. Evet, şu anda kurulan Kocaelispor, Yücel İldiz’in yıllar önce kurduğu Süper Lig’de efsane olan Emenikeli Karabükspor gibi oldu. Umutluyum… Bu noktada yönetimin de Dinçel’e tam yetki vermesi ve işine karışmaması, zaten ikili ilişkilerde mütevazı, ancak işinde son derece disiplinli, kültürlü Dinçel’in de gerçekten art niyetli olmaksızın üstlendiği görev ve şeffaflığı başarıyı getirecektir.

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Şu ikinci yarı bir başlasın hele… Aklar karalar bir bir ortaya dökülsün, daha bir alkışlayacağız bu takımı. Ne kadar transfere karşı olsam da, bu akıllıca transferler ve geleceğe yatırım yapılmış 1.Lig ayarlı kadro kurulması, bizi maddi açıdan da rahatlatacaktır. Çünkü bizim her yıl öyle pahalı transferler yapacak halimiz yok…

BİR HAFTAYI DAHA GERİDE BIRAKTIK…

28 Yaşına bastığımız şu günlerde, hareketli ve gazetemiz açısından bereketli bir haftayı daha geride bıraktık. KOCAELİ-TARAFTAR GAZETESİ farklılığı ve farkındalığı bir kez daha ortaya çıktı…

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30 Aralık 2019 Pazartesi günü, ilk maçta birbiriyle kavgalı olan Kavaklı ile Gültepe maçının rövanşında, olaylar çıkmaması için Kavaklı’nın ilk maçta olay çıkaran kendi futbolcularını sahaya getirmemesi, maça 9 kişi çıkması, fark yememek için de sakatlık numarasıyla 6 kişi kalıp, 20 dakikada 3-0 yenilmesini haber yaptık. Bu konuda tartışmalar sürecek. Kavaklı’nın yaptığı etik mi, değil mi?.. Kavaklı kendi camiasına saygısızlık yaptı mı, koktu mu?... Bunları tek tek masaya yatıracağım. Bize ‘Yandaş medya’ deyip saldıran Kavaklılı Gökhan isimli, cesaretten soyadını yazamayan klavye delikanlısı ‘sözde yönetici!..’ şahıs, bunun hesabını elbette ki verecek?..

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31 Aralık Salı günkü sayımızda ise Valilik’te 65 sporcu ve 186 spor insanının bir araya gelmesiyle oluşan muhteşem şampiyonluk tablosunu yayınlayan tek gazete olduk. Organizasyonu başından sonuna kadar izleyen Ahmet Akay da duygulandı bu haberi yazarken. Gazetemizde de çarşaf gibi yayınladık bu güzel tabloları. İşimizle gurur duyduk.

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Aynı gün, yani yılın son günü Diyarbakır’a 20 saat giden, 20 saat gelen ve yollarda perişan olan Kadınlar 1.Lig temsilcisi Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün trajedisini gözler önüne serdik. Takım 3-1 yenilmişti ve bu dünya ikinciliğini iki kez bu kente getiren takımdı. Başlığımız son derece anlamlaydı: Rahmetli Duygu Asena’ya gönderme yaptık: KADININ SPORDA DA ADI YOK!..

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1 Ocak Çarşamba günü, yılın ilk sayısında Vali Bey’in açıklamasını ve müjdesini, yine özel haber olarak yayınladık. Şampiyonları iki gün önce ağırlayan Vali Bey, yeni yıla müjdeli bir haberle girmemizi sağladı. Aksoy “Sponsor bu-lu-na-cak’ sözü verdi ve ferdi şampiyonlarımız için kampanya hazırlıklarını girişti…

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Aynı gün, yani yeni yılın ilk sayısında, birinci sayfamızı süsleyen, gerçekten duygusal ve bir o kadar da özel bir haber daha vardı. 17 Ağustos 1999 deprem faciasında en ağır hasarı Gölcük görmüştü ve Sepetlipınar Mahallesi de en ağır hasara uğrayan mahallelerden biriydi. Yıllardır süren ölüm sessizliği sonrasında bu mahallede bir futbol takımının kurulmasını sadece biz haber yaptık.

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Ve 2 Ocak Perşembe sayısı… Ülkemizin en eski organizasyonlarından biri olan gazetemizin geleneksel Doruktakiler Anketi’nde yılın Sporcularını bir bir açıkladık. Yılın Sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Özel Sporcularını, halk jürimizin kararıyla ilan ettik. Onları bir kez daha gururla alkışladık. Onlar arasındaki sıkı çekişmeyi yayınladık. Merih Demiral, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar gururumuz oldu. Biz de vicdan rahatlığıyla onların ödülünü vermek üzere hazırlıklara başladık…

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3 Ocak Cuma günkü sayımız da yine dopdoluydu. Mesela hakem paralarının bu yıl ödeneceği müjdesiyle ilgili haberimizi yayınladık, ama ödenmezse de hatırlatıcı yayınlarımızın hakkını saklı tuttuğumuzu söyledik. Bu arada türlü imkansızlıklara rağmen Türkiye Şampiyonu olan Kartepe Motosiklet Takımını manşetimize taşıdık. Sporun sadece futbol olmadığını bir kez daha gözler önüne serdik…

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Ve bugün elinizde tuttuğunuz sayınız… Yeni yılda bir hafta bile hemen geride kalırken, yeni yeni haberlere, farklılıklara, özel yayınlara yelken açtık. Gazeteciliğin haber takibi olduğunu, işimizin sadece bir kez haber yayınlamak değil, yayınlanan haberin takibi yayınları da yapmak olduğunu bir kez daha hatırlattık. 45 yıldır olduğu gibi… Dedik ya… KOCAELİ GAZETESİ bir okuldur ve herkes buradan yetişmiştir…