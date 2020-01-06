İzmit Belediyesi’ne değil, Yıldız Sunta’ya ve diğerlerine bak

2009 seçimlerinden sonra AKP’li İzmit Belediyesi, çalışanlarının bir kısmını iktidarın çıkarttığı torba yasadan istifade ile zorla başka kurumlara gönderdi, bir kısmını emeklilikleri geldiği gerekçesi ile zorla emekliliğe, olmadı istifaya zorladı, işten çıkarttı. Partizan kadrolaşma nedeniyle birçok çalışanın işine son verdi. CHP’nin meclis çoğunluğu olmasına rağmen bazı meclis üyelerinin dik durmamaları nedeniyle mecliste de bunlara engel olunamamıştı. İzmit Belediyesi isterse bu kayıtları şimdi çıkartır ve açıklar.

Bütün bunları yapan AKP iktidarı, İzmit Belediyesi’nde sözleşme süreleri bittiği için süreyi uzatmayan CHP’li belediyeye karşı “işçi kıyımı yapıyor “ diye yaygarayı kopartıyor. AKP sözcüleri de İzmit Belediyesi’nde daha önceden kendi yaptıklarını, memleketteki ciddi işçi çıkartmalarını görmezden gelerek muhalefet yaptıklarını zannediyorlar.

Ülkede ekonomik kriz almış başını gidiyor. Geçim sıkıntısı yüzünden intihar eden insanlar var. Rahmetli Ecevit’ e yazar kasa fırlatan kişinin haberleri o zaman özgür basında günlerce haber yapıldı. Halbuki bu günlerde ekonomik kriz nedeniyle işsizlik ve parasızlık nedeniyle intihar eden insanlar var. Ekonomik çöküntü ahlaki çöküntüyü de tetikler duruma gelmiş, insanlar sokaklarda açız diye dilenmeye başlamışlar. Basının büyük bölümünden çıt çıkmıyor. Yandaş basın sıkılmadan bunları saklıyor.

Kocaeli’de bundan nasibini alıyor. Büyük büyük işletmeler konkordato ilan ediyor, iflasa sürükleniyor, işçi çıkartmaları had safhaya ulaşmış durumda, aileler ve iş adamları kan ağlıyor. Daha yeni Yıldız Sunta yaklaşık 500 kişinin işine son vermiş durumda. Bunu ailelere yayarsanız. Üç dört katı insanı doğrudan etkileyen bir durum söz konusu. Bu durum esnaf ve toplumun diğer kesimlerini de çok kötü etkiliyor.

AKP iktidarda bu işi halletmesi gerekiyor. Ekonomiye büyük katma değer katan Yıldız Sunta gibi işletmelere iktidarın devlet eliyle yardım elini uzatması, işçi çıkartmalarına engel olması, işletmenin üretim yapmasını sağlaması gerekiyor. Böyle işletmeler kolay kurulmuyor. İşveren servetini kaybetmenin, üretememenin, işçiler de işlerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorlar, sorun ortak. Ama iktidarda tıs yok. İktidar sorun yok diyor, Kanal İstanbul ile uğraşıyor. Politik hatalarını toplumun dikkatini başka yerlere çekerek atlatmaya çalışıyor.

Meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin de sesi kısılmış durumda. Sanayi odasından, Ticaret odasına ve diğer meslek odalarından toplumsal dinamiklere kadar böyle konularda toplumun sesini çıkartması ve gerekirse bazı öneriler sunarak, bu ekonomik ve toplumsal kaosun öncelikle bir üretim üssü olan Kocaeli’de önlenmesi için özel bir çaba göstermesi gerekmez mi?

Muhalefete gelince, bu sorun göstermelik işçi ziyaretleri ile çözülecek bir sorun değil ki. Muhalefetin, özellikle ana muhalefet CHP’nin kentte insiyatif alması, Kocaeli Valisinden diğer yetkililere kadar seri ziyaretlere ve toplantılara öncülük etmesi ve kentte yaşanan bu ciddi ekonomik krizin önlenmesi açısından özel çaba sarf etmesi gerekir.

İktidarın da İzmit Belediyesi’ni kaybetme sendromundan, suni İzmit muhalefetinden sıyrılarak kentin yaşanan ve gerçek sorunlarına eğilmesi gerekir. Unutmayalım ki bu kent bizim ve aynı gemide bulunuyoruz.

Kentte hem iktidar, hem de ciddi bir muhalefet sorunu var. Yani anlayacağınız sorunumuz çok büyük. Kentte yeniden bir toparlanmaya ihtiyaç var.