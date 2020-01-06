Biz yazdık, cinayet dosyası tekrar açıldı, devlet “namusuna” sahip çıktı

“Faili meçhul cinayetler, devletin namusudur.”

Bu görüş, belki emniyet teşkilatında çok yaygın…

Bu söz, belki emniyet mensupları tarafından sıkça kullanılıyor…

Ama ben bu sözü en kararlı bir şekilde Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’ndan duydum.

Ziyaretimizde “Kesin talimatım var, bütün faili meçhul cinayetler aydınlatılacak” demişti.

Zaten göreve başlar başlamaz talimat vermiş, bir cinayetin faili kısa zamanda yakalanmıştı.

Emniyet Müdürü Tipioğlu’nun bu gayretine ben de katkıda bulunmak istemiş, 11 Kasım 2019’da “Sayın emniyet müdürü, şu cinayeti de bir kurcalasanız” diye makale yazmıştım.

2008’den beri aydınlatılmayan “Aydın Koçaslancinayeti”ydi bu.

Fail veya failler bulunamamış veya bulunmak istenmemiş, dosya kapatılmıştı.

“Adaletin vicdanı” kanıyordu.

Aydın Koçaslan’ın ailesi, huzursuzdu.

Tanışma ziyaretine gittiğimizde konu açılmış, “Yazınızı okudum, ikinci bir talimat daha verdim” demişti.

Ve önceki gün…

Aydın Koçaslan cinayetinde, 10 kişinin gözaltına alındığı haberi geldi.

Dünkü gelişmeler de gazetemizin haber sayfalarında…

10 zanlıdan altısı sorgularından sonra serbest bırakıldı, dördü savcılığa gönderildi, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi ve haklarında tutuklama kararı verildi.

Artık yargılama süreci başlıyor.

Elbette bu cinayet dosyasını burada kapatmayacağız.

Gerisini getireceğiz, dosyanın 2008’de neden ve nasıl kapatıldığını, bugüne kadar neden açılmadığını sorgulayacağız.

Şimdilik söylemek istediğim şu:

Şehrimize yeni bir emniyet müdürü geldi…

Adı şehrimizle bütünleşmiş KOCAELİ Gazetesi, o “faili meçhul”ütekrar yazdı, hatırlattı…

Dosya, tozlu raflardan indirildi…

“Cinayet Masası” gece gündüz çalıştı, failler bulundu…

Zanlılar, çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

Özetle, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun deyimiyle, “Devlet namusuna sahip çıktı”, cinayet aydınlatıldı.

Demek, isteyince oluyormuş.

11 Kasım 2019’da Emniyet Müdürü Tipioğlu’na böyle seslenmiştim

“Sayın emniyet müdürü, şu cinayeti de bir kurcalasanız…

Sevgili okurlarım, iki ay kadar önce kentimize yeni bir emniyet müdürü atandı.

Veysel Tipioğlu…

Henüz ziyaretine gidemedim, tanışmadık.

Hizmet dönemini nasıl geçirecek, şimdiden bir şey söylemek güç.

Ancak aldığı bir karar, verdiği bir emir; yeni emniyet müdürümüzün hizmet anlayışını ortaya koyuyor.

Emniyet müdürü; ne karar aldı, hangi emri verdi?

Emniyet Müdürü Tipioğlu, göreve başlar başlamaz, ilgili birime “Bu kentte faili meçhul cinayet kalmasın, eski dosyaları açın” talimatını verdi.

Talimat, hemen yerine getirildi.

Tozlanmış dosyalar arşivden çıkarıldı, ekiplere paylaştırıldı, farklı bir bakış açısıyla yeniden incelendi.

Ve ilk sonuç:

11 yıl önce işlenen bir cinayet, kısa zamanda aydınlatıldı.

2008 yılında öldürülerek yola atılan ve katili tespit edilemeyen sağır ve dilsiz gencin, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Katil baba, tam ben bu işten yırttım derken, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Başarılı bir operasyon!

“Faili meçhul cinayet kalmasın” talimatını veren Emniyet Müdürü Tipioğlu’nu kutluyorum.

Bu cinayetin faili de bulunmalı

Sayın emniyet müdürü, verdiğiniz talimat gereğince mutlaka diğer faili meçhul cinayetlerin de üstüne gidilecektir.

Her dosya, tek tek açılıp incelenecektir.

Arkadaşlar, “talimatınız üzerine ilk faili meçhul cinayetin aydınlandığı”nı anlatırken, benim de aklıma yine 2008 yılından bir başka “faili meçhul cinayet” takılıverdi.

AYDIN KOÇASLAN cinayeti…

Aylarca kamuoyunda konuşulmuştu.

Cinayet zanlısı olarak bir zanlı yakalanmış, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Sonra da dosya kapatılmış, 11 yıl boyunca da açılmamıştı.

Siz genel talimat verdiniz, bir de özel talimat verseniz de öncelikle şu dosyayı bir açsalar.

Bu, kamuoyu vicdanını sızlatan bir dosya!

Sanki “fazla üzerine gidilmedi, faili korundu” izlenimi yaratan bir dosya!

Aydın Koçaslan öldürüldü, katil aramızda, ama bulunamıyor…

Cinayet var, katil yok!

Bu durum da “adaletin güçlülere işlemediği” izlenimi yaratıyor.

Katil her kimse…

Olay özetle şöyle

Aydın Koçaslan, inşaat mühendisi.

“KANYON İnşaat” adlı bir firması var, mimar eşiyle birlikte çalışıyor.

İzmit’in tanınmış ailelerinden Şehir Lokantası’nın sahibi merhum Emrullah Koçaslan’ın üç çocuğundan biri.

Olay, 20 Nisan 2008 Pazar günü yaşanıyor.

Aydın Koçaslan, yanında firmasının muhasebe müdürü Ardahan Arda ile birlikte Değirmendere’den dönerlerken Bahçecik’e giriyorlar.

Araçtan indiklerinde saldırıya uğruyorlar, Aydın Koçaslan komaya giriyor, olayın tek görgü tanığı Ardahan Arda’da ise “hafıza kaybı” oluşuyor.

Aydın Koçaslan olaydan sonra İstanbul’da bir hastaneye kaldırılıyor, 6 ay komada kalıyor, kurtarılamıyor, 10 Kasım 2008’de vefat ediyor.

Olayın kilit ismi Ardahan Arda, olaydan 3 ay sonra polis tarafından gözaltına alınıyor, ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor, savcılık tarafından “delil yetersizliğinden” serbest bırakılıyor.

Film burada bitiyor, dosya kapatılıyor.

Bu faili meçhul cinayetin bir tek görgü tanığı var, Ardahan Arda!

O dönemde bütün gazetelerde ismi ve resmi açık açık yayınlandı.

Şu anda nerededir, yaşıyor mu yaşamıyor mu, olay sırasında kaybolan hafızası yerine geldi mi gelmedi mi, bilmiyoruz.

Ama bu dosyanın yeniden açılmasında yarar var.

Kim bilir, belki Ardahan Arda’nın hafızası yerine gelmiştir, olay anını hatırlamaya başlamıştır, Aydın Koçaslan’ın kafasına kimin neyle vurduğunu görmüştür, katilin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Faili meçhul cinayet kalmamalı

Yeni Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda iyi bir başlangıç yaptı.

Umarız bugün dile getirdiğimiz “AYDIN KOÇASLAN CİNAYETİ” de kısa zamanda aydınlanır.

Arkadaşlar 45 yıllık arşivimizi karıştırıyorlar, “faili meçhul” izine rastladığımızda bunları da dile getireceğiz.

Kocaeli, artık “faili meçhul cinayetlerle” anılmamalı!

Bize yakışmıyor.”