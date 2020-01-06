2019 yılı önemli vergisel gelişmeler

2019 yılı vergisel gelişmeler bakımından ilginç bir yıl oldu. Hazine boşaldıkça yeni yeni vergi türleri ortaya çıkmaya başladı ayrıca vergi hukukunda vergi gelirlerini artıralım diye hukuk dışı zorlamalara gidildi.

Bu uygulamaların bazılarını hatırlatalım istiyorum.

1 – Poşet Vergisi

2019 yılının en düşük tutarlı ama en çok konuşulan vergisidir. 25 Krş. bir poşeti aylarca konuştuk. Konuşma nedeni bedelinden çok yüklendiği anlamdı. Zira çevre ile ilgiliydi. Esasen poşetlerin çevreye verdiği zarar tartışılmaz. Ancak kaz dağlarında binlerce dönüm alanın ve milyonlarca ağacın canına okunurken veya arızalı uçaklar gibi bahanelerle göz göre göre ormanların yanması izlenirken, sonradan vazgeçilmesine karşın bacalardan zehir akıtan termik santrallerin filtre sorunu uzatılırken çevrenin düşünülmeyip, poşette düşünülmesi asıl yadırganan konuydu. Sonuçta poşetten vergiyi aldık ya!

2 – Yeniden bir vergi affı yaşadık

Ülkemizde vergi sisteminin neden oturmadığı, vergide adaletin neden olmadığı gibi konular hep tartışılıyor. Bence hepsi anlamsız tartışma. Çünkü ülkeyi yönetenlerin en çok af yaptığı konuların başında vergi afları geliyor. Neredeyse artık her yıl veya 2 yılda bir birbirine benzer aflar oluyor. 2019 yılında da 7194 sayılı bir yasa ile vergi cezalarında indirimi içeren af yapıldı. Ekonomi öyle şahlandı ki! Yapılandırmalarda hız kesmeyerek bu şahlanmaya uydu.

3 – Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin uyarılar yapıldı

Bu köşede zaman zaman bende, birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin 2. işverenden aldıkları ücretler toplamı vergi tarifesinin 2. dilimindeki tutarı geçmesi durumunda beyanname vermeleri gerektiği konusunda uyarılar yaptım.

Vergi idaresi de 2019 yılında bu konuda birden fazla işverenden ücret alanlarla ilgili takiplere başladılar. Bu durumda bulunanların 2020 Mart ayında dikkatli olmalarını öneririz.

4 – Vergi tarifesi değişti

Bilindiği üzere bizim vergi sistemimiz %15’le başlayan ve artan gelirlere göre %35’e çıkan bir vergi tarifesini uygulamaktadır. 2019 yılında yapılan bir değişiklik ile vergi tarifesinin üst dilimi %40’a çıkarıldı. 500.000 TL ve üzeri gelir elde edenler 500.000 TL üstü gelirleri için %40 oranında vergi ödeyeceklerdir.

Burada ilginç olan konu bu uygulamanın 01.01.2019 tarihinden başlatılmış olmasıdır. Zira bu husus hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Çıkarılan yasaların geriye yürütülemez genel hukuk kuralının çiğnendiği tartışmaları devam etmektedir. Özellikle 500.000 TL’yi geçen gelirlerin (ücret gelirlerini daha fazla) önemli şekilde etkilenmesi söz konusudur.

5 – Telif kazancı elde edenlerde önemli değişiklik

Bilindiği üzere telif kazancı elde edenler (bilgisayar programcısı, roman makale vs. yazarları gibi) sadece gelirleri üzerinden %17 vergi ödeyerek beyanname vermemekteydiler.

Yeni düzenleme ile 2020 yılından itibaren 500.000 TL ve üzerinde telif kazancı elde edenlerde beyannameye tabi olacaklardır. Yıl içinde ödenen stopajlar nihai vergiden mahsup edilecektir.

6 – Binek otolarda kira ve giderlerinde kısıtlama yapıldı

Bilindiği üzere firmalar yüklü kar ettikleri yıllarda hemen yılsonunda araç alarak vergi yükünü azaltmaya ilişkin vergi planlaması yaparlardı. Bu durumun kısmen önüne geçilmeye yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre;

- Kiralamalarda aylık 5.500 TL’nin üzerindeki kiralama giderleri kabul edilmeyecek.

- Binek otolarda gider olarak yazılma hakkı olan ÖTV ve KDV tutarının 115.000 TL’yi geçmeyeceği fazlasının gider olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

- Binek otolara ilişkin giderlerin en fazla %70’nin indirime tabi tutulması kabul edildi.

Ayrıca beyan ve faturaların dijital ortamda düzenlenmesi ve verilmesi gibi önemli değişiklikler geçtiğimiz yılın vergisel düzenlemeleriydi.

Bu vesile ile tüm okurların 2020 yılının sağlık ve huzur içinde geçirmelerini dilerim.