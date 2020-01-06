Yazıklar olsun !..

Şartla ne olursa olsun, size ne yapmış olurlarsa olsunlar…

Fiziki şiddet, en kötüsüdür…

Affı olmamalıdır…

Arslanbey Gençler Birliği’ni beyefendi Başkanı Bülent Sarı, kaleci üzerine kapanmasa, kendisi de 15-20 darbe almasa, belki de şu anda çok daha kötü şeyler yazıyor olacaktık…

Zaten hala da ciddiyetini koruyor çocuğun sağlığı…

Arslanbey GB ile Tayfunspor arasındaki maçta yaşananlar, bir facia gibi… Toplu cinnet olayı…

Onlarca kişi yerde yatan bir çaresiz adama tekme tokat saldırıyor. Bayılmış adama tekmelerini sürdürüyor…

Bu yazı ve bu olay artık bir spor haberi ve spor olayı değil…

Cinnet olayıdır…

Kim olursa olsun, kimsenin kimseye fiziki şiddet uygulama hakkı yoktur…

Mahkemeler ve savcılar görevini yapacaktır…

Kuşkumuz yoktur…

Suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır…

Takipçisi olacağız…

GEÇMİŞ OLSUN SEFA !.. SUÇLULAR CEZASINI ÇEKECEK…

Kartepe ilçesinde, amatör küme karşılaşmasında taraftarların saldırısına uğrayan Hidropaks Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz hastanelik oldu. Kaburgası kırılan, kafa travması geçiren Tekdurmaz KOÜ Tıp’ta tedavi altına alındı.

Her şey yalan, geri sayım gerçek…

Geriye sayım başlıyor…

Kocaelispor bugünden itibaren yeniden çalışmalarına başlıyor…

Yeşil Siyahlılar, pazar günü evinde oynayacağı Payas maçından sonra 15 maç daha oynayacak ve sonra ver elini 2.Lig…

Sonra bir 34 hafta daha, ver elini 1.Lig…

Ve bir 34 hafta daha…

Ver elini Süper Lig…

İşte size bomba tarih…

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği…

2023…

Evet, hiç fire vermezsek, Karabükspor gibi tulum çıkarıp, art arda şampiyonluklar yaşarsak, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, 2023 tarihinde Süper Lig’deki yerimizi alacağız…

Özlem bitecek…

Efsane gerçek anlamıyla geri dönecek…

Ancak unutulmaması gereken iki unsur var…

Bir…

Hiç fire vermezsek…

İki seçim ardına seçim yaşanacak bu ülkede, siyasi kulüplerin gelecek endişesi olduğu için, siyasi istikrar da korunursa…

Çünkü kulübün bunu tek başına yapabilecek gücü yok… Siyasi destek çekilsin…

Bu iş o gece biter…

Maalesef…

Halkın Takımı lafı da yine pankartlarda kalır…

Haydi bakalım…

Hele şu sezonun sonunu getirip, şu lanet sözde 3.Lig (gerçekte 4.Lig)’den bir kurtulalım da…

Belediye Derince… Gölcükspor… Darıca… Hepinizden şahlanış bekliyoruz…

Kocaelispor dışındaki sözde 3.Lig (gerçekte 4.Lig) Kocaeli temsilcileri arasında ilk yarıda Darıca müthiş başlayıp, inanılmaz bir çöküş yaşarken, Gölcükspor sonradan toparlandı, Belediye Derince ise Talip Yeşilyurt’un el frenini çektiği takımda, Baturman ile adeta frenini patlatıp, Play-Off’a adım attı… Şimdi gerisini de getirmeye hazırlanıyor… Bu hafta tüm Kocaeli takımlarının maçları başlıyor. Yani artık 2.yarı ve bir anlamda da geri sayıma geçiyoruz… Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum… Hepsi bir üst liglere çıksınlar, ama gerçek maddi güçleri varsa… Yoksa, kimseyi umutlandırmasınlar ve kimsenin de geleceğini ipotek altına almasınlar… Benden sonra tufan demesinler… Kocaelispor Süper Lig’e çıkmadıkça, diğer kardeşlerimizin bir üst liglere oynaması, büyük bir risktir aslında… Bekleyip görelim bakalım…