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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

FEDAKARLIK!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Siz hiç fedakar olmayan birisini gördünüz mü?

Bugünkü sohbetimize bu soru ile başlayalım. Sonrasında benzer nitelikte yeni sorular da  kendiliğinden gelir.

Rabbim bu ne büyük mutluluktur ki;

Ben bunca yıllık ömrümde, normal hayatımda, insan ilişkilerimde ve mesleğim gereği yaşadıklarımda fedakar olmayan, yahut da ben fedakar bir insan değilim diyen hiç kimseye rastlamadım! 

Herkes olağan üstü fedakar ama ne yazık ki karşılarındaki  mahlukat bu fedakarlığın kıymetini  bilmiyor, takdir etmiyor…

 Sazı alan, sözü söyleyen; kimlere, nice zamandır ne fedakarlıklar yaptığını bire bin katarak anlatmaya  bayılıyor.  Öyle anlatıyor ki zannedersin Dünyada bir tane iyilik meleği var, o da kendisi;  kendisi bile inanıyor gibi…

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Kendisi için yapılan bir fedakarlığı anlatan birisine ise hiç denk gelmedim.

Ortalıkta bunca fedakarlık yapan insan varken,  bir tane de kendisi için fedakar olan birisinin çıkmaması çok garip değil mi?

Garip olan bir şey daha var;  nasıl oldu da bu kadar fedakar insanın olduğu bir Dünyada kendime yer  bulamadım, bu fedakarlıklardan yararlanamadım? Yine de boş bulunup haksızlık etmiş olmayayım, kim bilir benim için ne fedakarlık eden insanlar vardır! Hatta belki ben de birileri için ufak tefek fedakarlıklar yapmış olabilirim ama, birilerinin benim için yapmış bulundukları fedakarlıkların yanında benimkiler  “solda sıfır  kalır” !

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 Özellikle de, kadın erkek ilişkilerindeki fedakarlık hikayeleri tadından yenmez.

 Kadın tarafı;  Gece gündüz uyumamıştır, haneyi derleyip toparlamıştır, aman bir şeylerimiz olsun diye her şeyleri idareli kullanmıştır, adamı mal mülk sahibi yapmıştır,“ saçını süpürge etmiştir” o olmasaydı bu günlere gelinebilir miydi,  gençlik hayallerinden vazgeçmiştir,  Hatta ne zenginler, ne  meslek, mevki makam sahipleri onu istemişti de gitmeyip onu tercih  etmişti…

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 Erkek tarafı ; Aaah, ahh, gece  gündüz  “ it” gibi  çalışmıştır. Yememiş içmemiştir, giymemiş giydirmiştir. Kendisini yuvası için feda etmiş neleri göğüslemiş nelere katlanmıştır. Ailem rahat etsin diye ne heveslerinden, ne zevklerinden vazgeçmiştir. Ne aileler kızını ona vermek için peşine düşmüş, nice güzeller peşinden koşuyorken onlara değer vermemiş, sırtını dönmüş onu  seçmiştir…

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 Arkadaş çevresi; Boş ver onu ya, şeytan görsün yüzünü, ben onun için ne fedakarlıklar yaptım. Kaç defa düşüyordu ben tuttum, düştüğü yerden ben kaldırdım. Hatta bu durumlara gelmesinde, mal mülk sahibi olmasında, mevki makama ulaşmasında hep ben omuz verdim.  Ne oldu? Yaranabildi mi? Yok yahu nerdeee; bunca  fedakarlıklarımızın  hepsi unutuldu. zannedersin ki,  hepsini kendisi başardı. Ben olmasaydım  bu günleri görebilir miydi, zor  görürdü  şimdilerde; sürünüyordu be  sürünüyordu…

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 Anlatacak çok yer var ama bir de şu siyasi fedakarlıklara inceden bir dokunalım.  Seçim olan her yerde, seçilenler için olmadık fedakarlıkları yapanlar vardır ve sonunda şöyle derler; onu oraya ben getirdim. Ben olmasaydım onu kim tanır kim seçerdi beee, sayemde geldi oralara. Ama şimdi işler  başka, burnu  büyüdü, çevresi değişti, bizleri unuttu, onca  fedakarlığımızı aklına  bile  getirmiyor; “ yüzüne  dizine  dursun !”

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Seçilenin de büyük fedakarlıkları olur, bu günlere gelene  kadar nasıl bir  özveriyle ve üstün gayretlerle çalıştığını,  kendisini seçenlere kendisini nasıl adayıp feda ettiğini anlatmak da; seçilmişin hakkıdır.

 Ama sonuç değişmez , fedakarlık  gariptir, kimseye  yaranamazsın, kimse de  senin kıymetini bilmez !...

O halde fedakarlığı kimin için yapmak lazım,  bu duruma  bakarsan ;sadece  kendin için yapabilirsen  ADAM (!) oluyorsun !...

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