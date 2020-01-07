Altın alırken fazla para ödemeyin

Altın, günümüzde en sağlam yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor.

Düğün dönemlerinin en önemli kalemi, yatırımın en sağlam hali olarak kabul edilen altın, vatandaşın halen gözdesi.

Normal şartlarda altın cinslerinin fiyatları kuyumcuya göre değişmez. Kuyumcudan kuyumcuya en fazla 1 lira bilemedin 3 lira oynar.

Ancak bugünlerde bu tez çürümüş görünüyor. Körfez ilçesinde altının daha ucuza satılıyor, vatandaşın kafası karışıyor.

Takip edenler hatırlayacaktır, bir süre önce Kocaeli Kuyumcular Derneği bir karar almış ve tüm kuyumcularda fiyatların bire bir eşitleneceğini söylemişti. Altın hangi kuyumcudan alınırsa alınsın aynı fiyattan işlem görecekti.

Aslında kısmen öyle oldu. İzmit’te hangi kuyumcuya giderseniz gidin fiyatlar aynıdır. Ancak bu çağrıya uymayan ve kendisini İzmit’teki kuyumcularla bir tutmayan Körfezli kuyumcular, fiyatlarını daha ucuz tutmaya başladı.

İzmit’te herhangi bir kuyumcudan 510 TL’ye alınan çeyrek altın, bozdururken 486 TL’ye bozduruyor. Aradaki kar marjı 24 TL

Ancak aynı çeyrek Altın Körfez’de 493 TL’ye alınıyor ve bozdururken de 487 TL’ye bozduruluyor. Kuyumcu için arada oluşan kar marjı da 6 TL’ye düşüyor.

İzmit’te bileziğin gramı 293 TL iken aynı tarihlerde Körfez’deki kuyumcularda bileziğin gramı 283 TL’ye satılıyor. Arada 10 TL oynuyor.

Düğün için 100 gram bilezik alacak olan bir aile, altınını Körfez’den alırsa Bin TL daha az ödüyor.

Ata ise İzmit’te 2 bin 60 TL’den satılırken, Körfez’de 2 bin 35 TL’ye satılıyor.

BU örnekleri çoğaltmak mümkün…

Anlam verilemeyen fiyat farklılığı vatandaşın kafasını karıştırmış durumda. Körfez’de daha ucuz olan altının İzmit’teki fiyatını eleştiren yatırımcılar, şu sıralar altın almak için Körfez’i tercih ediyor.

Yuvacık Barajı’ndan sevindirici haberler geliyor

Yuvacık Barajında sonbahar döneminde düşen su seviyesi herkesi korkutmuştu. Yuvacık Barajı’nın dibi görünüyordu. Barajda artık tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Yüzde 10 seviyelerine kadar düşen su oranı nedeniyle Sapanca Gölünden su çekmeye başlamıştık.

Sapanca suyunu tüketmeye başladığımızda ise pek çok şikayetle karşılaştık. Vatandaş çeşmeden su içemediğini, suda koku olduğunu söylüyordu. Ancak yapacak bir şey yok, barajda su seviyesinin düşmesi tamamen doğal bir durum.

Son iki haftadır ise sevindirici haberler gelmeye başladı. Yuvacık barajındaki su seviyesi yağışlar nedeniyle arttı. Sapanca’dan çekilen su oranı yarı yarıya düştü. Şu sıralarda Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 33’ü geçmiş durumda. Böyle devam ederse cuma günü itibariyle artık Sapanca gölünden su çekilmeyecek.

Sapanca Gölünden su çekilmesi hayli maliyetli… Pompalar için kullanılan elektrik nedeniyle maliyetler artıyor. Bu sebepten dolayı, Sapanca’dan su çekilme işleminin sona erecek olması İSU’yu da sevindiriyor.

Muhtarlar kongreye gidiyor

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’na bağlı İzmit Muhtarlar Derneği olağan genel kurulunu 12 Ocak Pazar günü yapıyor. Kongrede mevcut başkan Kadir Kızıl (Veliahmet Mahallesi) yeniden aday olacak. İzmit Belediye Meclis Üyesi seçilen Tuncay Aşkın’ın istifasıyla ara dönemde başkanlığa seçilen Kızıl, 5 asil, 5 yedek yönetici ve 3 denetim kurulu için 48 muhtarın oyuna talip olacak. Kongre dernek merkezinde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise aynı seçim 26 Ocak Pazar günü yapılacak.

Erenkaya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

CHP’nin ileri gelen isimlerinden Hikmet Erenkaya, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi’ne giderek, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Genel merkez binasında, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Hikmet Erenkaya’nın, yaklaşan il kongresiyle ilgili düşüncelerini aktardığı tahmin ediliyor. O ziyaretten yansıyan fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Erenkaya, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ nu makamında ziyaret ettik” diyerek, ziyaretle ilgili kısıtlı bir paylaşım yaptı.

Çöple mücadeleyi okullardan başlatmak çok mantıklı

Günümüzün en önemli sorunlarının başında çöp geliyor. Kişi başına günde 1 kilograma yakın çöp üretiyoruz. Depolama alanları dolmuş durumda. Bu sorunun tek kurtuluş yolu ise yerinde ayrıştırma ve yeni depolama alanlarının belirlenmesi. Bununla ilgili yerel yönetimler ciddi adımlar atmaya başladı. Yerinde ayrıştırma konusunda Körfez Belediyesi önemli bir hamle yaparak, ilçe sınırları içerisindeki okulları gezerek eğitim vermeye başladı. Körfez Belediyesi tarafından okul öğrencilerine yerinde ayrıştırma, çevre ve geri dönüşüm konularında eğiktim vererek, çöp ile mücadelede örnek bir çalışma sergileniyor.