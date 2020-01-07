Belediyecilik biraz da sosyal sorumluluk işidir

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi’nin, İstanbul Halk Ekmek’ten glutensiz ekmek alımı için görüşmeler yaptığıyla ilgili bir bülten düştü önüme.

Açıkçası son yıllardır sık duyduğum ama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığım Çölyak hastalığıyla ilgili biraz da meraktan, konuyu araştırmaya karar verdim.

Araştırınca da, çölyaklıların ne kadar sıkıntılar çektiğini yakından gördüm.

Öncelikle çölyak nedir? Kısaca değinmek gerekirse, çölyak hastalığı bağırsaklarda besin maddelerinin sindiriminin ve emiliminin bozulmasına yol açan bir hastalık. Çölyak hastalığı olan insanlar; buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan 'Gluten' e karşı hassasiyet gösteriyor.

Bu kişiler Gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsaklarında oluşan immunolojik reaksiyonlar sonucu hücrelerde iltihap ve hasar oluşuyor. Oluşan bu hasar sonrasında besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulacağından, ishal ve zamanla vücutta bazı maddelerin eksikliği ortaya çıkıyor. Vücutta daha büyük hasarlar oluşuyor.

Bu sebeple çölyak hastaları, normal insanlar gibi tahıl maddeleri, ekmek benzeri ürünler tüketemiyorlar.

İşte bu noktada glutensiz ekmek önem kazanıyor.

Kocaelil’deki çölyaklıların durumu ise işte bu noktada içler acısı.

Konuya dair biraz da fiili bilgiler edinmek için, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar’ı aradım.

Onunla konuşurken, yaşadıkları sıkıntıları daha yakından anladım.

Bir kere çölyaklıların en büyük sorunu, beslenme maliyeti.

Ekmekten tutun da, birçok besin maddesini sağlık nedeniyle tüketemedikleri için, yiyeceklerinin pek çoğu glutensiz, özel yiyecekler olmak zorunda.

Bu da onlara yüksek maliyet olarak geri dönüyor.

İşte İzmit Belediyesi’nin glutensiz ekmek projesi de, önemini burada ortaya koyuyor.

Bazıları, “İzmit’te glutensiz ekmek üreten fırın yok mu da İstanbul’dan getirmeye çalışıyorlar” diye düşünecektir.

Hatta bir okur ilgili habere yorum yaparak, “İzmit’te aynı ekmek üretilmiyor mu? İmamoğlu’na yalakalık mı yapıyorsunuz…” yazmış.

İlginçtir ki, üretilmiyormuş!

Çölyak Dernek Başkanı Nesrin Atar bu konuda, “Maalesef İzmit’te glutensiz ekmek üreten fırın yok. Çünkü, hastalığın hassasiyeti nedeniyle normal ekmek üreten fırında, tahılların karışması nedeniyle glutensiz ekmek üretilemiyor. Bunun için yalnızca glutensiz üretim yapacak bir fırına ihtiyaç var. Bu da maalesef yok” diyor.

Peki bugüne ekmek ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı…

Bunun için ya İstanbul Halk Ekmek’ten kargoyla ekmek siparişi veriyorlarmış ya da İzmit’teki bazı fırınlar İstanbul Halk Ekmek’ten haftada bir ekmek getirip, kendi fırınlarında satıyormuş.

Tabii ki bu maliyeti arttırıyor ve bu insanlar sırf çölyak hastası oldukları için, beslenmeye herkesten fazla ücret ödüyorlar.

İstanbul Halk Ekmek’in ürettiği 50 gram glutensiz ekmek 50 kuruştan satılıyor.

İzmit’teki bir fırın ise, lojistik ve üzerine işletme kârını koyarak, aynı ürünü 1 liradan satıyor.

Yani bir çölyak hastası vatandaş, sadece 50 gram ekmek için 1 lira ekmek parası ödüyor.

Genç bir bireyin tükettiği ekmeği göz önüne alırsanız, bunun ne kadar maliyetli olacağını hesaplamak sanırım daha da kolay.

Makarnası, unu, pirinci, diğer unlu mamülleri düşününce, aradaki fiyatlar daha da uçuyor tabii.

Kocaeli’de resmi olmayan rakamlara göre 1250 civarında çölyak hastası var. Türkiye’de bu rakam 100 bini buluyor.

İşte İzmit Belediyesi’nin aracılık yaparak, İstanbul Halk Ekmek’le yaptığı bu görüşme, Kocaeli’deki yüzlerce insan için bu açıdan çok önemli.

İzmit Belediyesi anlaşma tamamlandığında İstanbul’dan aldığı ekmeğin üzerine kâr koymayacak. Tıpkı İstanbul’daki hastalar gibi İzmitli çölyaklılar da ekmeği 50 kuruştan alacak.

Öğrenebildiğim kadarıyla ekmekler henüz netleşmese de, Belsa Plaza ve birkaç noktada satışa sunulacak.

Bunların hepsi bir taraftan baktığınızda, İzmit Belediyesi için bir maliyet aslında. Hiçbir şekilde kâr edilmeyen, sırf zor durumda kalan bu insanlar için getirmesi, satış noktalarının kurulması, satış personeli istihdamıyla İzmit Belediyesi önemli bir sosyal sorumluluk üstleniyor.

Nesrin Hanım, “Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e, hem kendi hem de üyeleri adına bu yüzden minnetarız. Sağ olsun bizleri kırmadı. Bize sözü vardı. Kulak arkası etmedi ve bizim için çok önemli bir sorunu çözdü. Kendisine çölyaklılar adına teşekkür ederim” diyor.

Belediyeler kâr amacı güden, şirket mantığıyla çalışan kurumlar olmamalı.

Belediyeler vatandaşların hizmeti için hayat şartlarını kolaylaştıran, sosyal sorumluluk projeleri üreten, insana dokunan yerler olmalı diye düşünürüm hep.

Bu hastalıkla ilgili detayları öğrenince, çölyaklılar için glutensiz ekmek getirmenin ne kadar önemli olduğunu sanırım sizler de daha iyi görebilirsiniz.

Empati de yapmak gerek. Bu insanların hiçbiri bu hastalığı seçmedi. Hepimiz de bir gün bu hastalığa pekala yakalanabiliriz.

Fatma Kaplan Hürriyet’i ve İzmit Belediyesi’nin ilgili birimlerini, bu önemli proje için kutlamak istiyorum.

KÖKSÜZ KELİMELER

“Yönünü şaşırır da vazgeçer ya insan bazen. Oysa istikametini bildikten sonra, sadece yarı yolda bırakanlar kaybolur…”