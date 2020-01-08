Garip ötesi olaylar!..

Ülkemde yaşanan olayları düşündükçe şaşkına dönüyorum!

İnsanla, insan aklıyla dalga geçiyor kimileri.

Kimileri, kişisel ya da bir şekilde dahil olduğu ve kopamayacağı örgütlerin akıl ve insaf ötesi tutkuları yüzünden ülkemizin, ulusumuzun ve hatta dünya insanlığının geleceğini tehdit ediyor!

Şu ORTADOĞU’da yaşanan insanlık dışı olaylara bir bakın;

· Emperyalist güçler, petrol uğruna büyük kıyımlar yapıyor. Petrol varlığı gibi büyük bir şansa sahip olan “AKIL ve VİCDAN ÖZÜRLÜ” Ortadoğu siyasetçileri, kişisel çıkarları için halklarına ihanet ediyor! Ortadoğu’da kan gövdeyi götürüyor, birileri yeni ve büyük savaşların yolunu açıyor!

ABD ve emperyalist cephenin asalakları ve onların her ülkede seçip kullandığı “İŞBİRLİKÇİ” uşaklar var oldukça azgınlıklarına son vermeyecekler!

· Ya ülkemiz? Sanki kendi ülkemiz büyük ekonomik ve teknolojik güce sahipmiş ve her türlü sorununu çözmüş gibi, küresel siyasette başrol oynamaya çalışıyoruz! Oynatırlar mı dersiniz?

· “Kanal İstanbul” inadından vazgeçemiyoruz! NEDEN? Ülkemizin doğal dengesinin bozulması bir yana, böylesine uzun erimli ve çok büyük bedellere mal olacak bu projeden önce, her an deprem tehdidi altında olan İstanbul’u bu felaketten en az zararla kurtaracak önlemlere öncelik veremiyoruz! Neden yeni iş olanakları yaratıp insanlarımıza İŞ OLANAĞI yaratamıyoruz?

Yoksa, siyasi iktidar “gündem değiştirip” kamuoyunu masallarla uyutmak mı istiyor?

Ya da; iddia edildiği gibi “Montrö’yü yok ederek” ABD ve NATO güçlerini Karadeniz’e çıkarmak mı amaç?

· Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Beşiktaş’tan Üsküdar’a geçişin eskiden 15 dakika sürdüğünü, şimdi ise yarım saati bulduğunu yeğeninden öğrenmiş! Oysa, vatandaş 7 ila 10 dakikada geçtiğini söylüyor!?

Üstelik, sayın bakan, resmi istatistiklere göre boğazdan gemi geçişleri giderek azaldığını da bilmiyor!..

Aynı bakan, uçak iniş ve kalkışlarında büyük sorunlar yaşanan, son 76 günde 173 kez pas geçilen İstanbul Havaalanı için “KÖTÜ YERE YAPTIK” diye günah da çıkarıyor!

Ancak, bakanın daha büyük hedefleri var! “Yeniden dirildik! Yeni imparatorluğumuzu kuracağız inşallah” diyor!?

Bu hangi imparatorluk?

· 2010 yılından itibaren 2015 dahil, bir yasadışı örgüt adına yıllarca sınav sorularını çalan, üniversiteye girme hakkı olan gençler yerine örgüt militanlarının HIRSIZLIKLA üniversiteye girmelerini sağlayan, alenen KUL HAKKI yiyen eski ÖSYM Başkanı itirafta bulunmuş, günah çıkarmış! Şaşırdık mı?

· Asgari ücretle geçinmeye çalışmanın zorluğunu bilmeyen, bu gerçeği göremeyen KÖR GÖZLER ve İNSAFSIZ RUHLAR olabilir! Bu insafsızlar, “pırlanta ve kimi lüks tüketimden” VERGİ ALINMADIĞINI da bilmiyor olabilirler.

Ancak, muhalefet partileri “asgari ücretten vergi almayalım” diye önerge vermişler. Önerge, AKP oylarıyla reddedilmiş! İNSAF mı? ADALET mi bu?

· MECLİS’te, 7 ayrı lokanta varken, bir yeni lokanta hazırlanıyormuş! Bu lokanta için 8 milyon TL. harcanacakmış! Yemek fiyatları inanılmaz ölçüde UCUZ! Çünkü, bu ucuzluğu bizim vergilerimizle sağlıyorlar!

Ama öte yandan, İstanbul Üniversitesi’nde 3.5 TL. olan yemek bedeli 18 TL’ye çıkarılmış! Bunu protesto eden öğrenciler polis copuyla terbiye edilmişler! İNSAF mı bu?

· Çin’den sonra, dünyada en çok tutuklu gazetecisi olan ülke olmak UTANCINI kime borçluyuz? Böyle bir durumdan utanmayacak mıyız? Özünde “halk adına muhalefet görevi” olan basın mensuplarına böyle bir tutum demokrasimiz adına bir büyük mahcubiyet değil mi?

· Doğalgaza, akaryakıta, elektriğe üst üste büyük zamlar yapılırken, vergi-harç ve cezalara yüzde 22.58 zam, Köprülere yüzde 14 zam, Motorlu Taşıt Vergisine yüzde 12 zam yapılırken, Enflasyonu İSTATİSTİK YALANLARI ile düşük gösterip; memur ve emeklilere yüzde 5 - 5.49 gibi mini zamlar yaparak bu ülkenin VATANDAŞINI “sürekli yoksullaştıran” anlayışa güven ve saygı duyuyor musunuz?

· Binali Yıldırımın kardeşi ve KIZILAY gibi siyaset dışı tutulması gereken bir kurumun İstanbul Başkanlığına getirilen İlhami Yıldırım’ın; “Ya eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz” sözlerini ONURUNUZA uygun buluyor musunuz?

Bu ülkede ve dünyada çok garip şeyler oluyor!

Farkında mısınız?