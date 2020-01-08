CHP Derince’de Serpil Ceylan heyecanı yaşanıyor

Derince, yıllar önce İzmit’e bağlıydı. İzmit Belediyesi’nin Derince’de bir temsilciliği vardı. Hep İzmit’in gölgesinde kaldı. Derince, 1994 yılında belediye oldu. İlk belediye başkanlığını Refah Partisi’nden Nihat Ergün kazandı. Ergün, CHP ve MHP adayından yaklaşık 100-150 oy fazla aldı… Kıran kırana bir seçim olmuştu. Sonrasında Halit Altuntaş, (Fazilet Partisi), Ali Haydar Bulut (AKP), Aziz Alemdar (AKP), yine Ali Haydar Bulut (AKP) ve son olarak Zeki Aygün (AKP), belediye başkanı seçildi… Yani Derince’yi 25 yıldır Milli Görüş geleneğinden gelenler yönetiyor…

**

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, büyük bir ivme kazandı. İki dönem baro başkanlığı yapan CHP’nin adayı Sertif Gökçe, AKP’nin adayı Zeki Aygün’e karşı çok şanslı gösteriliyordu. Ama Sertif Gökçe, partililerin demesiyle kendi başına seçimi kazanmaya çalışınca, partinin ileri gelenlerini dışlayınca, örgütten bağımsız olarak hareket edince, seçimi kaybetti.

**

CHP, Derince’de oylarını çok artırdı, ama AKP’nin bu denli zaaflarından yararlanamayıp seçimi kaybetmelerine kahroluyorlar. CHP’de 31 Mart seçimleri geride kaldı ve şimdi İlçe Kongresi zamanı. CHP Derince’nin ilçe kongresi pazar günü yapılacak. CHP’de önce delege seçimleri yapıldı. Başkan adayları mahallelerde delege listesi hazırladı ve bu listelerin kazanması için mücadele etti… Kimisi başarılı oldu, kimisi olamadı…

**

Derince’de mevcut başkan Nihat Değer’in aday olacağı konuşuldu. Eski ilçe yöneticisi Birkan Koçak da aday oldu… Erdal Naz da başkan adaylığı için girişimlerde bulundu… Birkan Koçak’ın ekibini, Nihat Değer’e karşı olan grup oluşturdu… Nihat Değer aday olmayacağı belli olunca Birkan Koçak, güçlü hale geldi. Bir ara eski ilçe başkanı Hakan Savaş’ın ilçe başkanı olması için çaba gösterildi, ama olmadı… Nihat Değer aday olmadı, ama Değer ve ekibi, eski belediye meclis üyesi Serpil Ceylan’ın aday olması için büyük çaba harcadı. Bunda da başarılı oldu… Serpil Ceylan aday olmayı kabul edince, diğer aday Erdal Naz’ın da Ceylan’ı destekleyeceği öğrenildi.

**

Yani anlayacağınız pazar günü yapılacak seçimlerde Serpil Ceylan ve Birkan Koçak aday… Muhalefetin adayı Birkan Koçak, delege seçimlerinde aktif rol oynadı… Koçak, Yenikent’teki delege seçimlerinde başarılı oldu… Diğer mahallelerde pek fazla etki yaratamadı… Nihat Değer’in aday olmayıp, Birkan Koçak’ı ilçe başkanlığı adaylığını yetersiz bulanlar, Serpil Ceylan’ın adaylığı karşısında derin bir oh çekti… Serpil Ceylan’ın adaylığı kabul etmesi, partide ve delegelerde büyük heyecan yarattı.

**

Serpil Ceylan’ı meclis üyeliği sırasında tanıdım… Murat Sirmen’in baldızı… Ceylan, meclis üyeliğini belediye başkanı Aziz Alemdar döneminde yaptı… Zaman zaman meclis toplantılarına ben de katıldım… Serpil Hanım’ın konuşmaları, verdiği önergeler, konulara hakim olması Aziz Alemdar’ı zor durumlarda bıraktı. Belediyeciliği bilen, belediye mevzuatını bilen Serpil Ceylan, CHP Derince İlçe Başkanı seçilirse, AKP’li Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün keyfi kaçacaktır… Zira belediye mevzuatına hakım olan Serpil Hanım, belediyenin ihalelerinden tutun, işçi alımına kadar bir çok konuda kamuoyunu aydınlatacaktır… Serpil Hanım’ın, belediyeciliği bilmesi, kendisi için büyük avantaj olacaktır. Diğer aday Birkan Koçak’ın ise belediyecilik tecrübesi yok… Önceki gün partililerle yaptığımız sohbette Birkan Koçak hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Birkan Koçak’ın neden İZGAZ’da işten çıkartıldığı (!) araştırılsın dendi…

**

Serpil Ceylan, önceki gün ilçe başkanlığında basın toplantısı yaparak, resmen adaylığını açıkladı… Serpil Hanım’ın adaylığını açıklaması, CHP’de büyük heyecan yarattı… Büyük coşku yarattı… Sayıları 400’ü geçen mahalle delegeleri pazar günü sandık başına gidip oy kullanacak… Serpil Ceylan adaylığını koymadan önce Birkan Koçak, seçimi kazanır deniyordu, ama Serpil Ceylan’ın adaylığını açıklaması, Birkan Koçak’ın ekibinde moral bozukluğu oluşturdu… Daha önce Birkan Koçak’ı destekleyen birçok delegenin, şimdi Serpil Hanım’ın etrafında toplandığı konuşuluyor… CHP Derince tarihinde ilk kez bir kadın aday, seçimi kazanmaya çok yakın… Yani Serpil Ceylan seçimi kazanırsa, Derince tarihinde bir ilke imza atacak…

Serpil Hanım kazanırsa, partide kutuplaşma da önlenecektir. Zira parti şu anda Nihat Değerciler, Birkan Kocakçılar dile ikiye ayrılmış durumda… Serpil Ceylan kazanırsa, CHP Derince’de bir rahatlama olacaktır. Ama Birkan Koçak kazanırsa, sanırım gruplaşma sürecek, bu da partiye büyük zarar verecektir.

**

Bu arada 31 Mart’ta CHP’nin Derince Belediye Başkan adayı olan Sertif Gökçe’nin nasıl bir tavır içinde olacağı merak konusu… Aldığım bilgiye göre Gökçe, Serpil Ceylan’ı destekliyor… Bir gazeteci olarak bana kimin kazanmasını isterseniz diye sorarsanız, ben Serpil Ceylan derim… Zira CHP Derince İlçe Başkanı Serpil Ceylan’ın AKP’li Derince Belediyesi ile ilgili yapacağı açıklamalar, AKP iktidarı ile ilgili yapacağı açıklamalar, ses getireceği için, bizim de gerek internet sitemizde, gerekse gazetemizin daha fazla takip edilmesine katkıda bulunacaktır.

**

CHP Derince İlçe Başkan adayı Serpil Ceylan, aday tanıtım toplantısında bir konuşma yaptı. Serpil Hanım şunları söyledi; “Öncelikle ilçe başkanı olmam konusunda beni cesaretlendiren mahallelerdeki delege arkadaşlarıma, parti büyüklerime ve partililerime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana inanıp desteklerini esirgemedikleri için minnettarım.

Genel Başkanımızın önemle üzerinde durduğu gibi her alanda ve siyasi yaşamda gençlerin ve kadınların aktif olarak temsilini çok önemsiyorum. Derince’ye aday gösterilen ilk kadın ilçe başkanı olarak seçildiğim takdirde görev yapan ilk kadın ilçe başkanı olacağım. Yeniliğin ve değişimin bir yüzü olarak Bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Son yıllarda ülkemiz ve kentlerimiz AKP yönetimlerinin elinde partizanca rant arayışı içerisinde Kanal İstanbul gibi dayatma projelerle, plansız, programsız, insanı yok sayan, kendinden olmayanı dışlayan bir anlayışla yönetiliyor.

Elbette içinde bulunduğumuz durum, bu ülkede ve Derince’de yaşayan bizleri ve çocuklarımızın geleceğini olumsuz etkiliyor. Ben Serpil Ceylan ülkem ve kentim adına kendimi görevli ve sorumlu sayarak hayatım boyunca yerel yönetimlerde halkıma hizmet etmeyi onur saydım, mutlulukla görev yaptım.

20 yıl İzmit Büyükşehir Belediyesinde Bilgi İşlem Daire Bşk olarak bürokratik kademede çalıştım. Son 10 yıldır seçildiğim Derince Belediye Meclis üyeliği görevimi severek yaptım. AKP’li belediye yönetimlerinin , partizan projelerinde kenti ve insanı değil seçmeni odak alan vizyonsuz yönetimlerinin en yakın şahidiyim. Özgürlüklerimize müdahale edilmeyen, katılımcı bir demokraside , insan onura yakışır bir yaşam oluşturmak için, bu kentin ve insanların sorunlarını tespit edip çözümüne yönelik projeler üretmek için, kadın ve gençlere yönelik projeler, çalışmalar yapmak için, bugün Derince’yi değiştirmek ve hak ettiği yere taşımak için, yerelde ve genelde iktidar olmak için Derince İlçe Başkanlığı’na aday oldum.

**

İnanıyorum ki, siz değerli partililerim aydınlık fikirleriniz ve yüksek bilincinizle, Derince’de yeni bir dönemi ve değişimi başlatacak şekilde tercihlerinizi yapacaksınız. Oluşturacağımız dürüst,deneyimli üretken kadrolarla ve tüm parti örgütümüzle el ele Kentimizin her noktasını , yaşamaktan gurur duyabileceğimiz bir yer haline getirebilmek için bizlere yetki verdiğinizde Ben değil biz olarak çalışacağız. Sonuç almak, proje üretmek, yaşadığımız kentin kaderini değiştirmek için bugün bir araya gelmemiz bir başlangıç, yarın bir arada çalışmak ilk hedefimiz, bunun sonucunda seçimleri ve Derinceyi kazanmak nihai hedefimizdir. Teşekkür ederim.”

**

Yukarıda CHP Derince İlçe Kongresi ile ilgili düşüncelerimi sizinle paylaştım… Pazar günü delegeler son sözü söyleyecek… CHP’li üyeler, delegelerden oy kullanırken, 2023’te yapılacak genel seçimleri ve 2024’te yapılacak yerel seçimleri de düşünerek, ilçe kongresinde oy kullanmalarını istiyor… Bakalım Pazar günü ipi Serpil Ceylan mı, Birkan Koçak mı kazanacak?

***

Kocaeli’de araç sayısı kaç oldu?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54'ünü otomobil, % 16,4'ünü kamyonet, % 14,4'ünü motosiklet, % 8,2'sini traktör, % 3,7'sini kamyon, % 2,1'ini minibüs, % 0,9'unu otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 398 bin 926 oldu. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 236 355otomobil,8 693 Minibüs, 6 988 Otobüs, 74 832 Kamyonet, 23 024 Kamyon, 29 914 Motosiklet, 17 911 Traktör, 1 209 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.