Köşeme aldığım şu fotoğraflara bakar mısınız?

Bu fotoğraflar, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00’de, CHP Başiskele İlçe Kongresi’nde çekildi.

İlk bakışta, “normal bir parti kongresi görüntüsü” var.

Partililer yerlerini almış, birazdan kongre başlayacak…

Görüntü böyle, ama bu kongre diğerlerinden çok farklı!

Fotoğraflara dikkatle bakın, CHP’nin bu kongresinde, AKP’li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü de göreceksiniz.

Bu, bir ilk!

Uzun yıllardır bir ilk!

Belleğimi yokluyorum, bugüne kadar, AKP’li bir belediye başkanının CHP kongresine katıldığını hiç görmedim ve de duymadım.

Gazetelere böyle bir haber yansımadı…

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a sordum, “Başiskele dışında diğer ilçelerde AKP’li belediye başkanlarından kongrenize katılan oldu mu?” diye, olmamış.

Sarıbay, Yasin Özlü’nün kongreye katılmasından son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

O fotoğraf, aslında “manşetlik” bir fotoğraftı.

Günün yoğun gündemi içinde değerlendirilemedi…

Ben bugün; o fotoğrafa, Yasin Özlü’nün o yaklaşımına, hak ettiği değeri vermek için bu yazıyı yazdım.

Yasin Özlü’yü kutluyorum.

Yasin Özlü, yıllardır anlamsız bir şekilde devam eden partiler arası kutuplaşmayı kırdı.

İlçesinde yapılan CHP kongresine gitti, kongreyi izledi, seçilen Başkan Anıl Acurman’a başarılar diledi.

Ne güzel bir hareket!

Bundan daha medeni bir ilişki olabilir mi?

İşte Kocaeli siyasetinde özlenen tablo bu!

Unutmuştuk…

Böylesine medeni ilişkileri inanın yıllardır unutmuştuk.

Dileyelim, belediye başkanlarının en genci Yasin Özlü’nünbu davranışı, ağabeylerine de örnek olsun.

Partiler arasındaki hırgür biterse, toplumdaki ayrışma da biter.

Bundan emin olun!

Neyi paylaşamıyorlar ki?

Neyi paylaşamıyoruz ki?

İzzet Erdem görevden alındığına göre

MHP’deki rüşvet skandalının faturası İzzet Erdem’e kesildi.

Kasette görüntüleri olan Erdem, il sekreterliği görevinden alındı.

Son durum bu!

İyi, güzel, tamam da, hani o kaset montajdı?

Başta İl Başkanı Aydın Ünlü olmak üzere, parti yöneticilerinin iddiaları böyleydi.

Madem kaset montaj…

Madem ortada “rüşvet” diye bir şey yok…

İzzet Erdem’in günahı ne?

Fatura, neden İzzet Erdem’e kesildi?

Bence…

Bana sorarsanız…

İzzet Erdem’in görevden alınması, MHP’yi “rüşvet” konusunda ele veriyor.

Onlar Türkiye’ye sığınıyor, biz asker gönderiyoruz

*5 milyon Suriyeli ülkesindeki savaştan kaçtı, Türkiye’de… Türkiye, Suriye’ye, Suriye’yi korumak için asker gönderdi.

*Libyalı 100 kadar milletvekili ülkesindeki savaştan kaçtı, Türkiye’de… Türkiye, Libya’ya, Libya’yı korumak için asker gönderiyor.

Onlar ülkelerinde kalıp, ülkelerinin kurtuluşu için mücadele etmiyor, savaşmıyor…

Kolay yolu seçip bize sığınıyor…

Biz, onların “can havliyle” kaçtıkları Suriye ve Libya’ya Mehmetçiğimizi gönderiyoruz.

Bu işte bir terslik var, ama bakalım bu işin sonu ne olacak?

Havaya uçan 389 milyon Euro

Önce 389 milyon Euro’nun dünkü kurla ne kadar Türk Lirası tuttuğunu yazayım.

2 milyar 567 milyon 400 lira…

389 milyon Euro, bu kadar Türk Lirası yapıyor.

İyi de bu kadar para nasıl havaya uçtu?

Şöyle:

Hani geçen yıl 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nı açmıştık ya…

Bu havalimanını açınca Atatürk Havalimanı’nı kapatmıştık…

Meğer Atatürk Havalimanı’nın “işletme sözleşmesi”, 3 Ocak 2021’e kadar devam ediyormuş.

Eski havalimanını işleten TAV, DHMİ’den (Devlet Hava Meydanları İşletmesi), aradaki zaman diliminde uğradığı zararını talep etmiş.

İşte bu zarar tam 389 milyon Euro tutuyormuş.

İşin en sıkıntılı tarafı, bu tazminatın yarıya yakını Fransa’ya gidecek.

Çünkü TAV’ın yüzde 46.12 hissesi, Fransız “Aeroports de Paris Grup” a ait.

İşte böyle…

İstanbul Havalimanı’nı erken hizmete açıp “yandaş firmalar”a kazandıralım derken…

Ülkemizin zaten kıt olan dövizleri havaya uçup gidiyor.