Tam lig arifesi, yapılacak iş mi bu?..

2.Küme Futbol Ligi bu hafta başlıyor…

O da Süper Lig ve 1.Küme gibi, hatta Süper Lig’den de daha eski bir ligimiz…

Kentin en eski organizasyonlarından biri…

Bir zamanlar DAL ve BAL’larda mücadele eden takımlar bile belki artık bu ligde yer alıyor…

Neyse dönelim konumuza… Futbol İl Temsilciliği, lig başlamadan önce Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’na maç vermeyeceğini açıkladı. Zira benim de çok garibime giden yedek kulübesi ile taç çizgisi arasındaki mesafenin neredeyse 1 metrenin altına düşmesi sonucu büyük endişe yaşanıyordu. Ancak kimse önlem almadı, belki de şikayette gecikildi. Şimdi iki takım Üçtepe ve Erenler, evlerinin hemen önündeki bu statta oynamak yerine, Cephanelik Stadı’na gitmeyi istemiyor. Son derece haklılar. Lig öncesi yaşanan bu sancı daha önce giderilebilirdi…

Ama neden geç kalındı?..

Bilemiyorum…

Şimdi büyüklere düşen, acilen bu noktadaki hatayı düzeltip, bu iki İzmit takımının mağdur edilmemesidir…

Yıllardır yazıp çiziyorum, İzmit takımları maalesef çok çok geriletildi…

Maddi imkânsızlıklar içerisinde kıvranıyor…

Çevre ilçe takımları belediye başkanları tarafından ihya edilirken, merkez takımları nedense üvey evlat muamelesi görüyor. Belik sayıları fazla ve çok bölük pörçük görüntü sergiliyorlar da ondan…

Ama ne olursa olsun, İzmit Belediyesi yönetiminin, bir kaç amatöre değil, tüm amatörle kucak açması gerekiyor…

Nerede çokluk, orada çöplük muamelesi görmemesi gereken her biri yarım asırdan daha eski olan kulüplerimizin çağrısına ses verilmelidir…

Erenler ve Üçtepe bunlardan sadece ikisidir…

Haydi bakalım, görelim şefkatinizi…

Burak Süleyman artık ‘Yalnız değilsin!..’

Kaptan Burak Süleyman… Şu anda tek adam dönemini yaşadı… İlk yarıda Gökdeniz ile beraber gollere imza attı… Talha da onlara destekçi çıktı… Ama devre arası transferleriyle beraber, sezonun ikini yarısında kimsenin forması garanti değil… Burak Süleyman’ın bile… Bu tabii ki sevinilecek bir olay ve Burak Süleyman da daha çok çalışacak gibi gözüküyor… En azından, artık tüm yük sırtına binmeyecek ve daha özgürce şeyler yapabilecek… Fazla özgür futbolcuyu hocalar sevmez ama, sonuçta skora yansıyorsa ve takım oyununu bozuyorsa neden olmasın?..

İstemem yan cebime koy hesabı…

Hangi hoca kazanmak istemez…

Ama tabii ki hocalar da dediklerinin yapılması sonrasında gelen kazancı daha çok sever ve benimser…

Şimdi Burak ve arkadaşlarına düşen, takım oyunu disiplininden kopmadan, y,ine yaratıcılık özelliğini kullanarak, yepyeni açılımlarla ligi açık arada bitirmek ve hemen vakit kaybetmeden 2.Lig’e bilenmektir… Bunun için de en baş sorumluluk, hiç şikayet etmeksizin, gerekirse yedek kulübesinde otursa bile, Burak Süleyman kaptana düşecektir. Bu noktada da herkes ona destek verecektir… Tek patron Selahaddin Dinçel’dir…

İsteyen kalır oynar, istemeyen çeker gider…

Nokta !..