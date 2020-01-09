Breh! Be! Arkadaş siz ne işe yararsınız?

Merhaba dostlar!

Büyükşehir yapılan illerde biliyorsunuz, köyler mahalle yapıldı.

Bunun en büyük nedeni bence tarımsal amaçlı arazilerin çoğunluğuna kolayca imar verip tarım alanı dışına çıkarılması sağlanarak ve bu sayede ticari kazanç elde edilmesi yoludur.

Nitekim bunun örneklerini görüyoruz. Bazı yerlerde tarım arazisine çevrili yer köylünün elinden üç paraya alınıyor sonra bir ufacık plan tadilatı ile değerli parsel haline getiriliyor. Ki böyle olmasa bu kadar harita mühendisi meclislerde boşuna mı yer almaya çalışıyor.

Kimi yerde de 2B arazilerinin yasa ile sahiplerine verileceği söylenerek sahipleri ile alakası olmayan insanlara emlak müdürlüklerinde çalışan memurlar aracılığı ile satıldığına da şahit oluyoruz. Kısaca olan her zamanki gibi fakir halka oluyor.

Karamürsel’in en değerli yerlerinden biri de eskinin köyü şimdinin Mahallesi Dereköy’dür.

Dereköy manav dediğimiz Yörük Türkmen halkının 800 sene evvel yerleştiği yerlerden biridir. İlk Türk öbekleri (küçük grup ) yerleşim yeri olarak seçmişler ve daha sonra Osmanlının ilk donanmasının yapıldığı tersane bölgesi haline getirdikleri yerdir.

Bu köyümüzde yaşayan halkımız eski yerleşim olmasına rağmen arazileri konusunda büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Ne topraklarını satabiliyorlar nede topraklarını huzur içinde bağ, bahçe haline getirebiliyorlar.

Bundan yıllar önce 7 bilemediniz 8 ailenin arazilerinin bir kısmı orman vasfında iken bugün yüzde 80 ailenin arazisi orman vasıflı araziye dönüştürülmüş.

Önceki yıllarda 7-8 aile 2b arazilerini satın alarak kurtarmaya çalışırlarken bugün bütün köy ya da mahalle her ne ise Orman müdürlüğünün tapularına şerh düşmesi ile orman vasıflı arazi durumuna düşmüş.

Üstelik hangi sivri akıllı düşündü ise Orman Şefliği ne Dereköy’ün eski belediye binasını vermiş. İşlerin daha çabuk karmaşık hale gelmesi için sanki uğraşılıyor gibi bir düşünce de akla gelmiyor değil.

Birkaç yıl önce kadastro geçirilirken arazilerin durumlarının düzeleceğini düşünen vatandaşa 1940’larda hazırlanan kadastro planları üzerinden işlem yapılmaya başlamış.

Vatandaş kızgın birçok defa bu konu hakkında Belediye başkanı ile konuştularsa da bir türlü sorunlarını çözen olmadı. Ve üstelik bundan önceki dönemlerde Dereköy’den AKParti tulum oy çıkarırdı.

Buna benzer sorun Başiskele’de vardı İbrahim Karaosmanoğlu bu sorunu siyasi irade kullanarak çözdü ve Başiskele’de sorun kalmadı. Hal böyle iken Karamürsel’de sorun neden çözülemiyor, anlamak mümkün değil.

Yoksa siyasilerin yetersizliği, iş görmezliği mi sorun.

Yıllarca Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Karamürsel Dereköy sahilinde yer alan meşhur özel kulüpte her gün yağlanıp denize girdi. Hani Karamürsel Belediye Başkanını evladı kadar çok seviyordu?

AKParti koalisyon ile yönetilmiyor 18 yıldır tek başına iktidar her istedikleri her sorun hal olurken Dereköy’ün gerçekten mağdur halkına neden yardım edilmiyor?

Her zamanki kaprisler bunun nedeni olmasın.

Dereköyde sabah ezanında gidip kahvesinde kahvaltı yapmasını bilenler bu sorun ile ilgilenmesini de bilmeliler.

Haaa! Eğer Büyükşehir olduktan sonra öyle anlaşılıyor ki Şube belediyelerin bir fonksiyonu kalmadı. Eyvallah tamam, şube belediyeyi artık muhatap almayalım, zaten bir işe yaramıyor. Sadece Karamürsel’in bütçesini boşu boşuna bölüyor.

O zaman sadece Kocaeli Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın’dan rica edelim.

Sevgili, Tahir başkanım nasıl Ereğli Karamürsel’in İzmit yönünden başlangıç noktası ise Dereköy ’de Yalova yönünde bitiş noktamızdır. Ve Dereköy’ün sorununa bir el atınız. Ve lütfen Dereköy halkını siz toplayarak dinleyiniz ve çözüm üretiniz.

AKParti İl başkanı lütfen ilçe yönetiminizin yeterliliği yok bari siz ele alınız ve çözümü için girişimde bulununuz.

Eh! Sevgili Dereköy halkı sizde artık bildiğim o güzel zekânızı, bildiğim ve yaşadığım o güzel konuşma becerinizi size yardım etmeyenler tarafında kullanmayın. Bugüne kadar size hiç fayda vermedi.

Bakın size birçok değer katan evladınız merhum Gazanfer Bilge amcanın ne müzesi kaldı. Nede O güzelim saha değerlendi.

Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere iyi hafta sonları diliyorum.