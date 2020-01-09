Siyasetin amacı, insanların yaşamını kolaylaştırmak mı, insanlara yaşamı zehir etmek mi?

Siyaset, Arapça kökenli bir kelime…

“At terbiyeciliği” anlamına gelir.

Siyasetin tanımı, genellikle şöyle yapılır:

*Siyaset, “yönetme” sanatıdır.

*Siyaset, bireyler ve gruplar arasında güç ve liderlik için oluşan rekabettir.

*Siyaset, devlet yönetimini ele geçirme ve elde tutma bilgi ve sanatıdır.

Sadece ülkemizde değil, pek çok ülkede siyasetin tanımı ve işlevi böyledir.

Siyasetçiler genellikle, “İnsanların yaşamını kolaylaştırmak için varız” cümlesini sakız gibi çiğnerler.

Genellikle “kendileri için değil de, halk için siyaset yapıyor” görüntüsü verirler.

Ama gerçek amaçları, gücü ele geçirmek, ele geçirdikleri gücü bırakmamak ve bu gücü belirli bir kesimin çıkarı için kullanmaktır.

İstisnaları bir tarafa bırakın, dünyada böyle bir düzen kurulmuştur.

Bu düzen onlarca yıldır böyle sürdürülüyor…

Bakın dünyanın bugünkü haline, ne demek istediğimi anlarsınız.

Güya 21.Yüzyıl’ı yaşıyoruz, ama…

Dünyada yoksulluk var.

Dünyada cahillik var.

Dünyada gözyaşı ve kan var.

Dünyadaki ülkelerin yalnızca dörtte biri “yüksek insani gelişmişlik düzeyine” erişti, dörtte üçü sürünüyor.

Geldiğimiz nokta bu!

Ortada “dini kurallar” var, ortada “dünyevi” kurallar var, ama insanlar bir türlü “insanca yaşama düzeyine” erişemiyor.

Eriştirilmiyor…

İnanılmaz bir “sömürü düzeni” var, bütün dünya “binde bire” çalışıyor.

O derece!

İşte Ortadoğu’nun hali!

İşte Müslüman ülkelerin hali!

İşte Afrika’nın hali!

Dünya yönetimini dizayn edenler, toplumları cahil ve yoksul bırakarak yönetmeyi, “yönetim sistemi” olarak kabul etmişler.

Cahil ve yoksul bırakarak toplumları daha kolay yönetiyorlar.

İnsani sorunlar ne durumda?

Duymuşsunuzdur…

Her 10 Aralık, “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır.

10 Aralık 1948’de “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” kabul edilmiş, bu nedenle 10 Aralık “İnsan Hakları Günü” olarak ilan edilmiş.

İşin garibi, o gün “yönetilenler” tarafından değil de “yönetenler” tarafından kutlanır.

Nutuklar atılır, insan haklarından söz edilir.

Hepsi palavra!

1948…

2020…

Aradan kaç yıl geçmiş?

72…

Acaba bu 72 yılda; insan yaşamında, daha doğrusu yönetilenlerin yaşamında (yönetenlerin yaşamı daima iyidir) ne kadar düzelme olmuş?

Olmuş mu, olmamış mı?

İnsan yaşamını düzeltmek için siyasete atılanlar, insanlık için siyaset yaptığını söyleyenler, bu 72 yılda insan yaşamına ne derece dokunabilmiş?

Elimde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı son “Küresel İnsani Gelişme Raporu” var.

Hep birlikte okuyalım bakalım, “insani sorunlar” ne durumda?

Küresel İnsani Gelişme Raporu

*Dünyada her 9 insandan biri aç.

*Halen dünyada 1.3 milyar insan yoksul.

*Her 3 insandan biri yetersiz besleniyor.

*Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu, 18 yaşından önce evlendiriliyor.

*Dünyada her gün 18 bin kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

*Yılda 2 milyon kişiye “HİV virüsü” bulaşıyor.

*Her bir dakikada 24 kişi yerinden yurdundan ediliyor.

*Dünyada 370 milyon insan, hukuk düzeyinde, kendi dillerinde eğitime erişemiyor. Arazi, su, orman ve fikri mülkiyet haklarına ulaşmada ayrımcılık karşısında kalıyor veya dışlanıyor.

*Suudilerde, İran’da ve bazı İslam ülkelerinde kadınların ve kız çocukların hakları sınırlı.

*Dünya, Suriye dışına kaçan 5 milyon Suriyeli mülteciye çözüm bulamıyor.

*Müslümanlar, ABD ve AB ülkeleri için vize sorunu yaşıyor. Dünya genelinde zorla yerinden edilmiş 65 milyon insan, iş ve normal gelir imkânlarına, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşamıyor.

*Dünyada artan otokrasi eğilimi ve dikta rejimleri, insanları ötekileştiriyor, temel hukuk hakları, insan hakları ve demokrasi değerleri çiğneniyor.

*Dünya nüfusunun en tepedeki yüzde biri, dünya servetinin yüzde 46’sına sahip.

*Dünyada; terör, otokrasi, diktatörlük gibi insan güvenliğine tehditler, riskler ve krizler artıyor.

*Dünyada 1.3 milyar yoksul nüfusun yüzde 46’sına denk gelen 600 milyon insan “aşırı yoksulluk” içinde yaşıyor.

Dünyada “insani sorunlar” bu durumda!

Diyeceksiniz ki, “Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar var, bu kuruluşlar bu temel sorunlara neden el atmıyor?”

Bu kuruluşların hepsi, birkaç egemen devletin güdümünde!

Egemen devletler, dünyanın “adil bir düzen” içinde yönetilmesini istemiyor ki!

Hepsi, “istiyormuş gibi” yapıyor…

Hepsi, “canla başla çalışıyormuş gibi” yapıyor…

Ama sonuç ortada!

Bu kuruluşların tamamına yakını, “melek” görünümlü “canavar”!

İşte bir süredir bölgemizde yaşanan insanlık dramları!

Egemen güçlerin, bu “insanlık ayıbına” dönüp baktıkları var mı?

Egemen güçler, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra “kendi topraklarında” ve “kendi aralarında” savaşmayı bıraktılar.

Başka topraklarda, başkalarını savaştırıyorlar…

“3. Dünya Savaşı”ndan söz ediliyor…

Dünya, çoktandır 3.Dünya Savaşı içinde.

2.Dünya Savaşı bitti, 3.Dünya Savaşı başladı.

1945’den bu yana dünyanın kaç noktasında çatışma ve savaş çıktı, toplam kaç kişi öldü, toplayın bakalım, karşınıza nasıl bir rakam çıkacak?

Özetle…

Dünya, kötü yönetiliyor.

Dünya, cahillik ve yoksullukla yönetiliyor.

Dünya, kan ve gözyaşıyla yönetiliyor.

Dünyayı yönetenler, ülkelerin siyasetçileri; insan yaşamını kolaylaştıracaklarına, insanları daha iyi şartlarda yaşatacaklarına, insanlara yaşamı zehir ediyor.

Bence bu düzen, sürdürülebilir bir düzen değil!

Mutlaka çözüm bulunmalı, ama nasıl?