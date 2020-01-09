Sevim Deren, Kenan Evin’e karşı durumu 1-1’e getirdi!

Eski yıllarda, Kandıra, CHP’nin kalesiydi…

Sonrasında bu kale sağ partilere kaptırıldı…

CHP, Kandıra’da yeni bir yapılanma içine girmek istiyor…

Ama bunu başarması zor gözüküyor…

Zira parti içinde çok büyük bir çekişme var…

Bu çekişme, her daim kendini gösterdi…

Çarşamba günü yapılan ilçe kongresinde de yine gizli bir çekişme vardı…

CHP Kandıra’da mevcut başkan Volkan Bulgurcu aday olmadı…

Kongrede iki aday çekişti…

Biri eski ilçe başkanı Gülay Eyisabuncular, diğeri Gürcan Yalçıntuğ…

Seçime geçmeden önce size seçim öncesi bazı senaryolardan bahsetmek istiyorum.

KENAN EVİN, YALÇINTUĞ’U HAZIRLAMIŞ

Aldığım bilgiler ve konuşulanlar şunlar;

CHP Kandıra İlçe Kongresi’nde eski belediye başkanlarından Kenan Evin, aktif rol oynamış.

Evin, bundan üç ay önce Gürcan Yalçıntuğ’a, “CHP’ye üye ol, seni ilçe başkanı yapalım, sonrasında da seni belediye başkan adayı yaparız” demiş…

Yalçıntuğ da önce partiye üye oldu, sonra da ilçe başkanlığına aday oldu…

Yani senaryonun bu kısmı tamamlandı…

Bu arada CHP milletvekili Haydar Akar da Gürcan Yalçıntuğ’u destekliyormuş.

EVİN’İN HAMLESİNE, DEREN’DEN HAMLE

Gelelim diğer cepheye…

Kenan Evin’in bu hamlesini duyan diğer kesim de Sevim Deren önderliğinde harekete geçmiş… Amaç, Kenan Evin’in bu oyununu bozmakmış…

Deren ve ekibi, Gülay Eyisabuncular’ı adaylık konusunda ikna etmiş…

KANDIRA’DA BU DEDİKODU DOLAŞIYOR

Bu arada Kandıra’da şöyle bir iddia ve dedikodu dolaşıyor…

Gürcan Yalçıntuğ, delege başına 200 lira veriyormuş…

Ayrıca Mavi Köşk lokantasından yemek yemeleri için delegelere fiş veriyormuş…

YALÇINTUĞ’DAN AKP TAKTİĞİ

Çarşamba günü seçim yapıldı…

Bir tarafta Kenan Evin’in desteklediği Gürcan Yalçıntuğ, diğer kesimde Sevim Derin’in desteklediği Gülay Eyisabuncular, kıyasıya yarıştı…

Yalçıntuğ ve ekibi, hasta ve gelemeyecek durumda olan delegeleri evlerinde almış, kimilerine taksi bile göndermiş. Yani, Yalçıntuğ ve ekibi, tam bir AKP taktiği uygulamış.

HURŞİT GÜNEŞ, GÜLAY HANIM’IN LİSTESİNDE

Yani anlayacağınız kongre öncesinde de, kongrede sırasında da müthiş bir çekişme yaşanmış…

Gülay Hanım, CHP eski milletvekili Hurşit Güneş’i birinci sıradan il delegesi yazmış.

Gürcan Bey ise Hurşit Güneş’i es geçip, il delegesi olarak yazmamış…

Doğal olarak bu durum, Gülay Hanım’ın işine yaramış…

3 OY FARKLA ZAFER EYİSABUNCULAR’IN

Kıran kırana geçen kongrede 64 oy alan Gülay Eyisabuncular seçimi kazandı…

Diğer aday Gürcan Yalçıntuğ da 61 oy aldı…

Sonuçlara bakılırsa, seçimin ne kadar çekişmeli geçtiği görülüyor…

DEREN İL DELEGESİ OLDU, EVİN OLAMADI!

Seçim bitince Eyisabuncular ve ekibinde büyük bir sevinç, Gürcan Yalçıntuğ ve ekibinde de büyük bir hayal kırıklığı olmuş…

Bir nevi seçim Sevim Deren ve ekibi kazanırken, Kenan Evin ve ekibi seçimi kaybetti…

Sevim Deren, il delegesi oldu…

Kenan Evin, il delegesi olamadı…

DEREN-EVİN ÇEKİŞMESİ NEREDEN GELİYOR?

Peki Sevim Deren ile Kenan Evin arasındaki bu çekişme nereden geliyor?

Kandıra’da birkaç kişiye sordum…

Özetle şunları söylediler…

Kenan Evin, Kandıra’da belediye başkanlığı yaptı…

90 yıllarda Sevim Hanım, il genel meclisi üyesiydi…

Eczacı Sevim hanım, çok başarılıydı…

Bir dönem Kandıra İlçe Başkanlığına aday oldu…

Kenan Evin ve ekibi, karşısına Sedat Göktaş’ı (rahmetli oldu) çıkardı…

Sevim Hanım, seçimi kazandı ve ilçe başkanı oldu…

Sonrasında ilk yerel seçimde belediye başkanlığına aday oldu…

Sevim Deren seçimi kazanmasın diye Kenan Evin ve ekibi, ANAP’ın adayı İsmail Genç’i desteklemiş…

Kenan Evin ve ekibi, “Sevim Deren belediye başkanlığını kazanırsa, kolay kolay o kutluktan inmez, ANAP adayı İsmail Genç belediye başkanı olursa, nasıl olsa başarısız olur ve bir sonraki seçimde yine biz aday oluruz düşüncesi içindelermiş.

Seçim yapılmış ve CHP’nin adayı Sevim Deren, ANAP’ın adayı İsmail Genç’e karşı seçimi 30 oy farkla kaybetmiş…

Sevim Hanım, bu olaya çok üzülmüş.

İkili arasındaki çekişme yıllardır yaşanıyor…

DEREN, DURUMU 1-1 YAPTI

CHP Kandıra İlçe Kongresi’nde Sevim Deren’in desteklediği Gülay Hanım seçimi kazanınca, Kenan Evin’in desteklediği Gürcan Bey kaybedince, bir nevi Sevim Deren, yıllar sonra Kenan Evin’den rövanşı almış oldu…

Bakalım bu ikili, başka bir seçimde karşı karşıya gelecek mi?

Futbol tabiriyle ikili arasında durum 1-1’e geldi…

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Sıtkı Aslanhan’dan, aile içi eğitim semineri

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan’ın katılacağı, “Aile İçi Eğitim” konulu seminer düzenlenecek. 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da düzenlenecek ücretsiz seminerde, Aslanhan aile içi eğitim konusunda bilgiler aktaracak. Önemli bir seminer… Aslanhan’ı dinlemekte fayda var…