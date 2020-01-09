Mehmet Irak, Davutoğlu’nun teklifini neden kabul etmedi?

AK Parti’den koptuktan sonra yeni parti kurma girişimlerine hız veren ve 13 Aralık 2019’da partisini resmen Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli teşkilatı için Mehmet Irak’a teklif götürdü.

AK Parti’de siyaset yapan ve Kars Ardahan Iğdır Vakfı’nın eski başkanı Mehmet Irak, gelen teklifi çevresiyle istişare etti.

Daha sonra 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’ya giderek, Ahmet Davutoğlu ile yüz yüze görüştü. Bu görüşmede, eski başbakanın teklifini kibar bir dille reddetti.

Yaptığı sosyal medya açıklamasında Mehmet Irak, “Bana yapılan il başkanlığı teklifi son derece onur verici bir hareketti ancak çevremle yaptığım istişare sonucunda bu görevi kabul etmeme kararı aldım” dedi. Siyasi gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getiren Mehmet Irak, 1986 yılından bugüne isimleri değişse de benim çizgim değişmeden RP, FP, SP, HAS Parti ve AK Parti’de siyaset yapan ve hizmeti nimet bilen, bulunduğum yer ve makamlarda bu millete en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteren bir kardeşiniz olarak siyaset yapıyorum...

Hamdolsun tek gayem de inandığım dinimin yaratıcısı Allah’ın rızasını kazanmaktır. Allah ömür verirse aklını ve vicdanını kiraya vermeden siyaset yapmaya devam edeceğim.

62.dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Kocaeli İl Başkanlığı ile ilgili yaklaşık 20 yada 25 gün kadar önce başlayan görüşmelerde şahsımla ilgili çıkan haber ve görüşmeler taraflarca olmuştur. Bu manada başta bizi bu göreve layık gören ve görmek isteyen yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kadim dostum Sayın Doğan Demir beyefendiye, Kocaeli'de tanınan ve sevilen parti kurucularından, Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Faruk Başaran Beyefendiye ve bizi tanımak için vakit ayırarak özel görüşme yapan 62.dönem Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu beyefendiye, bizlere bu duyguyu yaşattıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum…

Bu zaman zarfı içinde geniş çaplı bir istişarelerimiz oldu. Bu istişarelerimizde bizleri o makamda görmek isteyenler de oldu, olumsuz bakanlar da oldu. Elbette ki Gelecek Partisi de diğer siyasi partiler gibi bu millete hizmet etmek için yola çıkmış başında bulunan Sayın Davutoğlu da bu milletin gönlünde dürüst bir siyasi kimlik oluşturmuştur. Böyle bir siyasi partide, siyaset yapan herkes, il başkanlığı gibi önemli bir makamda oturmak ister. Dostlarımızla ve kanaat önderlerimizle yapılan istişareler sonucunda siyasi kararım AK Parti’de siyasete devam olmuştur” dedi. Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ederek ve başarılar dilerek paylaşımını bitirdi.

Öte yandan parti teşkilatlardan sorumlu olan genel başkan yardımcısı Doğan Demir’de önümüzdeki hafta Kocaeli’de start verileceğini ve il başkanı belirleme çalışmasının neticelendirileceğini söyledi.

Telefonla görüştüğüm Demir, “İl başkanlığı için genel merkeze bizzat başvuru yapanlar var, bizim aklımızda olan isimler var. Yaklaşık 16 kişilik bir listemiz bulunuyor. Şuana kadar teklif götürdüğümüz kimse olmadı. Görüşmeler ve tanışmalar yapılıyor. En kısa sürede Kocaeli İl Başkanını açıklayacağız” dedi.

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Nuri Koç, “Altın fiyatı polemiği” ile ilgili konuştu

Önceki yazımda bahsettiğim altın fiyatları konusu tartışma olmaya devam ediyor. Daha önceki yazımı okumayanlar için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Gelen bir ihbarı değerlendirerek hazırladığım yazıda, Körfez İlçesi ile İzmit ilçesi arasında altın fiyatlarındaki farklardan bahsetmiştim. Özetle, Körfez ilçesinde altının daha ucuza satıldığını yazmıştım.

Bu yazının ardından pek çok telefon aldım. Kuyumculukla uğraştığını söyleyen birkaç vatandaş aradı. Kimi yazılanların doğru olmadığını söyledi, kimi ise az bile yazıldığın ekledi…

Daha sonra akşam saatlerinde Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç ile görüştük.

Nuri Bey, “Altın fiyatlarında taban ve tavan fiyatı uygulaması yapıyoruz. O fiyatların altında ya da üstünde altın satışı yapılamaz. Biz üyelerimizi zaman zaman denetliyoruz. Dernek olarak yaptırımımız yok ancak genel itibariyle belirlenen fiyatların dışına çıkılmıyor. Çıkan kişiler varsa da üyemiz olmayan bir iki kuyumcuyu geçmez…” diyerek bu konuların takipçisi olduklarını belirtti.

Nuri Koç, “Altının alışı belli, satışı belli. Belli bir kar marjı uygulanmadan altın satışı ya da alışı yapılmasına imkan yok. Darphane fiyatı belli, bizde dernek olarak darphane maliyetine göre fiyat belirliyoruz” dedi.

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İzmit Belediye Meclisi saatli bomba gibi

Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nin meclis toplantılarının neredeyse tamamını izledim. Vakit buldukça farklı belediyelerin meclislerine de katılıyorum. 13 belediye arasında en heyecanlı meclis ise kuşkusuz İzmit Belediyesi’nde yaşanıyor.

Başkan farklı, meclis üyeleri farklı partilerden oluştuğu için İzmit’te meclisler genelde gergin geçiyor. Aslında bu yazıyı yazarken kimseyi kırmak istemediğim için kelimelerimi dikkat ve özenle seçmeye çalışıyorum.

Belediye meclisinde bulunan tüm üyelerin ortak bir amacı var. Belediyenin etkin ve faal şekilde çalışması… Fakat zaman zaman bu amacın dışına çıkılıyor. Gergin tablo sadece resmi oluşturanları değil, o resme bakanları da etkiliyor.

Tam bir psikolojik savaş edasında görülen meclis toplantılarında yaşananlar, meclisi izlemeye gelen vatandaşları da etkiliyor. Mesela son yapılan meclis toplantısında, meclis üyeleri birbirine girdiğinde, salonun balkon kısmında meclisi izleyen vatandaşlar da birbirine girmişti.

Duruma zabıta müdahale etti. Güçlükle de olsa taraflar sakinleştirildi. Ama böyle devam ederse, bu meclis toplantıları çevik kuvvet eşliğinde yapılmak zorunda kalınabilir.

Geçtiğimiz salı günü yapılan meclis toplantısının sonunda çıkan tartışma nedeniyle Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclise ara verdi. Eğer o aranın ardından toplantı devam ettirilseydi kavga kaçınılmaz olacaktı. Allahtan ara verilen meclise devam edilmedi.

Herkes saatli birer bomba gibi…

İzmit Belediyesindeki sükunetin biran önce sağlanması şart. Aksi takdirde canlı yayınlanan meclis toplantısının başına “Korku ve Şiddet içerir” uyarısı konmak zorunda.

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Hyundai’de, test günleri başlıyor

İlimizde üretilen ve Avrupa ile Ortadoğu ülkelerine de ihraç edilen Hyundai i20 için test sürüş günleri düzenleniyor. Hyundai’nin ilimizdeki bayisi olan Fertan Oto Satış Müdürü Erdal Yavaş, haftanın her günü, Hyundai i20 test sürüşlerinin yapıldığını ve Kocaeli halkını bu test sürüşlerine davet ettiklerini belirtti.