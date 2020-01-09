Gökdeniz dengeleri sarsacak mı?..

Gökdeniz Bayrakdar olayı bir garip olaydır… Sanki bana 92’deki Bülent Uygun-Kocaelispor olayını anımsattı… Kocaelispor Süper Lig’de zirvedeydi ve gencecik Sakaryalı Bülent Uygun’un, daha ligin devre arasındayken, sezon sonu için Galatasaray ile görüştüğü görüntüler İHA’ya yansıyınca, bir anda takımda tek başına kalmış ve bu da sonuca etki etmişti. Çünkü takımın en iyilerinden biri oydu. Bülent Uygun, bugün bile ihanetin cezasını çekmektedir. İnşallah Gökdeniz’in bu istemeden karıştığı olayda da, takımın geneli zarar görmez…

Yoksa Gökdeniz olayı tarihe, ikinci bir Bülent Uygun vakası olarak yazılacaktır…

Hiç unutulmayacaktır…

Bir takımda dengeler bozuldu mu, hak getire!..

HHH

Galatasaray ve Falcao olayı da en taze örnektir…

Ona verilen para ve adamın yan gelip yatması, Galatasaray’da herkesin canını sıkmaktadır…

Dengeler bozulmuştur…

Yani biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar hesabı…

Bu kulübe yıllardır hizmet eden ‘Dinamo futbolcular’, ‘Bizim hakkımız ne olacak?’ derse ne yaparsınız...

Gökdeniz parayı hak etti mi?..

Tabii ki hak etti…

Ama henüz çok erkendi, kulüple arasına menajer koymak için…

Yazık edildi…

Takınılan üslûp, yaklaşım ve izlenen yol, araya menajerlerin karışması hiç hoş olmadı…

Simsarlar çocuğu yaktılar…

Hele hele Kocaelispor camiasına Trabzonluların (en başta bana) yaptığı hakaretler, Kocaelispor’u küçük düşüren söylemler, istemeden de olsa, Gökdeniz ailesinin hatalı tutumu sonrasında, sürece zarar verdi…

HHH

Her zaman yazıyorum: Hepiniz yetenekli çocuklarsınız ama unutmayın ki, kulüp her şeyden daha önce gelir… Kocaelispor camiası üzerine basa basa yazıyorum, öncelikle Trabzon’dan da, sonra da Galatasaray’dan da, Beşiktaş’tan da, Fenerbahçe’den de daha büyük camiadır. Çünkü onlara sunulan devlet imkânlarının yüzde biriyle iki kez Türkiye Kupası kazanmış ve Dünyayı titretmiştir…

Deprem faciasına rağmen hâlâ ayaktadır…

HHH

Evet Gökdeniz… Yolun açık olsun!.. Unutma ki, kimse vazgeçilmez değildir… Ve unutma ki, her zaman yanında ailen olmayacak. Bu yolda tek başına yürüyeceksin…

Onun için artık kendi kararlarını kendin vermelisin…

Unutma ki, Merih ağabeyin de sadece senden 4 yaş büyüktür…

Artık büyük birer adamsınız ve yolunuza böyle devam etmelisiniz…

Aldığınız parayı hak etmelisiniz…

Haydi göreyim bakayım seni !..

Büyüdükçe küçülmesini bil ve unutma !..

Yetenek önemli ama, adam olmak daha önemli…

İkinci yarı daha da büyük oyna !..

Bir de şunu sakın unutma…

Sana ismini veren Gökdeniz Karadeniz de senin gibiydi, ama büyüdükçe küçülmesini bildi…

Ve menajerlerle iş tutan ulusal gazetecilere dikkat et!..

Zinhar onlara güvenme!..

Play-Off’çular OFF çektirmeyin!..

Bu yıl olaysız geçiyor diye sevinirken, son haftalarda yaşanan olaylar can sıktı. Köseköy Ateş-Diliskelesi maçı denirken, Arslanbey’de öylesine bir olay yaşandı ki, ekibin beyefendi başkanının müdahalesine rağmen, hem de ona da saldırarak rakip takımın kalecisini öldüresiye döven Arslanbeylilere her kitleden kınama geldi… Taraflı tarafsız herkes olayı lanetledi… Şimdi sırada hem 1.Küme Futbol Ligi’nde, hem de Amatör Süper Lig’de Play-Off heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü Süper Lig’de de normal sezon sona eriyor. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Temennimiz budur… Bunun çini herkesin sağduyulu davranması, vicdan sahibi olması lazım… 30 kişinin, yerde baygın haldeyken bile tekmelediği adama bir tek bizzat Arslanbey’in Başkanı Bülent Sarı arkadaşımız sahil çıkıyorsa, bu işte bir yanlış var demektir… Tebrikler Bülent Sarı… Yaraya biraz olsun merhem olduğun için…