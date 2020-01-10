Azerbaycan'da milletvekili seçimleri yenileniyor

Kardeş Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başlattığı reformlar aralıksız devam ediyor. Sistemdeki ve bürokrasideki tıkanıklığı gidermek amacı ile çıkardıkları serencamın uygulamada sıkı takibini yapmaktalar.

Bürokratların ağırdan almaları veya görmemezlikten gelmeleri durumunda hemen ilgilileri görevden uzaklaştırmaktalar.

Milli Mecliste ki milletvekilleri de bu reform hareketine bigane kalmadılar. Topluca seçimin yenilenmesi amacı ile istifa ettiler.

Bu durumda 9 Şubat tarihinde milletvekili seçimleri yapılacaktır.

Onun için yoğun siyasi çalışma vardır. Aralık ayında Kocaeli Televizyonunda altı ay kadar önce her hafta Salı günü akşamı Kardeş Saati Programında canlı yayın yapıyoruz.

Bu yayın aynı zamanda Azerbaycan da Vizyon TV de yayınlanmaktadır.

Bu programın Azerbaycan ayağında bir dizi çekimler için ortak ve birlikte programı gerçekleştirmekte olduğumuz Garabağ Azatlık Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Cafer Dal kardeşim ile beraber birçok yerde çekim yapıp ziyarette bulunduk. O zaman birebir yakinen gördük milletvekilliği için yoğun kulis ve hummalı bir çalışma vardı.

Birçok yakinen tanıdığımız kişiler adaylıklarını koymuş bulunuyor. Ramil Hasanov uzun zaman Diaspora Bakanlığında çalışmıştı. Şu anda Büyükelçi unvanına sahiptir.

Garabağ Azatlık Teşkilatı Başkanı Doç.Dr Akif Nağı Bey.

Sakarya Üniversitesi den mezun Alig Bağırov.

Siyasi İçtimai Milletler arası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel.

Milletvekili Ganire Paşayeva ve Melahat İbrahimgızı gibi yakinen bildiğimiz birçok konferanslarda beraber konuşmacı olduğumuz sevilip sayılan kişiler tekrar aday oldular.

Ama gözden kaçırılmaması gereken bir konu Azerbaycan Parlamentosu'nun büyük bir kısmı gençlerden oluşacağıdır.

Aday olabilmek için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aday olacak şahıs hangi bölgeden aday olmayı düşünüyorsa oraya ait seçim bürosuna gerekli evrakları doldurarak teslim eder.

Teslim edeceği evraklar içinde o bölgede ikamet eden en az 450 seçmenin Kendisini tercih ettiklerine dair imza verdiklerine dair belgenin de seçim bürosuna verirler.

Büro gerekli incelemeleri yaptıktan sonra uygun olanlara seçime girebileceklerine dair üzerinde adayın fotoğrafı olan imzalı belgeyi verir.

Büyük bir yarışın olduğu Azerbaycan Milletvekili seçimlerinin adaylara ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

GAZETECİLER GÜNÜ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüdür.

Bir ülkenin gazetecileri özgür ve bağımsız olursa orda halkın haber alma hakkı tam gerçekleşmiş olur. Bir anlamda demokraside sağlam ve gelişmiş olur.

Basın özgür ve bağımsız olmazsa büyük çapta tarafsızlığını ve güvenirliğini de yitirmiş olur. Emir alan bir duruma gelmiş olur.

Basını baskı altına alan bir idare eninde sonunda kendisini ayaklarından vurmuş olur.

Basın mensuplarını susturmak, korkutmak ve hapislerle cezalandırmak yöntemi hem ülke içinde hem de ülke dışında o ülkenin itibarını azaltıp, güvenirliğini yok eder.

Evet, çalışan her türlü zorluğa göğüs geren bütün basın emekçilerinin Gününü tebrik ediyor başarılar diliyorum.