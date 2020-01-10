ABD İmparatorluğu, ne zaman yıkılır?

İster beğenelim, ister beğenmeyelim…

İster sevelim, ister sevmeyelim…

ABD, çağımızın bir imparatorluğu!

Dediği, dedik!

Astığı astık, kestiği kestik!

Dünyada “imparatorluklar” dönemi kapanalı çok oldu, ama ABD, imparatorluğunu sürdürüyor.

Burnunu sokmadığı olay, içişlerine karışmadığı ülke yok!

Bütün ülkeleri, “kendine hizmet etmeye zorunlu” görüyor, zorunlu tutuyor.

Dünyanın jandarması!

Dünyanın zorbası!

Başka ülkenin uyguladığı şiddet, “terör” sayılıyor…

Şiddet ABD’den gelirse, normal!

ABD, yapabilir…

ABD, istediği gibi davranabilir…

ABD, dünyanın iyiliği için böyle davranmıştır.

Yaratılan algı böyle!

Bu dünya düzenine ne demeli?

“Monarşi” ne demek, biliyorsunuz.

“Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu devlet biçimi”...

Peki, dünyada siyasal güç sadece bir devletin elinde bulunuyorsa, bu dünya düzenine ne demeli?

Yani dünyanın içinde bulunduğu duruma…

Monarşi, 1789 Fransız Devrimi’yle birlikte yıkıldı.

Halkın; eşitlik, adalet ve kardeşlik sloganıyla ayaklanması, monarşinin sonunu getirdi.

Bütün dünyada; özgürlük, eşitlik, insan hakları ve milliyetçilik fikirleri yeşermeye başladı.

“Ulusal egemenlik” ve “ulus devlet” anlayışları ön plana çıktı.

Ulusa dayandırılan “kurumsal bir yönetim düzeni”, gündeme geldi.

İmparatorluklar yıkıldı, ulus devletler kuruldu.

Oysa o döneme kadar dünya ne imparatorluklar görmüştü.

Roma, Bizans, Moğol, Rus, Osmanlı, İspanyol, Felemenk, Portekiz, Avusturya Macaristan, Britanya, Fransız, Alman ve Japon imparatorlukları…

Bazılarının ömrü kısa, bazılarının uzun oldu.

Çin İmparatorluğu, tam 2123 yıl (M.Ö.211- M.S.1912) hüküm sürdü.

Doğu Roma İmparatorluğu, 1058 yıl yaşadı.

Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu’nun ömrü, 844 yıl.

Osmanlı İmparatorluğu, biliyorsunuz, 624 yıl bölgeyi yönetti.

En fazla hüküm süren imparatorluklar sıralamasında, daha sonra beşinci sırada 508 yılla Abbasi İmparatorluğu bulunuyor.

Şunu söylemek istiyorum…

2000 yıl da sürse, 1000 yıl da sürse, her devletin, her imparatorluğun sonu geliyor.

Gün gelecek, ABD de yıkılacak.

Yıkılmasa da, ABD’nin “dünyaya hükmetme dönemi” sona erecek.

Değişim şart

Benim gördüğüm, dünyada “ABD’ye nefret” her geçen gün artıyor.

ABD’nin, “hiç kimseyi umursamaz”, “hiç kimseyi takmaz” tavrı, bu nefreti daha da körüklüyor.

Mazlum ülkeler, burnundan soluyor.

1789’da, Fransız halkının monarşiye karşı ayaklanması dünyada nasıl yeni bir çığır açtıysa…

Günümüzde “monarşik bir dünya düzenine” karşı öfke ve tepki patlaması, kaçınılmazdır.

Dünya, bir devletin hegemonyasında olamaz.

Olmamalı…

ABD İmparatorluğu da bir an önce “monarşik” tavrından vazgeçmeli!

Mehmet Görmez’in o sözleri

Belleğimden silinmedi…

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in o açıklamalarını yeri geldikçe hatırlarım.

Mehmet Görmez, yaptığı açıklamalarda nelere dikkat çekiyordu?

*Sahte dindarlara…

*Ahlaksız dindarlara…

Herkesi; sahte dindarlardan, ahlaksız dindarlardan uzak durmaya çağırıyordu.

“İnsanların hem ibadet edip hem de türlü günahları alışkanlık haline getirmeleri kabul edilemez” diyordu.

“Kıldığımız namazlar kötülüklere mani olamıyorsa, yaptığımız ibadetlerin hiçbir anlamı yok” hatırlatmasını yapıyordu.

Yani “dini kesimde” son yıllarda yaşanan “ahlaksal değer aşınmasına” vurgu yapıyordu.

Son derece yerinde görüşler…

Hatırlarım…

Şöyle belleğinizi yoklayın, siz de hatırlayacaksınız…

Eskiden dini her alanda ön planda tutanlara; “gerici” denirdi, “yobaz” denirdi, hatta “şeriatçı” denirdi, ama hiçbir zaman “ahlaksız” denmezdi.

Şimdi…

“Gerici ve yobaz” diye suçlanan var mı?

Bu kesime, doğrudan “ahlaksız” deniyor.

Dini kullanarak, ticari rant elde ediyorlar…

Dini kullanarak, siyasi rant elde ediyorlar…

Dini kullanarak, hırsızlık yapıyorlar…

Bakın çevrenize, bunlardan çok göreceksiniz.

Din artık, “ahlaksızlığın kılıfı” oldu.

İşte eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 2019 konuşmalarında bu kesime dikkat çekti, halkı uyardı.

İbn-i Haldun’a göre, devleti yönetenlerin yaşamı

İbn-i Haldun, 14.Yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçi.

Devlet ve devleti yönetenlerin yaşamı konusunda bakın ne diyor:

“Devlet, doğal olarak iktidardakileri zengin ve gösterişli yaşam sürmeye sürükler. İktidarda yaşam olanakları çoğalır, yaşam koşulları değişir. Egemenlerin, dağıttıkları ücret ve ödüllere ilişkin giderleri artar. Zamanla gelirler, giderleri karşılayamaz olur.”

Ne dersiniz?

İbn-i Haldun, taa 14.Yüzyıl’dan bugünün Türkiye’sini mi özetlemiş?