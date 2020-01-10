Gölcük Yazlık Ilıca Tesisleri’nden şikayet var

Gölcük’te faaliyet gösteren Yazlık Ilıca kaplıcalarından kurulduğundan bu yana şikayetler zaman zaman bize ulaşıyor. Bizler de buradan vatandaşların şikayetlerini dile getirerek yetkililere iletmeye çalışıyoruz.

İşte bunlardan biri daha, bu şikayet bir yada iki kişiden değil, 15 kişiden aynı anda bir şikayet…

Vatandaşlar gazetemize mail göndererek, şikayetlerini dile getirdiler…

4 Ocak Cumartesi akşam saat 21.00 sıralarından gerçekleşiyor.

Yazlık Ilıca kaplıcalarına giden yaklaşık 15 kişilik bir grup burada rahatlamak ve dinlenmek istemişler, ancak istedikleri gibi olmamış olmadığı gibide dinlenme arzuları suya yatmış.

Ne buhar odası, ne sauna çalışmıyormuş, üstelik havuzda soğukmuş…

Durumu anlatmak üzere hemen tesiste yetkili aramışlar, ama ne yetkili ne de bu soruna çözüm bulacak hiç kimseyi bulamamışlar.

Tabii hal böyle olunca yaptıkları planda suya batmış!

‘Bu kadar güzel tesis yapıyorsunuz, ama ne yazık ki gelenlerle ilgilenecek ve onların sorunlarını dinleyecek bir merci bulunmuyor.

Bu nasıl işletme, bu nasıl çalışma anlayışlı deyip’ hiçbir ücrette ödemeden oradan ayrılmışlar.

Bizde, bize gelen bu şikayeti Yazlık Ilıca Tesisleri yetkililerine iletmek için, yetkililere seslenerek vatandaşların şikayetlerine kulak verin diyelim

CHP’li Songül Kaya’dan Mutlu Şehir Kocaeli eleştirisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de yapılan “Mutlu Şehir Sempozyumunun” yankıları devam ediyor… Kocaeli’de sorunlar konuşuldukça, bu sempozyum akla geliyor… bu konuda birçok açıklama yapıldı… CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da Mutlu Şehir Sempozyumu üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi…

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Songül Hanım’ın açıklamasını birlikte okuyalım; AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlediği ve 1 milyon 942 bin TL harcandığı açıklanan ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir Sempozyumu yaptı… Bu sempozyumda kendi cenahında mutluluğu zirvede yaşayanlar, Kartepe zirvesinde bunu yeniden sergilediler…

Organizasyon için harcanan para miktarına ve yapılan harcama kalemleri dikkat çekici… Organizasyonun şehircilik anlamında hedeflediği çıktılara ulaşması bizi mutlu eder, amacımız Kocaeli’de yapılan bir organizasyonu küçültmek ya da değersizleştirmek olamaz. Ancak toplumun her kesiminde her gün başka bir olayla farklı bir yüzünü gördüğümüz ekonomik kriz ortadayken, organizasyonun detayları kabul edilebilir değil…

MİLLETİN KASASINDAN İPEK HALILAR, DERİ ÇANTALAR

Yüzde yüz yerli sığır derisi ve yerli üretim süet astarlı 500 adet deri çanta, 15 adet saf İpek Hereke halısı, 15 adet lüks araç, katılımcılar için hediyeler, toplamda 2 milyon civarı bir bütçe milletin kasasından karşılanıyor…

“İKTİDARIN GÖZÜ HALKIN ÇARESİZLİĞİNE KÖR”

Büyük savurganlık yapıldı…

Onların gözüne gelmiyor olabilir, kendileri binlerce korumaya, uçan yüzen saraylara bakarken normal algılarını kaybetmeye başlamışlar. Onlar milletin sırtından topladıkları paraları böyle hesapsızca harcarken, bu kentte aynı ay içinde 9 kişi canına kıydı. Daha birkaç gün önce yemek kartında parası olmadığı için, iş bulamadığı için bir öğrenci canına kıydı”

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Türkiye’de 19 ayda kaç orman yangını yaşandı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği, orman yangınları ile ilgili sorulara Bakan yanıt verdi. akdemirli “01.01.2018-27.09.2019 tarihleri arasında 4132 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlarda zarar gören orman alanı 9636 hektardır. Orman yangınlarının tespiti ve müdahalede teknolojiden yararlanılmaktadır. İHA'lardan deneme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ormanların insansız otomatik yangın tespit yapabilen kameralar yerleştirilmektedir.” yanıtını verdi. Bakan yanan ağaç sayısını rakamsal olarak vermekten kaçındı… Gerçekten de çok yüksek bir rakam… Orman yangınları konusunda hepimiz dikkatli olmalıyız…

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Kütahyalı Aslan başkanlığı bırakıyor

Kocaeli Gölcük Kütahyalılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönme Başkanı olan Yasin Aslan, yeni bir karar aldı… Aslan, bu ay içinde gerçekleştirecekleri kongrede Kocaeli Gölcük Kütahyalılar Derneği başkanlığına aday olmayacak… Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanlığı’nda da başkanlık süresinin sona erdi… Yahni Yasin Bey, biraz dinlenmeyi tercih etti.