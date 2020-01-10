Selahaddin hoca, iki ayrı takım hazırla!..

Transfere karşıyım, karşıyım, karşıyım…

Yazıya böyle başlayayım da, gerçek Kocaelili kimmiş görsünler…

Yıllardır tüyü bitmemiş yetimin hakkını sokağa dökenler ve hesap vermeyenler, hesap sormayanların da aymazlığıyla yollarına devam ediyorlar…

Yine çuvalla para harcandı…

Sezon başladı…

Devre arasına girdik…

Yine çuvalla para verdik…

Haydi ‘2.Lig’e yükselmek için geleceğe kadro hazırlıyoruz’ diyelim de, bunu da sineye çekmiş olalım…

Eee, hamama giren terler…

HHH

Gelelim sezonun ikinci yarısında nasıl bir kadronun mücadele edeceği meselesine. Mevcut kadro sezonun ilk yarısında önemli işler yaptı. Geçen yılın kadrosunda çok farklı bir görünüm çizdi. Engin Korukır ile kötü başlayan süreç, Selahaddin Dinçel’in sihirli dokunuşuyla mükemmel bir sürece dönüştü. Bir anda 92’lerin Güvenç Kurtarlı Kocaelispor’unu izler hale geldik. Ama ayağımızı yere sağlam basıyoruz…

Çünkü Güvenç hocanın takımı Galatasaray, Fener, Beşiktaş’a 4-5 çekerken, Avrupa’ya oynuyordu…

Bizim bu takımımız, 3.Lig (eski adıyla 4.Lig)’de…

Daha yol çok uzun…

O takım ile arasında tam 3 kategori fark var…

Ha, iyi takım olduk, o başka…

Bu ligin üstündeyiz, o başka…

Ama hâlâ bu ligdeyiz…

Çile bülbülüm çile diyoruz…

HHH

Devre arası alınacakları da eklediğimizde, iki hazır takımın sahada yer alması gerekiyor. Bu bizim doğal hakkımız. Bir 11, bir de hazır diğer 11…

16 maç var… Yarınki Payas maçından başlamak üzere, geriye sayacağız… Hemen arasından da yanı kadroyla, çok fazla takviye yapmadan 2.Lig macerasına başlayacağız… Hesabı böyle yapmak lazım. Çünkü eldeki mevcut kadro, 2.Lig ayarında bir kadro oldu… Hatta biraz takviyeyle 1.Lig’de bile oynayabilir. Tabii yabancı takviyeyle… Sonra da ver elini Süper Lig… Tamamı yabancılardan kurulu bir ‘Kocaeli!’ takımına hazır olalım…

Eee, ne yapalım…

Bunu biz istedik…

Kel başa şimşir tarak…

HHH

Evet hocam… İki ayrı takım bekliyoruz sizden… İki ayrı ve her an oynayabilecek iki hazır takım… şampiyonluk böyle gelir. Siz daha iyi bilirsiniz şampiyonluk maratonunu… Bunun için de önlem aldığınıza eminim…

Gerekirse Burak Süleyman…

Gökdeniz…

Kemalcan…

Ercüment bile yedek kalacak ve ikinci 11 gelecek sezona hazırlanacak…

Başka yolu yok bunun…

Herkes sabredecek…

Yoksa, paralar boşa gitti demektir…