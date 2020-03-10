Meslek onuru…

Hayatımda iz bırakan insanları düşünüyordum…

“YAŞAM IŞIKLARIM” başlıklı bir kitap projesi var aklımda.

Doğduğum günden bugüne;

“Kimleri unutmadım, kimlerin bende etkisi ve katkısı var?” diye düşündüm.

Anımsadığım kişileri tek tek yazdım. Dikkatimi çeken şu oldu; anımsadığım kişilerin pek çoğu, “meslek onurları” ile tanınan kişiler…

Sonra, “meslekler ve insanlar” geldi aklıma…

Örneğin; dünden bu güne, bu kentte Vali, Belediye Başkanı, Milletvekili, Doktor, öğretmen, Esnaf, Avukat, Yargıç, Eczacı, Lokantacı, Balıkçı, Polis, Gazeteci, Mimar, Mühendis, İşadamı, Zanaatkar, Müzisyen, Sendikacı, olarak kimleri anımsıyorsunuz?

Anımsadıklarınızdan “saygı ile andığınız” kişilerin özellikleri nelerdi?

Bir Vali anımsıyorum;

Hiçbir siyasetçiye boyun eğmedi!

Bu kente “Keltepe’yi” “KARTEPE” olarak kazandırdı;

Hüseyin Öğütçen’di adı.

Görev yaptığı her yerde bir eser bırakmış.

Gidin GÖNEN’e, “Gönen Kaplıcalarında” O’nun izlerini bulacaksınız. Antalya’da “SAKLIKENT”, İzmir’de “BALÇOVA TESİSLERİ” O’nun eseri…

Bir başka Vali; Kemal Nehrozoğlu…

“Kocaeli Dokümantasyon Merkezi” ve “İZEYAP” projelerinin fikir sahibi.

Sade yaşamı, beyefendi kimliği ile saygın bir insan.

Sıradan bir fotoğrafçı olmayı aşan ve bu kentin tarihsel belleğine büyük katkılar yapan “Fahri Seyrek” ile “Cemal Turgay” unutulur mu? İsteseniz de unutamazsınız. Eserleriyle “ölümsüzlüğü” yakaladılar.

İlkokul öğretmenim Havva Birkan; ölünceye kadar “öğretmenim” oldu…

Lise’de Altan Eren öğretmenim; en acılı dönemimde hiç hissettirmeden elimden tuttu ve bana mutluluk veren bir yaşam sürecimin öncüsü oldu.

Mahallemizin “Doktor Amcası” Cemal Ilgazlı;

bütün mahalle komşularını “akrabası” gibi gören ve asla vizite ücreti almayan, mesleğine “para kazanmanın önceliğini” koymayan, gece gündüz, sabaha karşı hastalarına yüksünmeden koşan bir melekti.

Bozacı Kazım Ağabey; hile katmazdı bozasına.

Dönerci Adem Usta (Gül); de ölünceye kadar bozmadı dönerinin lezzetini kalitesini.

İstiklal Caddesinin esnafı “kardeş, akraba” gibi yakındı birbirine; borç alan senet sepet vermezdi ama borcunu ödemeyen de olmazdı. Esnaf, müşterisine kazık atmaz, “helal kazancı” tercih ederdi…

Her Perşembe günü Eseler Köyü’nden büyük boy sepetle mevsim meyvesi gelirdi ama çürük olmazdı içinde!

Yoğurdun hası, peynirin en kalitelisi Kandıra’dan gelirdi. Köylü, ürettiğine hile katmazdı.

Marangozu, radyo tamircisi, elektrikçisi, balıkçısı, şoförü hep “meslek onuru” ile anılır, saygı görürlerdi.

Taksiciler lakapları ile anılırdı. “Ford Osman” ( Biçimli), “Pardon Hasan” (Kolaylı) alın terleri ile yaşayan, dürüst kimlikleriyle ölümsüzleşen insanlardı.

“Kasap Osman, Ciğerci Sadık, Mustafa Gebeş, Mahmut Avşaroğlu, Ali Küpçü, İbrahim Umurdağ, “farklı siyasi görüşlere” sahip olsalar da KARDEŞ gibi yaşadılar. Bu kentin “saygın esnafları” olarak anıldılar ve anılıyorlar.

Sözü, GAZETECİLİK mesleğine ve ONURUNA getirmek istiyorum;

Gazeteci, bir “insan hakkı” olan “halkın bilgi edinme hakkına” hizmet eden, “halk adına siyasi iktidarı denetleyen” ve özünde “siyasi gücün her türlü yanlışına karşı çıkan” bir KAMU GÖREVLİSİDİR…

Elbette, gazetecinin de bir siyasal inancı, duygusal kimliği olacaktır. Ama bir gazeteci, “kişisel ya da siyasal çıkar” adına halkına “yalan” söylemeyen “onurlu bir insan” olmalıdır.

Ne yazık ki, bilgiye erişimin hem çok kolay hem de çok zor olduğu, alt gelir ve eğitim düzeyindeki geniş kitlelerin kolaylıkla ve kirli yalanlarla kandırılabildiği, siyasal baskılar altında gazeteci kıyımlarının yaşandığı bir zamanda yaşıyoruz.

İşte, bu koşullar altında, genç meslektaşlarıma “meslek onuru” ile tanınma ve anımsanmaları dileğimi iletiyorum.

Hayat kısa ve bedensel yaşamımızdan geriye kalabilecek tek şey ONURUMUZDUR!...