Ankebût Suresi 57. Ayet

Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz!

Amacım vaaz vermek değil. Dini konularda ahkam kesmek hiç değil. Anlatmak istediğim konuya anahtar olacağını düşünerek söze buradan girdim.

Bu ayeti sadece her canlının bir gün öleceği şeklinde, dar bir çerçevede yorumlamak, anlamak ve kabul etmek bana göre eksik bir düşünce şeklidir. Geniş bir yorumla değerlendirmek gerektiği kanısındayım.

Evet sonuçta her birimiz vakti saati geldiğinde bu dünyaya veda edeceğiz. İnancımıza göre, dünya hayatımız sona erecek Ahiret hayatımız başlayacak… O dünyadaki mükafatı da, seni yakacak ateşi de buradan alır kendin götüreceksin. Arkanda bıraktıklarınla rahmetle mi, lanetle mi anılacaksın, onu da sen hayatta iken sağlayacaksın.

Kişisel yorumum şöyledir. Her şeyin bir sonu vardır!

Okula başlarsın, yarıda bırakmak veya mezun olabilmek bir sondur, öğrenim hayatının ecelidir. Ama öğrenmenin eceli yoktur! Hayat orada bitmez mutlaka bir şekilde devam eder. Ah şu okul bir bitse diye sonunu çektiğin günler ömrün giden önemli bir parçasıdır.

Askerlik gelir, bitse diye gün sayarsın, onun da eceli teskeredir. Terhis olduktan sonra ömrün boyunca anlatacağın askerlik anılarınla, ömrün önemli bir bölümü geride kalmıştır.

İş hayatına atılırsın, alt kademeden başlarsın, zamanla alt kademenin de eceli gelir sona erer, vadesi gelir özlemle beklediğin gibi bir üste kademeye çıkar, en üst makamına ulaşırsın, onun da bir süresi vardır, bir gün o süre de dolar, onun da eceli gelir, Ulaştığın mevki makamı terk etmek zorunda kalırsın; İşte o zaman etrafına bakacaksın!

Evlenirsin, onun da vadesi belli değil. Ömür boyu huzurla devam edeceğinin garantisi yok. Bir gün gelir ya fiilen biter ya fikren ve ruhen sona erer, bu da çok acı bir eceldir.

Siyasete atılırsın, kader seni bir yerlere getirir, Parti yöneticisi, seçilmiş kıymetli eleman, Muhtar, Belediye Meclis üyesi, Belediye Başkanı, Milletvekili, Bakan, Başbakan, Devlet başkanı olursun, Bunların da hiçbirisi sonsuz değildir, hepsinin sona erdiği bir eceli vardır.

Yükselme, hükmetme, kazanma hırsın bitmeyebilir ama bir gün hırslarının eceli gelir, önü de bir vesileyle kesilir, “Sudan çıkmış balığa döner “ortada kalırsın…

Sonuçta, o gün gelsin şu olayım, filan gün gelsin şunu yapayım, günler geçsin şundan kurtulayım, vakti gelsin şuna kavuşayım diyerek farkında olmadan ömrünün sonunu iple çekersin…

İşte işin püf noktası burada!

Ahirete giderken buradan ne götürdüğün önemli, ödül mü, ateş mi?

Mevki makam sahibi iken geride kalan yaptıklarınla, insanların arasına dönebilecek, yolda yürürken insanların yüzüne bakıp selam verip selam alabilecek misiniz, hal hatır sorup kucaklaşabilecek misiniz?

Ve en nihayet; sorun bakalım kendinize, bu dünyadan huzur içerisinde gidebilecek misiniz?

Unutmamak lazım ki, Ahirette yaradana, dünyada insanların arasına döndürüleceksiniz!...