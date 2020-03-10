Dr. Recep Pehlivan’dan Korona virüs uyarısı

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Recep Pehlivan; Corona virüsüyle ilgili bir uyarı yaparak vatandaşlara, zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyin dedi. Pehlivan, “Ülkemizde görülmemesine rağmen, corona virüsü salgınına karşı tedbir olarak vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gereken hususlar var. Vatandaşlarımız kendini bulaşıcı hastalık salgınlarından korumak için, kalabalık ortamlardan uzak durmalı, ellerini sık yıkamalı, öksürürken veya hapşırırken ağızlarını kapatmalı, zorunlu kalmadıkları müddetçe sağlık merkezlerine gitmemeliler. Sağlık bakanlığının da yapmış olduğu açıklamada belirtildiği üzere, umreden veya riskli ülkelerden yurt dışı seyahatlerinden dönen vatandaşların 14 gün evlerinden çıkmamaları uygundur. Özellikle aile sağlığı merkezlerine bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar gibi bulaşıcı hastalığa karşı hassas olan kişiler gelmektedir, bunların korunması amacıyla zorunlu olmadıkça aile sağlığı merkezlerine gidilmemesi de toplum sağlığı açısından önemli tedbirlerdendir. Kendiniz, sevdikleriniz ve toplum için bu konulara duyarlı olmamız, toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Lütfen duyarlı olalım, üstümüze düşeni yapalım” uyarılarında bulundu.

Broşür dağıtan iki güzellik merkezine kapatma cezası

İzmit Belediyesi, mevzuata aykırı broşür dağıtımı yaptıran iki güzellik merkezini önce para cezasıyla uyardı. Daha sonra dağıtıma devam eden iki işyeri, bir hafta süreyle kapattı. Vatandaşı rahatsız eden bir uygulamayla broşür dağıtan ve yönetmeliğe aykırı dağıtım yapan firmalara ağır cezalar uygulanıyor. Özellikle güzellik merkezleri ve marketler tarafından yapılan broşür dağıtımı artık gelişi güzel yapılamıyor. Yerel yönetimler işi sıkı tutuyor.

Rıdvan Ağa’yı mezarı başında andılar

İzmit Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapmış olan, esnaf ve kent dostu Rıdvan Alyürük’ü, namı diğer Rıdvan Ağa’nın ölümünün 8. yıldönümünde yakınları ve dostları unutmadı. Bağçeşme Mezarlığındaki mezarı başında anıldı. Rıdvan Alyürük’ün kızı Neslihan Alyürük, torunları Melis ve Korhan, İzmit Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir ve yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ile akrabaları ve sevenlerinin katıldığı anma da İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol da vardı

Turgut Özal’da 8 Mart heyecanı

Gölcük’ün bilinen eğitim kurumlarından Turgut Özal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sınıfta keyifli bir organizasyon yaptılar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, okul öncesi eğitim kurumlarından da çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlandı. Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Turgut Özal İlkokulu Sevimli Astronotlar Anasınıfının minik yürekleri bu özel gün için Özden Sülün öğretmen öncülüğünde hazırlandı. Annelerine birbirinden güzel hediyeler hazırlayan minikler deyim yerindeyse onların gönlünü fethetti.

İzmitli Uğur, milli takımda

4-8 Mart tarihleri arasında Pendik- Green Park Otel de yapılan Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri yapıldı. İzmitli Uğur Yılmaz, büyük erkekler klasik fizik açık siklet Türkiye şampiyonu oldu. Böylelikle Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi ve milli takım ile 2-6 Mayıs tarihinde İspanya Santa Susana’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında yarışmaya hak kazandı. Körfez Belediyesinde Fitness antrenörü olarak görev yapan Uğur Yılmaz’ın Avrupa yarışmalarında daha büyük başarılar elde etmesi için destek ve sponsora ihtiyaç olduğunu hatırlatarak başarılarının devamını diliyorum.

Hüseyin Acurman’ın meziyetleri varmış öyle

İki hafta önce yapılan kongrenin ardından CHP’de siyasete virgül koyan il başkanı eski yardımcısı Avukat Hüseyin Acurman şu sıralar, depoladığı stresi atmakla meşgul. Kandıra Ömerli Köyü’ndeki hanelerinde ailesiyle vakit geçiren Acurman, odun ekmeği ve macarlı pide yaparak, meziyetlerini sergiledi.

Ali Karadeniz, benzin 5, motorin 4,50 TL olmalı

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, petrol fiyatlarında düşüşler yaşandığını ve bunun acilen pompalara da yansıtılması gerektiğini söyledi.

OPEC kriziyle beraber petrol fiyatlarında tarihi bir düşüş yaşandığını belirten Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, "Enflasyonu düşürmek için sıkı maliye ve para politikası uyguladığımız bu dönemde petrol fiyatlarındaki %32 oranındaki düşüşün, enflasyonla mücadelemize olumlu yansıyabilmesi için acilen pompaya yansıtılmalı" dedi. Karadeniz ayrıca, “Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4,50 TL ye kadar indirilmesi gerekir" dedi.