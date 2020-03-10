Ali Babacan’ın partisi, “görmemezlikten” gelindi

Türk basınının acıklı durumuna dün bir kez daha tanık olduk.

Önceki gün ülkemizde Ali Babacan ve arkadaşları tarafından yeni bir siyasi parti kuruldu.

Adı, DEVA…

Demokrasi ve Atılım Partisi…

Parti kurucularından bir heyet, İçişleri Bakanlığı’na gitti, partinin kuruluş dosyasını yetkililere teslim etti.

Daha sonra da partiyi kuran 90 kişinin ismini basına servis etti.

Ülkemizde yeni bir siyasi parti kuruluyorsa, bununla ilgili bilgiler ulusal ve yerel basında tüm ayrıntılarıyla yer alması gerekmez mi?

Her kurulan parti, siyasette yeni bir soluktur.

Ülkemiz için yeni bir umuttur.

Halkın, bu yeni parti ile ilgili “haber alma hakkı” vardır.

Gazete ve televizyonların görevi, halkın haber alma hakkına saygı göstermek, haberi okurlarına duyurmaktır.

Gazete ve televizyonlardan bu beklenir…

Medya, bunun için vardır.

Dün yerel ve ulusal gazeteleri tek tek inceledim.

Acaba gazeteler DEVA Partisi’nin kuruluşunu nasıl görmüşler, diye…

Kurucular kurulunu tam liste olarak vermişler mi?

Kurucular kimler, bunun analizini yapmışlar mı?

Gördüğüm, Türk medyası adına utanç vericiydi.

DEVA’nın kuruluşu sadece gazetemizde manşetteydi ve sadece bizim gazetede partinin kurucuları tam liste olarak yayınlanmıştı.

Tabii haberin yerel ayağı da en geniş şekilde vardı.

Kurucular kurulunda şehrimizden 4 ismin; Nihat Ergün, Ali Ufuk Yaşar, Tunahan Elmas ve Kemal Can Gür’ün bulunduğu…

Bütün ayrıntılarıyla ve fotoğraflarıyla verdik haberi.

Sadece KOCAELİ Gazetesi okurları, DEVA Partisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabildi.

Diğer gazeteler, haberi görmedi.

Görmemezlikten geldi…

Neden?

Çünkü iktidar, böyle istiyor.

İktidarı kızdırmak istemediler.

Onlar “talimatla” gazetecilik yapıyorlar.

Şöyle yaz deniyor, öyle yazıyorlar.

Şunları şunları yazma diyorlar, tek satır haber çıkmıyor.

Pek çoğunun gazeteciliği böyle!

Yaptıkları gazetecilik, çıkardıkları gazete değil.

“Parti bülteni” yayınlıyorlar.

Kendileri de o parti bülteninin çalışanları…

Bakalım bu devran ne kadar daha böyle dönecek?

Bakalım Türk medyası eski gücüne ne zaman tekrar kavuşacak?

Bakalım ülkemizde “talimatla gazetecilik yapma dönemi” ne zaman bitecek?

Ali Babacan ve Abdullah Gül

Dün ulusal gazeteler yazıyor:

“Ali Babacan, Abdullah Gül’le köprüleri attı. Gül’ün önerdiği isimleri yeni partinin kurucuları arasına almadı.”

Babacan’ın Gül ile köprüleri atması, iyi mi oldu kötü mü?

Bence, iyi oldu.

Abdullah Gül’ün AKP döneminden kalma günahları o kadar fazla ki, Ali Babacan ve arkadaşları çıktıkları yolda bunları taşımakta zorluk çekerlerdi.

3 görüş

*”AKP’liler ve MHP’liler, unutmayınız ki; barışta oğullar babalarını, savaşta ise babalar oğullarını toprağa verir. Yazık etmeyin bu güzelim ülkeye! Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.” Soner YALÇIN

*”İhtiras bir kere adamın yakasına yapıştı mı, mantık, ağlayarak ve tehlikeyi haber vererek onu terk eder.” Alfred de MUSSET

*”Bir ülkede akıllılar susup aptallar konuşuyorsa, o ülke dertten kurtulamaz.”