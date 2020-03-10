Baturman ve Uzuner ders veriyor

Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı…

Bu güzel sözcüklerle büyütüldük biz…

Sevgiyle…

Kimseye muhtaç olmayan bir ülke görünümünde…

Sonra 79’li yıllarda dış kaynaklı itişmelerle herkes birbirine düştü…

Dava adamları yerli, ama onları yönetenler yabancıydı…

80’den sonraki projelerle de Amerika’ya bağımlı bir liberal ekonomist bozuntusu ülke olduk…

Yeniden milliliğe dönme kararı verdiğimiz şu günlerde, kent milliyetçiliği de yükseliyor…

Bu spora da yansıyor…

Beşiktaş Sergen’e dönüyor…

Galatasaray Terim ile yol alıyor…

Trabzonspor, hemşerisi Hüseyin Cimşir ile yükseliyor…

Başakşehir İstanbullu Okan ile büyüyor…

Ersun Yanal’ı gönderen Emreli Fenerbahçe de, yabancıya pek sıcak bakmıyor…

HHH

Bu görüntü ilimize de yansıyor…

Belediye Derince’nin başında Kocaeli efsanesi Bülent Baturman rekor üstüne rekor kırıyor…

Gölcükspor’da Sadi Tekelioğlu faciasından sonra öz be öz Gölcük çocuğu Ömer Faruk Uzuner, enkazı altıdan takımını kaldırmaya gayret ediyor…

Bunların karşısındaki iki takımda ise iki Turgutlulu hemşeri mücadele veriyor…

Bizden biri haline gelen Manisa Turgutlulu Selahaddin Dinçel Kocaelispor’da fırtınayı sürdürüyor…

Darıca’da ise bir başka Turgutlulu Dinçel’in adaşı Selahattin Dervent takımı toparlamaya çabalıyor…

HHH

Yani Kocaelili teknik adamların tek alternatifi iki Selahattinli ve Turgutlulu Kocaelispor ve Darıca…

Seneye ne mi olur ?..

Vallahi Kocaelililerle devam derim…

Çünkü bu kentin artık Kocaelili olmayan teknik adamı oyalamaya da hakkı yok, kendi çocuklarını görmelikten gelmeye de…

Geçtiğimiz hafta Mesut’un hocaya yaptığı saygısızlık basit bir olay değildir aslında, ama üzerinin kapatılması gereken bir çirkin görüntüdür…

80’li yıllarda, bu kentin çocuklarının oynadığı Kocaelispor’un bir başarısızlığında, Fethiye Caddesi’nde elini kolunu sallaya sallaya dolaşan futbolcu göremezdiniz…

Mesut olayında da, eğer hoca Kocaelili olsaydı, bu kentte çok farklı şeyler olurdu…

Selahaddin hocaya yapılan ise öylesine geçiştirildi…

Ben Selahaddin hocamı ve oyun stilini seviyorum…

Kalırsa amenna…

Kalmazsa dediğim gibi Baturman şu an için en uygun isimdir…

Taş yerinde ağırdır…

Aslan yattığı yenden belli olur…

Her horoz kendi çöplüğünde öter…

Bu sözler de bu yazının herhangi bir yerine ‘cuk’ oturur…

Futbolcu ile teknik adamın arasına kimse girmemeli

Mesut sevilen bir futbolcu…

Taraftar da seviyor, bizler de seviyoruz…

Tam bir Kocaeli çocuğu…

Hocasıyla bir sıkıntı yaşadı…

Ancak yıllardır şunu bilir şunu söylerim…

Futbolcu ile teknik adam arısına yönetici veya herhangi biri girmemelidir…

Takım onların namahremidir…

Orada kavga da olur, dövüşte olur…

Bunun dışarıya sızması, kulübün altına dinamit koymak demektir…

Bu yönden, başkanın ve yönetimini bu olaya karışmaması en doğru olandır…

Öyle de yapılmıştır…

Yönetim işin içine girerse, futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakabilirdi…

Bu iş, kol kırılır yen içinde kalır misali, takımın içinde kalmalıdır…

Gelecek yıllar için de bu olay disiplin anlamında örnek olmalıdır…

Kimse kulüpten daha büyük değildir…

Önce disiplin, sonra yine disiplin…

Şampiyonluk ve başarı başka türlü gelmez…

Efsaneye yakışan da budur…

Şehir içi afişleri için belediye başkanlarımıza teşekkürler…

Doğru olan yapıldı…

Buradan da defalarca yazdığım gibi, başkanların ve siyasetin çok öne çıktığı Kocaelispor afişleri tepki alıyordu…

Şimdi çok daha güzel oldu…

Başkanlarımızın yine isimleri var, ama fotoğraflar Kocaelisporlular ve amblemlerimizden oluşuyor…

Daha sıcak geliyor…

Çünkü Kocaelispor siyaset-üstüdür…

Tebrikler başkanlarımız…