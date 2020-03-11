Rusya etkisi!

Son günlerde Rusya ile yaşanan hadiseler Rusya’nın tarihe, özellikle bazı tarihi kişiliklerin akıbetlerine, etkilerinihatıra getiriyor.

Rusya, kültürü itibarıyla Avrupa’nın kendinden kabul etmediği ancak kolay kolay karşısına almak istemediği bir ülkedir.

Çünkü bulunduğu coğrafya itibarıyla üzerinde hakimiyet kurulması oldukça zordur.

Ancak Rusya’nın bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu madenler cazibesini arttırdığı için, geçmişte özellikle idealist fikirlere sahip devlet adamları tarafından işgal edilmek istenmiş, maalesef sonuçları hüsranla neticelenmiştir.

Bu idealist devlet adamlarından biri Napolyon’dur.

Tarihe adını yazdıran önemli Fransız devlet başkanı Napolyon, kendi adını taşıyan Napolyon Savaşları ile Avrupa’ya diz çöktürmüştür. Bu minvalde 1812 yılında Rusya’ya karşı 680.000 kişilik muazzam büyüklükteki bir ordu ile sefere çıkmıştır.

Ancak Ruslar uyguladığı savaş taktikleri ile(mesela Rus ordusu geri çekilirken kendi tarlalarını yakarak Fransız ordusunu mühimmatsız bırakmıştır)Fransız ordusunu hezimete uğratmış, itibarı zedelenen Napolyon bu yenilgiden sonra diğer devletlerle girdiği savaşları da kaybederek tarih sahnesinden inmiştir.

Rusya’nın etkisi ile itibari zedelenerek büyük kayıp veren bir diğer tarihi kişilik ise Hitler’dir.

Hitlerde hepimizin bildiği gibi kendine has idealist fikirleri olan ve bu fikirlerini uygulamaktan çekinmeyen bir devlet adamı idi. II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da yakıp yıkmadığı,işgal etmediği yer kalmayan bu zat, Rusya’yı da işgal etmiştirki bu işgal tarihe “Tanklar Savaşı” olarak geçmiştir.

Her ne kadar o dönemin Alman basını kendi halkına “Moskova’yı Almanlar işgal etti” şeklinde propaganda haberleri yayınlasa da, gerçekte Rus tankları, Alman tanklarını yenmiş, Ruslar Hitler’in ordusunu geri püskürterek Hitler’in itibarını yerle bir etmiş, bundan sonra II.Dünya Savaşı’nın seyri değişmiş ve Hitler hezimete uğratılmıştır.

Bizim tarihimize baktığımızda Rusya’nın etkisini en çok hisseden tarihi kişiliklerden biri Enver Paşa’dır.

Enver Paşa’nın devlet yönetiminde etkin olduğu yıllarda hem içeride hem de dışarıda, yani Avrupa’da namı büyük idi. Hatta bazı yabancı basın tarafından o dönem Osmanlı’ya “Enverland” bile deniliyordu.

İdealist kişiliği herkesçe malum olan Enver Paşa, I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde Rusları arkadan çevirmek suretiyle yenilgiye uğratmak doğrultusunda bir savaş stratejisi belirlemişti.125.000 kişilik Osmanlı ordusu,Allahuekber dağlarından yürüyüşe geçmiş, ancak kış koşulları ve planlanan mühimmatın ordunun eline ulaşamaması neticesinde ordunun büyük bir bölümü donarak şehit olmuştur.

Tarihe Sarıkamış Harekatı olarak geçen bu olayın sonuçları uzun zaman dönem basınında sansürlense de nihayetinde ortaya çıkmış ve maalesef Enver Paşa’nın itibarını büyük oranda zedelemiştir.

Bunları neden hatırladığımıza gelince:

Tarih, geçmişten ders çıkarmak için vardır.

O nedenledir ki kişisel ilişkiler neticesinde bir müddettir olumu seyreden Rusya ile ilişkilerimizin, Suriye’de yaşanan son hadiseler ışığında milli menfaatler çatışmasına doğru evrildiğini gördüğümüz bu günlerde, ülkemizin ideallerinin ve itibarının “Rus etkisi” ile zedelenmemesi adına ciddi tedbirlerin alınması, doğru stratejilerin geliştirilmesi, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zira tarih bizi bu noktada uyarmaktadır.

Dikkate almayacaksak tarihin bizim için anlamı ne olur?!

Saygılarımla…