Türkiye’nin kaderinde 12 Mart Muhtırası’nın yeri…

1971 yılının Şubat ayı.

Üniversitede ilk yılım. Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi “Cumhuriyet Yurdu’nda” kalıyorum.

İzmitli arkadaşlarım Nazmi Tirbenve Ali Osman Yaramış’la tiyatro çalışmasındayız. Akşam saatlerinde, Ali Osman’la yurda dönüyoruz. Yurt, polislerin kontrolü altında. Karşıt iki grubun çatışması sonucu Toplum Polisi yurdu basmış! Öğrenciler gözaltına alınmış.

Yurda yakın “ÇIĞIR Lokantası’na” sığınıyor ve “Aşçı Yemeği” yiyoruz. Bir ara, Tokat’ın Erbaa ilçesinden “Namık Kemal” lakabı taktığımız, oda arkadaşımız Cengiz giriyor içeriye… Yaka paça dağılmış, yüzüne darbeler almış. “Ne oldu?” diye soruyoruz; “Hiç sormayın arkadaşlar. Polis geldi; ‘sen Deniz Gezmiş’i tanır mısın?’ diye soruyor. Dedim; yahu ben deniz görmemişim, nerden bileyim Gezmişini?”

Bu olay sonrası dört arkadaş, bir eve taşınıyoruz.

Ve 12 Mart 1971 günü gelip çatıyor. Öğrencilik yaşamımızın ilk üç ayı içinde bir “Askeri Muhtıra” ile öğrencilik hayallerimiz kararıyor!

“Süleyman Genç, rahmetli Hasan Belovacıklı,Mehmet Ali Tezcan ve Ali Osman Yaramış’la aynı evi paylaşıyoruz.

Süleyman Genç’in “12 Mart’a Nasıl Gelindi?” adlı kitabı önce eve gelmiş, sonra dağıtım için evden çıkarılmıştı. Aynı gece evimiz polis ve askerler tarafından basılıyor! Süleyman Genç evde yok. Gelenler evde “suç unsuru” ve hakkımızda “olumsuz bir durum” bulamıyor ve çekip gidiyorlar… Ama yaşadığımız bu olayın izleri unutulmuyor?

12 Mart Muhtırası neydi?

1961 Anayasası’nın getirdiği “Temel Hak ve Özgürlüklere” yönelik çağdaş değerler, Türkiye’de siyasal ve kültürel bir değişimin de itici gücü olmuştu. Türkiye İşçi Partisi (TİP), DİSK, Üniversitelerde öğrenci örgütlenmeleri siyasal egemenleri rahatsız ediyordu. Meclis’te çıkarılan ve sendikal hakları kısıtlamaya ve DİSK’i ortadan kaldırmaya yönelik Sendikalar Yasası değişikliğine karşı “15-16 Haziran 1970 direnişleri” ve ardındanTİP’in Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu ile bu siyasal oyunun bozulması, “siyasal ve ekonomik egemenleri” çok rahatsız ediyordu.

Öte yandan, zamanın MİT Müsteşarı Korgeneral Fuat Doğu; “Sosyalist ve Kürt Devleti kurmaya yönelik hareketler” konusunda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı bilgilendiriyor, ülkenin geleceğinde yaşanabilecek sorunlar üzerine uyarıyor, Demirel hükümetinin istifasını ve partiler üstü bir “Milli Hükümet” kurularak, Anayasa’da önemli değişiklikler yapılmasını öneriyordu.

Doğu, ayrıca; “ordu içinde sol bir darbenin yaşanabileceğine” de işaret ediyordu.

Nihayet, 12 Mart 1971 günü, Ordu Üst yönetiminin ortak imzalarıyla, bir MUHTIRA yayınlandı. Demirel istifa etti.

CHP’den istifa eden Nihat Erim’in belirlediği 25 kişilik kabinede yalnızca 11 kişi Meclis kökenliydi! Özellikle üniversitelerde “solcu” olarak bilinen öğretim üyelerive sol çizgideki öğrenci örgütlenmelerinin üzerine gidildi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan, bu dönemde idam edildiler.

Bu dönemde TRT’nin “özerk” yapısı sona erdirildi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uygulaması bu dönemde başladı!

Erim Hükümetleri sözde “REFORM HÜKÜMETLERİ” olacaktı ama olamadı! Daha sonra 1972 yılında Ferit Melen ve daha sonra da Naim Talu hükümetleri görev aldılar.

12 Mart 1971’den yeniden seçimlerin yapıldığı Ekim 1973’e kadar Anayasa’nın 55 maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

1973-1980 arasında “Koalisyon hükümetleri” ve “siyasal-toplumsal ayrışmaların” hız kazandığı bir dönem yaşandı.

“SİYASETÇİ” çoktu ama gerçek anlamıyla “DEVLET ADAMLIĞI” karaborsaya düştü!...

Demirel’in Başbakan olduğu 24 Ocak 1980 tarihinde, Turgut ÖZAL’ın “teknisyeni” olmakla övündüğü “Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile “TÜRKİYE’NİN KÜRESEL DÜZENE ENTEGRE OLDUĞU” bir dönemin temeli atılmış ancak “Demokratik bir ortamda bu projeyi uygulamanın mümkün olmadığı” görülerek, gerekli önlemlerin alınması için “12 Eylül 1980 Darbesi” uygulanmış ve kurulan “Bülent ULUSU hükümetinde ÖZAL, “Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı” yapılmıştır!...

Sonrası; 1983 yılından itibaren, gelmiş geçmiş hükümetler “ULUSAL VARLIKLARI” yok pahasına satarak, ülkemizi bugünlere elbirliği ile taşımışlardır!