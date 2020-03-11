Dünya Kadınlar Günü’nde Dünya Kadın Kongresi’ndeydik

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü geride bıraktık. Kadınlar Günü’nde, Ankara’da gerçekleştirilen Dünya Kadın Kongresi’ndeydim. Kongrede kadınların toplumsal hayata eşit katılımına ilişkin farklı disiplinlerden pek çok konu ele alındı.Birbirinden değerli akademik çalışmalar dinledik ve biz de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak dört farklı bildiri ile kongreye destek verdik.

Öğrencilerimiz ve genç akademisyen arkadaşlarımızın bu tür bilimsel etkinliklere katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle onların çalışmalarına elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Benim için bir kongrede bildiri sunmak ya da makale yazmaktan çok daha önemli olan birlikte bir üretim gerçekleştirmektir. Biz genç arkadaşlarımıza akademik birikim ve deneyimlerimizi aktarırken onlar da olaylara/durumlara farklı yorumlar getirerek, gündemi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bize önemli katkılar sağlıyorlar. Gençlerden bir şeyler öğrenmeye kendimizi kapattığımızda gelişime de kapımızı kapatmış oluyoruz aslında. Her alanda, ama özellikle de eğitim alanında kendimizi sürekli geliştirmenin önemini vurgulamaya gerek bile yok sanırım.

Kongrede ele aldığımız konular, özellikle dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı konusundaki cinsiyet eşitsizliğiydi. Kodlama, yazılım geliştirme, yapay zekâ ve robotik gibi alanların daha çok erkeklere özgü alanlar gibi görüldüğüne ve kadınların varlığının çok az olduğuna değindik. Geleneksel meslekler açısından baktığımızda da benzer bir durumun mühendislik, enerji ve inşaat gibi alanlar için söz konusu oluğunu söyleyebiliriz. Elbette bu alanlarda çalışan kadınların sayısı hiç de az değil ama öğrenciler meslek seçimlerine yönlendirilirken bile mühendislik dallarının genellikle erkeklere “yakıştırıldığını” biliyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarını internet teknolojileri alanında geliştirmeye yönelik bazı proje ve çalışmalar mevcut. Bu çalışmaların genişletilmesi, dijital teknolojiler üzerine kurulacak olan geleceğimizin de eşit şekilde biçimlendirilmesi anlamına geliyor.

Kadınların internet teknolojileri aracılığıyla yoğun biçimde siber zorbalık ve tacize uğradığına da dikkat çekmeye çalıştık. Araştırmalar, kadınların dijital ortamda kendilerini güvende hissetmediklerini ortaya koyuyor. Özel mesajlar aracılığıyla taciz yaşadıkları gibi sosyal medya paylaşımlarına cinsiyetçi yorumlar yapılmasından da endişe ediyorlar. Gerçekten çevremde de pek çok kadın, sosyal ağlarda ya da haber sitelerinde bir paylaşımın altına yorum yazmaktan çekiniyor. Çünkü maalesef bu yoruma gelecek “eleştiriler”, çoğunlukla küfür şeklinde oluyor. Microsoft’un küresel düzeyde yaptığı bir araştırmada kız çocukları ve yetişkin kadınların yarısından fazlasının (%56) dijital ortamda doğrudan ya da dolaylı biçimde tacize maruz kaldığı görülüyor.

Bu oranları düşürmek ve interneti hepimiz için güvenli bir alan haline getirmek konusunda yöneticiler ve eğitimciler kadar bu teknolojileri üretenlere de önemli görevler düşünüyor. Biz genellikle bilinçli internet kullanımı konusundaki eğitimleri vurguluyoruz ama sektöre düşen görevler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu teknolojileri üretenler, sosyal medya platformları ve diğer mobil uygulamalarda kişisel güvenliğimizin korunması için önlemler almak durumunda. Ayrıca bu teknolojilerin kötü amaçlı kullanımları halinde şikâyet bildirimleri de aktif şekilde işletilmeli.

Yalnızca kadınlar için değil, herkese yönelik olarak zorbalık, taciz ve şiddeti konuşmak zorunda kalmadığımız günler diliyorum.