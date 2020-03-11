Kâmil Çöpür, dördüncü kitabında “Köy Enstitüleri”ni anlatıyor

Emekli öğretmen, gazetemizin köşe yazarı Kâmil Çöpür, yakın geçmişte arka arkaya 3 roman yazdı.

*“Esey ve Haydar Çavuş”…

*“Serpil”…

*“Suçum Kadın Olmak”…

Okumadıysanız, mutlaka okuyun.

Üçü de gerçek yaşamdan alınmış romanlar.

Ve Kâmil Çöpür’ün dördüncü romanı, kısa bir süre önce yayınlandı.

“Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri”…

Kitabın bugün saat 17.30-19.30 arasında KYÖD Sosyal Tesisleri’nde tanıtım ve imza günü var.

Fırsatınız olursa bir uğrayın.

Kâmil Bey’in bu romanı da gerçek yaşamdan…

Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü mezunu olan babasını anlatmış.

Kitabın arka kapağına düşülen notlar şöyle:

*Mağaradan bozma, kapısı bile olmayan bir evde dünyaya gelen, küçük yaşta annesini kaybeden, üvey annesinin acımasızlığı karşısında büyük mücadele veren bir çocuk…

*Hayvan otlatırken ayağına gelen devlet görevlisi bir atlının sunduğu olanakla o günlerde Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan köy enstitülerine girişi…

*Yılanların, çıyanların, akreplerin dahi yaşayamadığı bozkırın ortasındaki Akçadağ Köy Enstitüsü’nün kuruluşunda harcadığı büyük emek…

*Köy enstitüsü mezunu bir öğretmen olarak öğretmenlik hayatı boyunca uğradığı hakaretler, iftiralar ve soruşturmalara karşı direnişi…

Kâmil Çöpür, kitabın önsözünde diyor ki

“Köy enstitüleri, kimilerine göre Türkiye’deki karanlığa açılan ışıklı kapılardı.

Kimilerine göre, henüz ergen olmadan yaşamına son verilen yetenekli bir çocuktu.

Bu çocuk, Cumhuriyet’in özbeöz çocuğu, özgün bir ürünüydü.

Kimilerine göre, çarıklarıyla, kasketleriyle, yamalı şalvarları ve fistanlarıyla; kel, kabak başları, örgülü saçlarıyla gelen; ışık dolu gözlerini aydınlık geleceklere yöneltmiş oğlanlı kızlı köy çocuklarını ülkenin aydınlık geleceğine hazırlayan aydınlanma ocaklarıydı.

Kimilerine göre, komünist yuvalarıydı.

Kimilerine göre, Sovyet Rusya projesiydi. Orada yetişenler ise vatan hainiydi.

Kim ne derse desin, köy enstitüleri atılımın, üretkenliğin, yeniliğin, çağdaşlığın simgesidir.

Cumhuriyet düşmanları, aydınlanma karşıtları böyle bir geleceği ülkeye ve onun çocuklarına çok gördüler ve sonunda da kapattılar.”

Kâmil Çöpür, kitabın önsözünde bunları yazıyor.

Köy enstitüleri, bu ülkenin bir yarası!

Kanamaya devam eden bir yarası…

Eğitimle ilgili bir sorunu anlatırken, “Keşke” diye başlıyoruz hep.

Keşke köy enstitüleri kapatılmasaydı…

Kapatılması, geçmişte ülkemize yapılan en büyük kötülüktü.

Eğer devam ettirilseydi, bugün bambaşka bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık.

Kırsal kesimin aydınlanması için köy enstitüleri, kentlerimizin aydınlanması için halkevleri kuruldu, Türkiye’nin aydınlanmasını istemeyenler her ikisini de kapattı.

Sorunu dile getiren, “Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” anı romanını yazan Kâmil Çöpür’ü kutluyorum.

Üniversite mezunu temizlikçi

Ülkemizde “işsizliğin” geldiği boyut işte tam burası!

Bazı kurumlar, alacakları temizlik elemanlarında “üniversite mezunu olma” şartı aramaya başladı.

En son Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, “sürekli işçi alımı” için ilan verdi, 20 temizlik elemanı alınacağını duyurdu.

İlanda; işe alınacak 8 temizlik işçisinin üniversite, 12’sinin ise lise ve dengi okul mezunu olması, şart koşuluyor.

Gördüğünüz gibi, durum vahim!

Üniversitenin bu ilanı, ülkemizde “üniversite mezunu işsizliğin” resmen tescilidir.

Temizlik işçisi alımında, neden “üniversite mezunu” olmak şart koşuluyor?

Şart koşuluyor, çünkü üniversite mezunu olup da “ne iş olursa olsun çalışmak isteyen” o kadar çok işsiz var ki!

Eskiden diplomasızlar iş bulamaz, “işsiz” kalırdı.

Artık “diplomalı işsizler” dönemi başladı.

Daha önce “üniversite mezunu kapıcı” görmüş haber yapmıştık, şimdi de “üniversite mezunu temizlik işçisi” haber oldu.

3 görüş

*”Ülkemizde yalakalık ve dalkavukluk geçim yolu haline getirildi.”

*”Dünyadaki savaşların en büyüğü, nefsinle yapacağın savaştır.”

*”Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.” Cüneyd-i BAĞDADİ