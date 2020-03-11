Öznur Gökkaya görevinden istifa etti

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün ekibinde yer alan ve en yakın mesai arkadaşı olan Doç. Dr. Öznur Gökkaya, KOÜ’de önemli görevler üstlenmişti. Rektör hocanın danışmanlığını da yapan Gökkaya, Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) başında görev yapıyordu. Aynı zamanda İktisadi İşletmeler Birimine bağlı olarak üniversitenin kantinleri ve Derbent'deki uygulama otelinin sorumluluğunu yürütüyordu, Gökkaya, son dönemde yorulmuş olacak ki bu görevlerinden istifa etme kararı aldı. Bilindiği gibi bir süre öncede KOÜ Genel Sekreteri Fatih Akbulut’ta görevinden istifa etmişti. Öznur Gökkaya bundan sonra KOÜ’de eğitmenlik görevine devam edecek.

Olimpiyat yıldızları gösteri yapacak

Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Yıldızlar Buluşuyor” gösterileri bu yıl 21 Mart Cumartesi günü Sabancı Kültür Merkezi’nde saat 19.00’dabaşlayacak. 7’incisi düzenlenecek olan cimlastik gösterilerine, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Anneleri Derneği ve Ak Güler Gurubu destek veriyor.

Genç ailesi Süleyman Soylu’yu Asya Tur’un açılışına davet etti

Genç Tur’un yönetim kurulu, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek 3 Nisan’da yapılacak olan Asya Tur açılışına davet etti. KOCAELİ’nin Türkiye’ye açılan en önemli markalarından biri olan Asya Tur, 3 Nisan’da seferlerine başlıyor. Bu çerçevede Asya Tur Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Genç, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Niyazi Genç,ve Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Genç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Genç ailesi Soylu’ya Asya Tur’la ilgili bilgi verdi. Aile, İçişleri Bakanı Soylu’ya Asya Tur’un açılışına davet etti.

Gebze’de kaçak atığı döken firma cezalandırıldı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi. Ekiplerin titizlikle yapmış olduğu incelemeler sonucu Pendik Kurtköy adresinde faaliyet gösteren firmaya ulaşıldı. Atıklar ilgili firma tarafından olay mahallinden kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertaraf edildi. Ekiplerce atığı döken firmaya kabahatler kanunun 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Yetkililer konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu denetimlerin artarak devam edeceği bilgisini verdi.

Kartepe Belediyesi’nden tekstil atığı uyarısı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçe genelinde “Tekstil Kumbaraları” ile tekstil atıklarını ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde 100 noktaya yerleştirilen tekstil kumbaraları ile atıkları topluyor, düzenli aralıklarla toplanan tekstil atıkları ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Son günlerde ise ilçe genelinde bazı noktalara tekstil atıklarının kontrolsüzce atıldığının tespit edilmesi sonrasında ekipler çalışma başlatarak atıkları topladı.

Mardinliler Derneği şu sıralar hayli yoğun

Kocaeli Mardinliler Derneğini yoğun bir dönem bekliyor. 1997 yılında kurulan ve başkanlığını Necmettin Kaya’nın yaptığı dernek önümüzdeki günlerde bir organizasyon düzenleyerek, panayır havasında bir tanıtım gecesi organize edecek. Uzun bir süredir Topçular Mahallesi’nde hizmet veren dernek yakında kent merkezinde yeni bir merkeze kavuşacak. Dernek yakında bu yeni adresinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Dernek Başkanı Necmettin Kaya, “Tespitlerimize göre kentimizde 11 bin civarında Mardinli yaşamakta. Bu hemşerilerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Dernek olarak amacımız bu şehirle entegre olarak hem kentimiz hem ülkemiz için faydalı çalışmalar yapmaktır. Tarihte de yer aldığı gibi Mardin halkı1934 yılında topladığı bağış ver yardımlarla THK’ne A20 tipi bir uçak alıp bağışlamıştır. Bizler 1934’te ne düşündüysek bugün de aynı düşünceler içeresindeyiz” dedi.

Gazetemizi ziyaret eden Dernek Başkanı Necmettin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri NevinGülçebi, Mehmet Orman, ZiverYalcın, Tacettin Sayan ile yaptığımız uzun sohbette, derneğin önümüzdeki süreçte hayata geçireceği sürpriz projelerden de bahsettik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

RBS Yönetim Sistemleri yeni adresine taşınıyor

Uygar Deniz Bilgin’in sahibi olduğu ve kentimizde uzun bir süredir faaliyet gösteren RBS Yönetim Denetim ve Gayrimenkul Firması, KörfezMahallesi Rıza Paşa Sokak No 37’deki yeni adresine taşındı. RBS Yönetim Sistemleri, yeni ofisin açılığınızda 14 Mart Cumartesi günü yapacak. Açılışın saati ise 13.00 olarak belirlendi.