Bir “virüs belası” eksikti…

“Suriye belası” vardı…

“Libya belası” vardı…

“Terör belası” vardı…

“Deprem belası” vardı…

“Ekonomik kriz” belası vardı…

Buna bağlı “işsizlik belası” vardı…

Bir “korono virüs belası” eksikti, sonunda o da geldi.

Ortalık toz duman!

Piyasalar, “bomba atılmış” gibi.

Kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

Herkeste bir kaygı!

Herkeste bir endişe!

Başta sağlık kaygısı…

Acaba bana da bulaşır mı?

Acaba yakınlarım zarar görür mü?

Acaba sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi?

Önceki gün sabahın ilk saatinden itibaren koruyucu maskeye, kolonyaya, dezenfektan ürünlere, gıda maddelerine hücum başladı.

Kapış kapış…

Bir de bizim milletin huyudur, abartır, ihtiyacından 5-6 misli fazlasını alır.

Hepsi onun olacak…

Başkası umurunda değil.

İki gündür bunları yaşıyoruz.

Gündemimiz, virüs.

Virüs dışında bir şey konuşmuyoruz.

Tamam, önce sağlığımız, ama acilen konuşulması gereken başka konular da var.

“Olağanüstü hal” ilan edilmeli

Abartmıyorum…

Yangına kürekle gitmiyorum…

Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, “olağanüstü hal”i gerektirir.

“Olağanüstü hal” derken, 15 Temmuz darbe girişimi sonunda ilan edilen “OHAL”i kastetmiyorum.

Yani “güvenlik ve idari OHAL” değil, “ekonomik OHAL” uygulanmalı.

“Olağanüstü günler” yaşıyor muyuz?

Yaşıyoruz…

Dünya Sağlık Örgütü bile “uluslararası acil durum” ilan etti.

Günlük yaşantımız allak bullak oldu.

Turizm, durdu…

Ulaşım, durdu…

Ticaret, durdu…

Yatırım, durdu…

Piyasalarda “kaos” var.

Ülkeyi yönetenler; bir taraftan virüsün “sağlık” boyutuyla ilgilenirken, diğer taraftan “virüsün ekonomi üzerindeki tahribatına” çare bulmalılar.

Dün ortalığı şöyle bir yokladım.

Oteller boşalmış, ileri tarihli konaklama rezervasyonları ve toplu yemek programları iptal edilmiş.

Bazı oteller, belirli sayıda çalışanını “ücretsiz izine” çıkarmış.

Bazıları da çalışan sayısını doğrudan azaltmış.

Diğer sektörler de perişan.

Lokantalar, kafeler…

Sanayi üretimi yapanlar…

Bütün iş dünyası “aynı havuzda”!

Herkesin işi iyi olacak ki, piyasada para dönsün.

Para; cepten cebe, kasadan kasaya dolaşsın…

Gördüğüm, piyasada zincir kopmuş.

Alacağı olanlar alacağını alamıyor, borcunu ödeyemiyor.

Çek ve senetler, patır patır yazılıyor.

Bir de işadamlarının “kredi geri ödemesi” var, vergisi var, sigorta pirimi var.

Normal şartlarda bile bu ödemeler zor yapılıyordu, virüsün getirdiği kaos ortamında bu ödemeler nasıl yapılacak?

Ortada “mücbir sebep” var

Bana göre, ortada “mücbir sebep” var.

“Mücbir sebep” ne demek biliyorsunuz?

Önlenemeyen durum…

İstencin dışında oluşan durum…

Hukuk yönünden düşünürsek, bir görevin, bir taahhüdün ve bir sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil eden durum…

Buna “mücbir sebep” deniyor.

Yani “zorlayıcı sebep”!

Türkiye tam “mücbir sebep” ortamında!

Bu ortamı, iş dünyası yaratmadı.

Bir virüs geldi, bütün dünyanın başına bela oldu.

Türkiye’nin de dahil olduğu 110 ülkeyi kasıp kavuruyor…

Pek çok ülke, diğer ülkelerle uçuşlarını durdurdu.

En son, Avrupa’dan ABD’ye uçuşlar bir ay süreyle askıya alındı.

Söylemek istediğim şu:

Sağlıkla ilgili önlemler iyi gidiyor.

Ama bu önlemler alınırken, “iş dünyasının sıkıntısı” sanki ikinci plana atılmış görünüyor.

Ülkemizde acilen “mücbir sebep” uygulamasına geçilmeli.

Kredi, vergi ve sigorta primi ödemeleri, kaos ortamı ortadan kalkıncaya kadar ertelenmeli.

Aksi takdirde “bıçak sırtında” dolaşan pek çok işadamı da “iflas bayrağını” çeker.