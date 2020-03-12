Arslanbey’de neler oluyor?

Arslanbey’de imar konusunda yapılan düzenlemenin yankıları sürüyor. Muhtar Sedat Topal ile konunun muhatapları arasındaki söz düellosu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta meclis gündemine gelen konu üzerine, KartepeBelediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’ye değer kattıklarını ve taşın altına elini koyduklarını söylemişti. Yani bir şekilde Başkan Kocaman da konuya dahil olan isimlerden. Kocaman, mevzu bahis bölgeye daha önceden imar verildiğini söylüyor. Muhtar Topal ise olayın içinde farklı şeylerin olduğunu iddia ediyor. “İmar değişikliği sayesinde kime villa sözü verildi?”diye soran Arslanbey Mahalle Muhtarı Sedat Topal, mahalle halkının hakkını kimseyeyedirmeyeceğinin altını çiziyor. Topal ayrıca, şuyulandırma bitmeden o bölgeye imar verildiğini de iddia ediyor. Yani şuyulandırma bitmeden imar artışı yapılmış!

Bilindiği gibi yıllardır o bölgede oturan vatandaşlar şuyulandırma ile birlikte zaten topraklarının bir kısmını kaybetmişti. Buna karşılık kalan yerler için sadece yüzde 20 imar izni verilmişti. Bu şu demek oluyor; 500 metrekare arsası olan bir vatandaşşuyulandırma ve imar uygulamasından sonra 62 metrekarelik yapı hakkı elde ediyor... Mevzu bahis olan imarı artırılan sitede hem şuyulandırmadan dolayı bir kayıp yok, hem de imar yüzde 45! Bununla da yetinilmedi ve projenin ruhsata bağlanabilmesi için ilave imar artışına gerek duyuluyor. Özetle, Arslanbey’linin karnının doyması için, zenginin gözünün doyması gerekiyor. Yoksa Arslanbey’in güzelleşmesi epey bir zaman alacak!

AK Parti Kongresi…

AK Parti Kartepe 5.Olağan Kongresi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bilindiği gibi en genç ilçe başkanı unvanına sahip olan Sadık Yılmaz, tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyerek yeni dönemde de iktidar partisinin ilçe başkanlığı görevini sürdürecek. Üst üste gelen şehit haberlerinin ardından coşku ve heyecanın olmadığı kongreye katılım ise bir hayli fazlaydı. Özelikle protokolün tamamı neredeyse kongrede hazır bulundu. Eski ve yeni dönemde görev alan birçok isim de dikkatlerden kaçmadı. Sanırım yeni partilerin kurulduğu şu günlerde herkes rengini belli etmek adına bu tür kongrelere katılım gösteriyor. İlkkez bu kongrede listeye kim girmiş, kim çıkmış konuşulmamıştır diye düşünüyorum. Zaten başvuru yapılma oranının daha önceki kongrelere göre düşük olması da bunun işaretini veriyordu. Ancak yine de Ak Parti’de her ne olursa olsun bir şekilde görev alabilmek adına kulisler olur, herkes biryerlerden bağlantı kurmaya çalışır ve listeye girmeye çalışırdı. Bunun nedenlerine ise girmeye gerek yok.

Salondaki birçok kişi listeyi kongrede isimler anons edilince öğrendi. Liste belli olduğunda her dönem olduğu gibi tazelenme ve yenilenme adına bir takım değişiklikler yapılmıştı. Sanırım yaş ortalaması da bir miktar düştü. Lise ve üniversite mezunu olma kriteri ile kadın kontenjanına dikkat edilmiş. “Yeni dönemde sahada daha aktif olarak görev alacağız” diyen Sadık Yılmaz’ın buna göre bir liste oluşturduğunu düşünüyorum. Bu arada Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın heyecanlı tavrı dikkatimi çekti. Konuşmasında “Bahçeli ve Millet İttifakıyla birlikte başarılı olduk” gafı da sanırım bu heyecanının neticesinde ortaya çıktı. Kocaman bu tür toplantılarda, yaptığı icraatları kısaca anlatabilir, partisinin vizyonuyla örtüşen icraatlarını hazır üst düzey yetkili kişiler de varken anlatabilirdi. Hatta,Kartepe’nin önemli sorunlarını sıralayabilir ve bu konuda destek isteyebilirdi.

Yine kongreye dair milletvekili Sami Çakır’ın aktardığı anektod dikkat çekiciydi. Dönemin savunma Bakanı olan Fikri Işık’ın ABD Savunma Bakanına söylediği söz önemliydi. Bu ve benzeri birçok anektod sanırım zaman geçtikçe gün yüzüne çıkacaktır. Şahsen Bakan Işık’ın söylediği, “Kırmızı çizgimizle oynuyorsunuz” söylemi bugünkü operasyonların başlangıcına olan işareti ortaya koyuyordu. Düne kadar Başbakan düzeyinde sesimizi çıkartamadığımız kişilere, şimdilerde bakan düzeyinde ayar vermemiz, geldiğimiz noktayı özetliyordu aslında.

Bu arada AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’inmuhalefete yönelik seviyesiz söyleminin ardından İyi Parti Kartepeİlçe Başkanı Haluk Tamyüksel salonu terketti. Sanırım Ellibeş bu sözü, Engin Özkoç’tan dolayı söyledi. Cumhurbaşkanına hakaret eden birine elbette gereken sözü söyleyecekti. Burada Tamyüksel’in kalkıp gitmesinin anlamı yok. Partisine de, şahsına da hakaret edilmedi, en ufak bir eleştiri yapılmadı. Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak sözler söyleyen Ana MuhalefetPartisi Milletvekiline seviyesiz muhalefet demek, bana göre seviyeli bir eleştiriydi. Birliğe beraberliğe ihtiyaç duyuyorsak,ki duyuyoruz, o zaman herkesin bu konuda bir adım atması gerekiyor. AKParti Kartepeİlçe Kongresi’ndeki tablo bu şekildeydi…