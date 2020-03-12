Çözüm mü? Çözümsüzlük masası mı?

Merhaba sevgili okuyucularımız.

Başlık ilginç gibi gözükse de aslında hiç birimiz şaşırmıyoruz değil mi?

Belediyelere yerel yönetim diyoruz. Yani bulundukları yerdeki halkın sorunlarını çözmek üzere kurulmuş en üst idarecisi halkın tercihi ile seçilmiş halka en yakın resmi kurumlardır. Herkes bu basit tarifi doğru kabul eder sanırım.

Ve bugünlerde hepimizin dilindeki meşhur coronovirüsünden bahsetmek yerine günlük hayatın en önemli sorunlarından biri olan derdimize deva olması gereken Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin“Çözüm Masası’ndan” bahsetmek istiyorum. Aslında çözüm masasında yer alanların yapacağı hiçbir şey yok. Onlar gerekli birimlere yönlendiriyor onların söylediklerini de bize aktarıyor. Eksik ve yanlış olan işin gerçekten yapılıp yapılmadığını kontrol edecek bir mekanizmanın olmamasında yatıyor.

İşin neti Tahir Büyükakın’a oy veren veya vermeyenlerin adına bu kontrolü göreve getirdiği kişilerin yapması gerekir. Buradan şu sonuç çıkıyor; Seçim bitti halk unutuldu.

Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi müthiş fırtınalar oldu. İşte o fırtınalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve evimin önünde bulunan aydınlatma direği yan döndü.

Salonda maşallah lamba yakmamamıza gerek kalmadı. Evin önünde bulunan kaidesinde kocaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazılı direk içeriyi gündüz gibi aydınlatıyor. Evin içi pırıl pırılaydınlık, yazık ben ışık yakmayınca SEPAŞ zarar ediyor.

Neyse direk üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazıyor zaten gözümüz ile gördük direkleri Büyükşehir Belediyesi taktı. Bende doğal olarak Çözüm Masası’na hemen elektronik posta ile dilekçe gönderdim. Allah var hemen cevap geldi “ İlgili bölüm sorun ile ilgilenecek”

Çok hoşuma gitti, hızlı cevap ve 15 günde sorun çözülecek.

Bir hafta geçti cevap geldi. Başvurduğunuz sorun giderilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. Ne kadar güzel ve nazik bir dil. Cevap geldiği sırada evde değil, dışardaydım.

Eve gideyim kontrol edeyim ve teşekkür yazısı yazayım diye düşünüyorum.

Saat 20.00 sıraları eve geldim. Hemen bakayım dedim. Daha salonun kapısını açmadan içerisi parıl parıl parıldamaya devam ediyor. Herhalde salon ışıklarını açık bıraktım diye düşünerek içeri girdim. O ne lamba hala ay gibi, güneş gibi içerisini aydınlatıyor. Beni bir gülme aldı anlatamam.

Neyse ertesi günü bekledim. Bu sefer telefon açtım. “-Yahu arkadaşlar ben bir sorun için müracaat ettim. Bir hafta sonra bana dönüş yaptınız sorununuz çözüldü diye. Şu an salondayım hala direk yan dönük duruyor”

“Efendim bir yanlışlık olmuştur yeniden kayıt oluşturuyoruz. Sorunu en kısa zamanda çözeceğiz.” Ve özellikle de adresi nokta şekilde Karamürsel plaj yolu ayrıntılı belirttim. Yanlış yer anlaşılmasın diye.

Merakla beklemeye başladım tam 13. Gün bir telefon. “Beyefendi ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi elektrik bilmem ne bölümünden arıyorum. Adrese geldik bir sorun göremedik.” Haydaaa!

“-Arkadaş ben evin önündeyim sizi göremiyorum.”

“-Biz Karamürsel arıtmanın oradayız.”

“-Peki orada plaj var mı görüyor musunuz?” diyorum. Cevap;“-Hayır”.

“-Kardeşim siz Karamürsel’in Yalova yönünde çıkışındasınız. Navigasyon açsanız plaj yolunu gösterir.” Tarif ediyorum.

Cevap ;“-Beyefendi biz tam deniz tarafında bulunan lambalara bakıyoruz. Sahilin üst tarafında yol kenarındaki direklere SEPAŞ bakıyor.”

Sanki sınanıyorum yâda benimle bilerek dalga geçiyorlar gibi geliyor.

Benim yerimde siz olsanız ne yaparsınız? Direk üzerinde kocaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazısı var ama onlar bakmıyor. Onların bir ayda söyleyebildikleri olayı ben bileceğim. İlginç değil mi?

Neyse işi SEPAŞ’A devrettik yaz var kış var elbet bir gün olur.

Bu olayın arkasından artık bende alışkanlık yaptı zamanımda var başka sorunları yazmaya başladım.

Tamda sahilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanında çınar ağaçları apartman boyuna gelmiş bir ay sonra hepsi açacak ve etraf gözükmeyecek üstelik 4 senedir hiç budanmamış. Hah dedim hiç kaçışları yok, bu sefer nasıl çözecekler bakalım diyerek hemen yazdım gönderdim.

5 gün sonra aradılar. Beyefendi ağaçların budanmasını istemişsiniz ancak bunların budanmasını Tahir başkan kesinlikle istemiyor. Haydaaa! Buda mı gol değil.

Bu senaryoyu daha önceden hatırlıyorum. O zamanda ağaçların budanmasını kesinlikle İbrahim başkan istemiyor, deniyordu.

Ben halkım benim veya komşumun oyu ile iş başına gelenler adına iş yapanlar sorunlarımızı çözemeyecek mi? 4 yıl önce tehlikeli boyut alınca zar zor çınarlar budandı. Şimdi yine tehlikeli boyut alacak belli.

Ki özel bir istek değil kamu yararı bir istek. Eh! Tabii haklılar zor iş.Yüksek merdiven çağrılacak, budamak için çıkılacak, budanan dallar toplanacak. Belki de masraflı iş, masraf çıkarmayın başımıza dendi, kimbilir.

Belediyecilik anlayışı değişmiş ben anlamamışım. Siz anladınız mı?