Köfteci Yusuf’un hızı kesilmiş

Dün öğlen yemeği için üç arkadaş Qutlet Center’de bulunan Köfteci Yusuf’a gittik. Köftesini çok sevdiğimizden değil de servisi hızlı diye Köfteci Yusuf’u tercih etmiştik. Gazetemiz çalışanlarından Cihan Baylan ben ve İzmit Belediyesi’nde çalışan Ozan Özgenç ile burada buluşacaktık. Ozan bizden erken gidip siparişleri verecekti. Bizde Cihan ile birlikte daha sonra Köfteci Yusuf’ta buluşacaktık. Dediğimiz gibi de oldu. Ozan bizden 15 dakika önce gitti. Ancak gittiğimizde biraz sinirliydi.

Ne olduğunu sorduk, “15 dakika oldu halen siparişleri almadılar. Vaktim azalıyor, sonuçta yemek saati 60 dakika” dedi. Aynı sorun bizim içinde geçerliydi.

Neyse, daha sonra bir görevliye daha seslendik “Lütfen biri bizim siparişlerimizi alabilir mi?” diye.

O görevli de başka bir arkadaşına döndü ve bizim masamızı göstererek “bu masanın siparişini alalım” dedi.

O da “Tamam, ama biraz ekler misiniz?” dedi. Siparişi verebilmeyle ilgili ümidimiz kalmadığı için bizde yemek yemeden masadan kalktık.

Hızlı servisiyle nam yapan Köfteci Yusuf’ta bu olayı yaşamak bizi şaşırttı. Üstelik içeride o alışık olduğumuz kalabalıkta yoktu.

Anlaşılan Köfteci Yusuf o alışık olduğumuz hızını yitirmiş görünüyor.

Muhtar Aynur işbaşı yaptı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Derince Araştırma Hastanesinde operasyon geçiren ve ardından evinde istirahate çekilen Körfez Mimarsinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, iş başı yaptı. Görevinin başına gecen Şöhretli, bir yandan mahallesiyle ilgilenirken bir yandan da geçmiş olsun demek için gelen dostlarını ağırlıyor.

Yaşar Doğan’ın durumu iyiye gidiyor

Derince Araştırma Hastanesi’nde ByPass ameliyatı geçiren Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan Körfez’de yaşayan oğlunun evinde istirahat ediyor Geçtiğimiz hafta başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Doğan, şimdilik ziyaretçi kabul edemiyor. Telefonla görüştüğüm muhtar Yaşar Doğan, “Virüs kapmamak için şu an ziyaretçi kabul edemiyorum. Yakında tamamen iyileşip görevimin başına geçeğim” dedi ve ameliyatını gerçekleştiren Derince Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın’a da bir kez de bizim aracılığımızla teşekkür etti.

Karma heykel sergisi bugün açılıyor

Metafor Sanat Galerisi tarafından organize edilen “Roma’dan Günümüze Nicomedia” adlı karma resim sergisi bugün açılıyor. Tarihi Gar Sanat Galerisi’nde bugün saat 18.00’da açılışı yapılacak sergide, Yasemin Demirel, Selma Piro, Elif Kalecier, Belma Büyükarma, Ceren Acurman, Zuhal İdin Uykal, Jale Çetin, SerenayPınarcıoğlu, Gülçin Alptekin, Dilek Bayramgüler, Ezel Bayar Yılmaz ve Ayşenur Selek’in eserleri yer alacak. Sergi 19 Mart Perşembe gününe kadar gezile bilecek.

Özgür Bolat, mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak

Kültür Okulları Ebeveyn Gelişim Zirvesi ParenTalk’a devam ediyor. Çocukların hayat başarısını yakalamalarına destek olmak için projelendirilen program kapsamında geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Necati Cemaloğlu’nu velilerle buluşturan Kültür Okulları 17 Mart’ta da Dr. Özgür Bolat’ı ağırlayacak. Özgür Bolat söyleşisi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak. Konu ise “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir”

AVM girişindeki denetimler

Birçok AVM her zaman olmasa da bazı günler otoparka giren araçlar üzerinde denetim yapıyor. Kimi AVM’de aynayla aracın sağ ya da sol tarafına bakıyor, kimi ise aracın bagaj kapısını açıp içerisine bakıyor.

İnanın ne aradıklarına dair en ufak bir fikrim yok. Sözde güvenlik için yapılan bu uygulama hem otoparkların girişinde kuyruk oluşmasına neden oluyor. Hem de kışın soğuğunda o güvenlik görevlilerine eziyet oluyor. Bende bu anlamsız denetimler insanlara işkence yapmaktan başka bir şey kazandırmıyor.

Sinekle mücadeleye başlandı

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanları tespit edilerek çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar kapsamında sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar, düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sivrisineklerin suda geçirmiş olduğu larva ve pupa evresi döneminde mücadele ediyor. Ekipler bu kapsamda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.