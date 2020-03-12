Pazar günü herkes hijyene dikkat etsin !..

Kocaelispor Pazar günü yine son derece zorlu bir maç oynayacak…

Alemdağ takımı geliyor…

İlk maçı mahalle arasında çim halı sahada oynamış ve 6-3 kazanmıştık…

Şimdi 33 bin kişilik dev statta, yine golü bir galibiyet bekliyoruz…

Çünkü arayı açtık, koptuk gidiyoruz…

Bu işi erkenden bitirmek istiyoruz…

Alemdağ takımında 3 kırmızı kartlı var, deplasmanda en kötü iki takımdan birisi, 12 dış saha maçında sadece 2 puan alabildi. Fatsa ile ruh ikizi gibiler… Onların da 12 deplasman maçında 2 puanı var…

Bu kriterler pazar günü ne işe yarar bilmiyorum ?..

Ama bildiğim bir şey var ki, korona virüs paniğine kapılmış durumda olan vatandaşlar, ne olursa olsun bu maça akın akın maça gidecek…

O zaman bilinçli bir taraftara yakışan da korona virüse karşı önlemleri almaktır…

Şu an için bizde, İtalya gibi seyircisiz oynama durumu yok…

Ama bu tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmemeli…

Hijyenimiz sağlayarak maça gideceğiz…

Tokalaşmayacağız…

Gerekirse aramıza 2’şer metre mesafe koyup, tüm stada dağılacağız…

Hem daha kalabalık görünürüz…

Tabii bu serli ama, bugünlerde buna ihtiyacımız var…

Deprem, şehitler derken, korona virüs de üzerine eklendi…

Bizim kafalar da ‘hacklendi’…

O halde…

Korona sen kork bizden…

Kahraman grip, süper koronaya karşı…

Hepimiz normal, kendi halindeki grip mikrobunu daha çok sevmeye başladık vallahi…